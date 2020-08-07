Merih neden 41 giymiyorsun?

Merih Demiral…

Özbeöz Karamürsel-Kocaeli çocuğu…

Bu sezon sonuna kadar bekledim…

Pandemi-mandemi, liglerin ertelenmesi ve Merih’in sakatlığı derken, fırsat olmadı yazmaya…

Herkes gibi ben de merak ediyorum…

Evet Merih…

Türk futbol tarihine, İtalya’da ilk şampiyonluk kazanan futbolcu olarak geçtin…

Ronaldo, Dybala ile pozlar veriyorsun…

Buna itirazımız yok…

Biz de seni Doruktakiler’de zirveye taşıdık…

Ancak, neden be kardeşim, neden hâlâ 41 giymiyorsun…

Yoksa bu kente bir kinin mi var ?..

Kocaelispor’a kırgınlığın mı var ?..

Nedir ?..

Açıkla bilelim…

Ya da şu Avrupa Şampiyonası’na kadar artık 41’i giy be aslan parçası !..

Baturman neden olmadı ?..

Kocaelispor ile Bülent Baturman’ın yolları bir kez daha kesişmek üzereydi ki, yine vuslat başka bir bahara kaydı.

Selahaddin Dinçel mutlu sona erdi ve yeniden sözleşme imzaladı…

Bu durumda da teknik adam karışması rafa kalktı…

Selahaddin Dinçel ile yola devam edilmesi garip bir karar değil aslıda…

Adam rekor kırmış…

İstatistiksel olarak, Güvenç Kurtar’dan sonra, Kocaelispor profesyonel tarihinin en başarılı ikinci sezonunu yaşatmış…

Hem de 32 maç oynanmamasına rağmen…

Üzülmez de, pandemi öncesinde kestirip atmıştı:

Adam başarılı, neden hoca değişelim ki ?..

Bizim Kozluklu Bülent Baturman, yıllardır Derince 60 Evler’de yaşıyor…

Artık oralı…

Belediye Derince ile müthiş bir sezon yaşadı, 2.Lig şansı resmen hakem tarafından ellerinden alındı…

Kocaelispor gibi süper bir takımı, Kocaeli Stadı’nda 3-1 yenerken, sevinemedi bile…

Kocaelisporluluğuna kefilim…

Bu sezon vuslata ereriz demiştik ama ne yapalım ki, Dinçel yeni sezona proje yapmış ve yönetim de kabul etmiş…

Saygıyla beklemekten başka çaremiz yok…

Lafı fazla uzatmayalım…

Zaman her şeyi gösterir…

Bekleyelim görelim…

ADANA DEMİRSPOR TAMAMEN SİYASİ OLARAK YÜKSELTİLMİYOR…

Lamı cimi yok…

Napolyon Nihat, Adana Demirspor’u siyasi olarak üst liglere olamıyor…

21 takımlı topal ligi bile göze alarak, siyasi davranıyor…

Süper Lig’den düşmeyi kaldırmışsın, alttaki 3 takımı da almışsın…

Olmuş sana 21 takım…

Final oynayıp, Karagümrük’e elenen Adana Demirspor, Süper Lig’i en çok hak eden dördüncü takımdır…

Neden alıp da, 22’ye tamamlamıyorsun…

Söyleyeyim mi ?..

Tamamen siyasi…

KOÇ’TAN FENER’E 50 MİLYON LİRA DAHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ortağı olduğu Koç Holding’e bağlı Tüpraş’ın merkezini İstanbul’a taşır taşımaz hemen kulübüne 50 milyon lira bağış yaptı Ve Gökhan Gönül’ü aldı. Kendisini sevgi ve saygıyla anıyor ve kulaklarını çınlatıyoruz ‘aşkla’ çınlatıyoruz… Kentimizin ekmeğini yiyip, suyunu içen Fenerli kardeşlerimize de okuyun diyoruz…

TEŞEKKÜRLER İZMİT BELEDİYESİ…

Benim hayatında maske denen şey hiç yoktu…

Küçükken Kızılmaske bile takmıyordum…

O derece yani…

Ama şu pandemi hepimizi maymun etti…

Mecburen maske takıyoruz…

Hele hele Kocaelispor maskesi takmak ok daha garip anlamlara gelebilir…

Hasımlarımız ‘Bak işte Kocaelispor maskesinin ardına sığındığının belgesidir’ diyebilir…

Evet, bu kez seve seve Kocaelispor maskesi taktık ve gururlandık…

Teşekkürler İzmit Belediyesi ve Mehmet Açık ile Mithat Ağa…