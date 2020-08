Kadronun tamamen değişeceğini üç ay önce yazdık...

Arkadaş neden şaşırıyorsunuz, anlamıyorum…

Pandemi ilan edilir edilmez ligler tatile girerken, bendeniz bizzat, takımın yarıdan fazlasının değişeceğini, şampiyon ilan edileceğimiz, liglerin oynatılamayacağını günlerce yazdım…

Hepsi birer birer rayına oturdu…

Hatta son olarak ‘Liglerden küme düşme kaldırılmalı’ dedim…

Napolyon Nihat onu da yaptı, sağ olsun…

Ama içine ederek…

Yüzüne gözüne bulaştırdı…

Şimdi de temsilcisi olduğu Fenerbahçe, Galatasaray, Beyiktaş ve Trabzonspor’un hışmına uğradı…

Limit ayağına…

Neyse, dönelim Kocaelispor’a…

Burak’ın da…

Sefa’nın da…

Kemalcan’ın da gönderileceğini 3 ay önce yazdık…

Takımın 2.Lig’de şampiyonluğa oynaması için Selahaddin Dinçel’in yepyeni bir takım kurma isteğinde olduğunu yazdık…

Açık açık ve net…

Niye şaşırıyorsunuz ki…

Şimdi kampa gidilecek…

6-7 kişi de oradan gönderilecek…

Yazın bir kenara…

Bazılarının simlerini biliyorum…

Ama şimdi yazmak. Sadece abesle iştigal olur…

Çünkü her an her şey değişebilir !..

KOCAELİSPOR, ŞAFAKSPOR VE DİNAMO ÇUKURBAĞSPOR…

Kuruluş yılı 1981… (Sovyetler Birliği henüz dağılmamışken)…

Dünyanın tüm dinlerinin buluştuğu en eski yerleşim merkezi olan Çukurbağ’ın sembolü…

Musa Demirtaş…

Hakan Yağcıoğlu…

Hasan Danacı…

Ali Kayhan…

Ramazan Kayhan…

Nebi Danacı…

Genç takımımız bile var…

Volkan Elmaser…

Gazi Hakan Kargı…

Yusuf Köprülü…

Mehmet Özcan…

Ve daha niceleri…

Babam merhum hakem ve antrenör İsmail Yağıcoğlu Çukurbağ’da efsane Şafakspor’u kurmuş…

Rafet Kırgız’a ilk lisansını çıkarmış…

Biz de solcuyuz ya…

Dinamo Çukurbağspor’u kurmuşuz büyük hayallerle…

Dinamo Moskova hesabı…

Lokomotif Sofya hesabı…

Devrim demek demiryolu demek…

Adana Demirspor’u da belki ondan çok seviyoruz…

İşçilerin takımı…

Keşke Kocaelispor’da, 80 öncesinin bu devrimci kentinde işçi takımı olabilse…

Bu kadar sendika varken, 5 kuruş destek yok…

Ne tesadüf…

Kocaelispor da Çukurbağ’da kuruldu…

Mahallemiz, Antik çağda bilinen, dünyanın ilk sporcu kamplarından biriymiş… (Bkz. Avni Öztüre-Nicomedia)…

Gladyatör yetişirmiş…

Buyurun araştırın…

Halil Vehbi Yenice başlattı…

Nevzat doğan bitiremedi…

İnşallah Fatma Kaplan Hürriyet başkan açıkladı, gerekeni yapacakmış…

Yaşasın Dinamo günlerimiz…

KARDEŞLİK NE GÜZEL, GÖLCÜK-DERİNCE, KOCAELİSPOR’DAN ALIP-VERİYOR…

Efsane Kocaelispor yılları…

O zamanki 3.Lig (Şimdiki 2.Lig) 10.yılını doldurmuş…

Kocaelispor’da Süper Lig kadrosuna giremeyen takımların, kardeş kulüplerde forma giymesi sağlanmak isteniyor…

Ancak o zamanki Gölcükspor, Darıca, Gebzespor, Kağıtspor, Petkimspor, Kocaelispor’dan futbolcu almak istemiyor…

Çünkü rant dışarıdan geliyor ve dışarıdan gelen topçuya her şey yaptırılabiliyor…

Ya da tam tersi…

Kocaelispor bu kulüplere futbolcu vermiyor, oyuncuları dışarıya gönderiyor ki, kendi mevcut kadrosunda bir daha yer alamasın…

Gözden ırak, gönülden ırak örneği…

Ama artık her şey değişti…

Kocaeli, o eski Kocaeli değil…

Pandemi bize yardımlaşmayı, duygularla değil mantıkla hareket etmeyi öğretti…

Genç çocuklarımız il içerisindeki kulüplere gidiyor…

Bu ne güzel bir şey…

Sıra BAL takımlarında…

Üretime devam…

Kocaelispor Süper Lig’de yer alsın…

Tüm takımlarımız da en az 2.Lig’de yonasın…

Alış-veriş sürsün…

Dostluklar sadece alış verişte değil, her zaman görülsün !..

Dinçel, neden geç imza attı ?..

Spekülasyonlar gırla gidiyor…

Kimi, “Burak Süleyman’ı istemiyordu, gitmeseydi, imza atmayacaktı” dedi…

Kimi “Para bekliyor, parası ödenmezse imzalamayacak” dedi…

Kimisi de “Yönetim istemiyor, ikiye bölündü… Bir kısmı gitsin diyor, bir kısmı kalsın diyor. Ondan imzalayamıyor” dedi…

Eee, dilin kemiği yok…

Her şeyin en doğrusunu Zeki Kaya biliyor…

Ona soruverin lütfen…