Kristof Kolomb, gemilerin zorunlu tamiratı için Jamaika'ya uğrar.

Oradaki yerliler tamirata yardımcı olur, gemi tayfasına yiyecek içecek verir. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen tamirat bitmez.

Üstelik gemi tayfası, yerlilerin yiyeceklerini yağmalamaya başlamıştır...

Bu duruma kızan yerliler, yardımı ve yiyeceği keser.

Çaresiz durumdaki Kolomb, o dönemlerde gemilerde bulunan ve yıldız pozisyonlarını da içeren takvimi karıştırırken, ertesi gün Ay tutulması olduğunu öğrenir.

Aklına parlak bir fikir gelir ve hemen yerlilerin şefine gider...

Şefe, Tanrı ile haberleştiğini ve Tanrı'nın yardımın kesilmesine çok kızdığını, bu kızgınlığını da Ay'ı kan kırmızıya çevirerek göstereceğini söyler.

Ertesi gün akşam Ay tutulması başlar ve Ay'ın rengi tutulmadan dolayı kızıla döner.

Kolomb'un oğlu, o anı günlüğüne şöyle yazmış:

"İnleme ve feryatlarla birlikte, her yerden gemilere doğru geldiler, yiyecek ve içecekler getirdiler, Tanrı'ya onları affetmesini söylemesi için amirale yalvardılar"

Kolomb kum saatine bakar, 48 dakika süren tutulma bitmek üzeredir.

Onlara Tanrı'nın kendilerini affettiğini ve Ay'ı birazdan normal rengine çevireceğini söyler...

Tutulma biter, Tanrı tarafından affedilen yerliler de mutludur, evrenin işleyişini bilen Kolomb da,

"Cehalet her zaman köleliği getirir" diye yazar seyir defterine..! Haziran 1503

AGORA MEYHANESİ

1890 da bir Rum olan kaptan Asteri, Balat çarşısında bir meyhane açar.

Meyhanesine de Rumca “meydan” anlamına gelen “Agora“ adını koyar.

Meyhane masa yerine kullanılan dev fıçıları ve ucuz şaraplarıyla kısa zamanda ün yapar.

Ama meyhanenin ününü artıran olay ilgisiz bir biçimde İzmir kaynaklıdır.

Tarih 1959′dur.

Onur Şenli adında bir tıp fakültesi öğrencisi komşu kızına aşık olur ama aşkına karşılık bulamaz.

Aşk acısı ona soluğu birçok zaman, İzmir’in Agora semtinde aldırmaya başlar.

Çünkü Agora salaş meyhanelerin mekanıdır.

Bir gün bu salaş meyhanelerden birinde içtikten sonra eve gelir ve bir mektup yazmaya başlar aşkına.

Mektup şöyle başlar: “Sana bu satırları bir sonbahar gecesinin felç olmuş köşesinden yazıyorum ”

Onur Şenli, mektubun ileri ki bölümlerinde fakına varır ki aslında bir mektup değil bir şiir yazmaktadır.

Şiirine de şu adı koyar: Gece, Şarap ve Aşk

Onur, şiiri yayımlatmak için fakültenin dergisine gönderir, şiiri kabul edilir.

Şiir dergide tam basılmak üzereyken, Ege Expresi gazetesinin kültür-sanat editörü tarafından görülür.

Editör şiiri yayınlar ama adını değiştirerek.

Şiirin adı olur Agora Meyhanesi.

Şiir o kadar sevilir ki, dillere pelesenk olur.

Hatıra defterlerinde yer alır, sevgililerin kulaklarına fısıldanır.

Şarkısı yapılır, şarkıyı neredeyse ünlü olup da söylemeyen sanatçı kalmaz.

Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Gönül Yazar, Behiye Aksoy sadece bunlardan birkaçıdır.

Şarkıyı dinleyenler İzmir’de ki Agora’dan habersiz Balat’taki Agora Meyhanesi’ne akın ederler.

Çünkü şarkıda ki Agora Meyhanesi’nin burası olduğunu düşünmektedirler.

Haliyle geceleri burası hınca hınç dolmaya başlar.

Öyle popüler bir mekan olur ki tam 286 Türk Filmi’nin meyhane bölümleri burada çekilir.

Yani ucuz şarapların satıldığı meyhane Türkan Şoray’ları, Fikret Hakan’ları, Ayhan Işık’ları, Cüneyt Arkın’ları ağırlamaya başlar.

2000′ li yıllardan sonrada kaderine terk edilir, çöplük olarak kullanılmaya başlar.

Toplumlarda geçmişin yeterince bilindiğini söylemek mümkün değildir.

Bilinse bile geçmişi irdeleyerek bundan ders çıkarmak gibi bir alışkanlığın olmadığını söyleyebiliriz.

İnsanların ekseriyeti okuduklarından ve gördüklerinden daha çok duydukları ile hareket etmektedir.

Boşuna denmemiş ki cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmanıdır.