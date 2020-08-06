CHP’li Özmural, tasarruf ve çöp ayrıştırma hastası!

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, dün daha önce gazetemizde görev yapan ve şimdi İzmit Belediyesi Basın Yayın biriminde sorumlu Ozan Özgenç ile birlikte gazetemizi ziyaret etti… Pazartesi günü yapacakları araç tanıtım programına davet etti.

Ünal Özmural’ı TMMOB Makine Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanlığı’ndan tanıyoruz… Öncelikle size Özmural’ın özgeçmişiyle ilgili bilgi vermek istiyorum.

ÖZMURAL’IN ÖZ GEÇMİŞİ

1963 Kütahya doğumlu. Lise öğrenimi İzmit Lisesi’nde gördü. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Evli ve 2 çocuk babası. 30 yıllık mesleki hayatında özel sektörde çalıştı. Emekli mühendislik alanında danışmanlık yapıyor. Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nde 4 yıl başkanlık olmak üzere 8 yıl görev yaptı. Makine Mühendisleri Odası onur kurulu üyesi olarak görev yürütürken, CHP’den İzmit Belediye meclis üyeliği adaylığı sonrası görevinden istifa etti. 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde CHP’den meclis üyesi oldu ve sonrasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından başkan yardımcılığına getirildi…

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Özmural’ı Oda Başkanlığı sırasında sıra dışı açıklamalarıyla tanırız…

2014 yılında şöyle dikkat çekici bir açıklamada bulunmuştu;

“Biz bu noktaya 1 masa 1 sandalye ile geldik. Gerekirse 1 masa 1 sandalye ile de döneriz. Bizim gelirlerimizin kesilmesiyle düşüncelerimiz asla değişmez. Neyi savunuyorsak, onu savunmaya devam ederiz. Yani muhalifiz. “Kral Çıplak” diyenlerdeniz. Ve muhalifliğimizin siyasi bir alt yapısı da yok. Yani sosyal demokratların iktidarda olduğu dönemde de yine onlara en çok davayı açan, en çok muhalefeti eden de bizlerdik. CHP’ye en çok davayı TMMOB açmış. Biz düşüncelerimizi söylemekten çekinmiyoruz. Çünkü TMMOB’un kökü sağlamdır. TMMOB Türkiye’nin ak yüzüdür. 1954’ten bu yana gelen bir yapıdır. Her siyasi görüşten insanı içerisinde barındırmaktadır. Ama biz odadan içeri girdiğimizde siyasi ceketimizi çıkarırız ve mühendis olarak çalışırız.”

Sanırım bu açıklama, Özmural’ın kişiliğinin ipuçlarını veriyor…

Yani bildiği yoldan şaşmayan bir yapıya sahip.

ARAÇ TANITIMI YAPILACAK

Daha önce Oda başkanlığı yapan ve özel sektörde çalışan Özmural, şimdi İzmit Belediye Başkan Yardımcısı…

Yani icranın başında…

Dün ziyaretime gelen Özmural, belediyeye alınan iş makineleriyle ilgili bilgi verdi.

10 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00’da yapacakları araç tanıtımına davet etti…

27 İSTEDİLER, 10 ÇIKTI…

Özmural araç alımıyla ilgili şunları söyledi;

Biz 55 milyon liralık araç alımı yapacaktık.

Ama meclisten 27 milyon liralık onay çıktı.

Devlet’e 27 milyon liralık kredi için başvurduk.

Ama 10 milyon lira kredi çıktı.

17 milyon lirasını da özel bankadan kredi aldık.

İş makineleri ve çöp arabaları bir belediyenin en önemli ihtiyacıdır.

Biz iş makineleri için aylık 2.5 milyon lira kira veriyoruz…

Çok yüksek bir rakam.

Kira bedelinden kurtulmak ve belediyeye tasarruf yapmak için araçları satın alma yöntemine başvurduk.

Araç alımını uygun fiyata Devlet Malzeme Ofisi’nden aldık.

Yani paramız, Devlet’e gitti.

Bu yüksek miktardaki araç alımını ihaleyle alsaydık, çok sıkıntılar yaşayabilirdik.

2.5 YILDA KENDİNİ AMORTİ EDECEK

Bir hesap yaptık, aldığımız bu araçlar 30 ay civarında kendini amorti edecek.

Bir aracın ömrünün 10 yıl olduğu düşünülürse, geriye kalan 7 yıl iş araçları belediyeye hizmet etmeye devam edecek.

Yani anlayacağınız, bu yöntemle hem araç kiralamasından kurtulduk, hem de araçlar belediyenin malı olacak.

Biz 55 milyon lira kredi istemiştik, 27 milyonuna onay çıktı.

2 yıl sonra tekrar meclise başvurup, geri kalan kısmı için de onay almaya çalışacağız.

Biz araçları kendimiz için almıyoruz, belediye için alıyoruz. Belediyenin işleri için kullanıyoruz, iktidar partili meclis üyeleri de bu gözle bakmalı.

İSU GENEL KURULUNDA KONUŞTU

İSU Genel Kurulu’ndan da konuştum, İzmit Belediyesi olarak biz bu yöntemle belediyeye iş makinesi kazandırabiliyorsak, Büyükşehir’in iştiraki olan İSU Genel Müdürlüğü de iş makinelerini kiralamayı bırakmalı, kendisi almalı.

Zira, İSU’nun ve Büyükşehir’in bütçesi buna rahatlıkla yeter.”

BELEDİYEDEKİ ÇÖP SEPETLERİNİ KALDIRDI

Özmural ile çöp sorununu da konuştuk. Güzel projeleri var. Özmural, çöp ayrıştırmadan söz etti. İzmit Belediyesi’nde 60’a yakın çöp sepetlerini kaldırtmış.

Yerine çöp ayrıştırma kutuları koymuş.

Çalışanlar çöplerini gidip çöp ayrıştırma kutularına atıyorlar.

Bu yöntemi mahallelere de yaymak istiyor.

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Özmural, “ Çöp ayrıştırmaya çok önem veriyorum.

Bunu da belediyeden başladım. Mahallelerimizde bunu halka anlatacağız.

Bu sayede hem az çöp çıkacak, hem de daha az çöp İZAYDAŞ’a gidecek.

Bunu sadece İzmit’te değil, bütün Kocaeli’de başarmalıyız”

EVDE ATIKLARLA GÜBRE YAPILMASI

Özmural, ayrıca atıklardan gübre yapılması konusundan da bahsetti.

Evdeki atıkların gübre yapılması yöntemini halka anlattığını, bu sayede bahçelerdeki sebzelerin daha verimli olduğunu söyledi.

Özellikle de İzmit’in üst kesilmedeki mahalle halkının bu yöntemi çok benimsediğini ifade etti.

ÖZMURAL’I ÇOK HEYECANLI GÖRDÜM

Özmural, 57 yaşında.

Kendisini çok heyecanlı gördüm.

Özellikle bu çöp ayrıştırma projesine büyük önem veriyor.

Kocaeli’de 12 belediye AKP’nin, sadece İzmit, CHP’nin…

CHP, AKP’nin 15 yıllık İzmit saltanatına son verdi.

Şimdi Kocaeli’nin gözü CHP’li İzmit Belediyesi’nin üstünde…

İzmit Belediyesi, örnek bir belediyecilik gösterirse, önemli projelere imza atabilirse, kalıcı eserler bırakabilirse, diğer ilçelerdeki vatandaşlar da kendi belediyelerini sorgulayacak ve 2024’te yapılacak seçimlerde CHP’li adaylara şans verebilecektir.

Özmural, müsaade istedi ve diğer gazeteleri ziyaret için gazetemizden ayrıldı.

Kendisine başarılar diledim.

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MHP, AKP’nin izinde!

MHP Kocaeli’nin ilçe kongreleri 15 Ağustos’ta başlayacak…

MHP’de bazı ilçelerde birkaç adaylı olması bekleniyordu…

Ama genel merkezden talimat geldi…

MHP lideri Devlet Bahçeli, kongrelerin tek liste ile yapılması talimatını verdi…

Anlaşılan MHP de AKP’nin izinde…

Zira AKP de kongrelerini tek liste ile yapıyor…

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THD’ye göre İNDİRİM yapmayana ceza verilmeli

Tüketici Hakları Derneği (THD ) Genel Başkanı Turhan Çakar, devletin fiyatları yakın takibe alarak KDV indirimini aynı oranda fiyatlarına yansıtmayan esnaf ve firmalara ceza kesmesi gerektiğini söyledi. Aslında bu indirim sadece KDV için olmalı, pandemi sonrasında artan fiyatlar, pandemi öncesine döndürülmeli…

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Mesajları okuyan patrona kötü haber

Bilgisayarına kurduğu programla personelinin bütün yazışmalarını takip eden patron, hatalı bulundu. Yargıtay, işçinin haberi olmadan izlenmesi yoluyla elde edilen bilgilerin işten kovma sebebi sayılmayacağına hükmetti. İşveren çalışanın yazışmalarını izleyerek rakip firmalar ile görüştüğünü iddia ediyordu. İlginç bir karar… Sanırım çok tartışılır…

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Türkiye organ bağışına en istekli ikinci ülke

Ajans Press ve PRNet’in Ipsos verilerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin organ bağışı duyarlılığında yüzde 72’lik bir oranla ikinci sırada olduğu gözlemlendi. Listenin birinci sırasında yüzde 74 ile Hindistan’ın liderliği göğüslediği görülürken, ikinci olan Türkiye’ye yüzde 72’lik bir oranla İspanya’nın eşlik ettiği kaydedildi. Yüzde 70’lik oranla Brezilya’nın dördüncü sırada yer aldığı listede, yüzde 69 ile Kanada’nın beşinci sırada saptandı.