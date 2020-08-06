Önceki gün kullandığı aracı kurşunlanan Ali Korkmaz için birkaç kelam etmek istedim.

Meyve veren ağaç taşlanır. Kolay değil, başarılı olan herkesin paçasından çekildiği bir şehirde eğitim sektöründe markalar yaratmak. Saygın, güvenilir olmak. Bunun yanında siyasette kirlenmeden 7 yıl ilçe başkanlığı yapmak. Ali Korkmaz’a partisi hak ettiğini vermedi ama kimse kusura bakmasın, milletvekilliğini de belediye başkanlığını da hakkıyla yapardı. En azından bu kadar temiz kalıp, herkesin yardımına koşan biri bu iki kulvarda yarışa girmeyi, diğer bir ifadeyle aday olmayı hak ediyordu.

Ama Ali Korkmaz’a siyasetin hep cefasını çekmek düştü.

Partisi içindeki kavgalarda bile ortada kaldı, kimseye yaranamadı.

Şimdi siyasetten kalma bir dertle uğraşıyor. Üstelik, gönül verdiği eğitim sektöründe en parlak dönemini yaşadığı, marka olduğu bir dönemde hedef oluyor. Meselenin özü neydi, kimin ne derdi var bilmiyorum. Tek bildiğim, Ali Korkmaz’ın kimseye yanlışı olmaz. Bu şehirde doğmuş ve “Gidecek başka yerim yok” diyen birine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Sayısız gencimize iş imkanı sunan, çaresizliklerine çare olan Korkmaz, bu kentte iz bırakan siyasetçilerimizden biri. Kurduğu kreş ve anaokuluyla kentte güvenilir bir eğitim markası yaratan Ali Korkmaz’a kurşun sıkmak bizlere yakışmadı.

Moralini bozma Ali Korkmaz. Seni sevenlerin duası yeter. Sen bugünleri de atlatacaksın, eminim.

Bu şehir kendi evladına elbette sahip çıkacak, seni yalnız bırakmayacaktır.

Olmayan arabaya “ZAM” yapıyorlar

Son birkaç aydır otomobil almak isteyenler, istedikleri otomobili alamıyorlar. İkinci el piyasasının yüksek olması insanların sıfır kilometre araçlara yöneltiyor. Ancak showroomlar boş. Hiçbir bayide araba bulunmuyor.

Değerinin neredeyse iki katı ücretlere satılan ikinci el otomobillerin bu haksız artışı, otomobil almak isteyen herkesi zarara uğratıyor. Aslında otomobilini değiştirmek için satan kişiler de zarara uğruyor. Aracını pahalı satıp kar ettiğini düşünenler, alacakları araca da değerinden fazla para ödeyeceklerini düşünmüyorlar.

Piyasa bu kadar karmaşıkken, vatandaşa bir darbe de otomobil fiyatlarına geldi. 2020 model sıfır araçlara yapılan zam, ikinci ele olan ilgiyi arttırdı. Markalar 7 ila 15 bin TL arasında değişen yeni zamlı tarifelerini açıklamaya başladı.

İşin garibi, olmayan arabaya zam yapan markalar bayilere otomobil gönderemiyor. Olmayan arabaların fiyatlarına zam yapılması fıkra gibi bir olay…

Başıboş köpek sorununun aşmanın formülü açık

Hemen her ilçenin ortak sorunu, başıboş köpekler… Grup halinde gezip kimi zaman insanlara saldıran başıboş köpekler her bölgede sorun olmaya devam ediyor. Bu durumu çözebilen bir belediye henüz yok. Belediye ekipleri köpekleri topluyor, barınağa giden köpeklerin birçoğu telef oluyor. Yaşamayı başaranlar kısırlaştırılıp tekrar alındıkları mahallelere salınıyor.

Bu hızla Türkiye’de kısa zaman içinde köpek nesli tükenir.

Aslında “Başıboş köpekler”den kurtulabilmenin sırrı, sorunun adında gizli. 7-8 hatta 9 bin kişilik bir mahallede toplasanız 30-40 adet köpek vardır.

Şimdi burayı iyi okuyun;

Bir kampanya başlatalım, “Köpekler Başıboş Kalmasın” diye. Saldırgan olmayan köpekleri, ya da yeni dünyaya gelen köpekleri vatandaşlar olarak bizler sahiplenelim. Belediye sokak hayvanlarını sahiplenen kişilere mama desteği ve veteriner desteği sunsun. Böylelikle sokaklarda başıboş hayvan kalmaz. Üç, bilemediniz beş yıl sonra bu sorun tamamen çözülmüş olur. Belediye başıboş köpeklerle mücadeleye harcadığı bütçeyi bu projeye harcasa, cüzi bir miktarla sorununu çözmüş ve aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış olur.

Bence bu fikir üzerinden yola çıkarak bu konuyu projelendirelim. 9-10 bin kişilik bir mahallede 40 köpeğe bakacak insan bulamayacak mıyız?

Güçlü Soydemir konsere geliyor

Arabesk ve Fantezi müziğinin tanınan isimlerinden Güçlü Soydemir, Kocaeli’ye geliyor. Sanatçı 9 Ağustos Pazar günü Kocaeli Fuar içinde bulanan Black Sea Cafe’de sahne alacak. Metsan’ın ve Mehmet Bozkurt un sponsorluğunda gerçekleşecek konserde, albümündeki yeni parçalara da yer verecek. Konserin büyük ilgi görmesi bekleniyor.