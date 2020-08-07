Türkiye’de Suudi’ler arazi Iraklılar mesken peşinde!

Son yıllarda Türkiye’de arazilerin ve konutların yabancılar tarafından satın alındığı haberleriyle karşılaşıyoruz… Her kafadan bir ses çıkıyor… CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yabancıların ülkemizde edindiği taşınmazlarla ilgili soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çok çarpıcı bilgiler verdi.

Bakan Kurum’un bildirdiğine göre son 5 yıl içinde yabancı gerçek kişiler tarafından 18 milyon 451 bin 99 metrekare arazi ve arsa satın alındığını açıkladı. Bakan Kurum, aynı süre içinde ülkemizde 148 bin 996 meskenin de yabancılara satıldığını bildirdi.

18.5 MİLYON METREKARE ANA TAŞINMAZ SATILDI

Gürer’in soru önergesine yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İstatistik Bilgi Sistemi kayıtlarına göre son beş yılda (01.01.2014-15.06.2020 tarihleri arası) yabancı gerçek kişiler tarafından satış vb. yollarla 18 milyon 451 bin 099 metrekare ana taşınmaz (arazi, arsa vb.) edinildiğini açıkladı. Bakan Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü istatistik Bilgi Sistemi kayıtlarına göre son beş yılda (01.01.2015-15.06.2020 tarihleri arası) yabancı gerçek kişiler tarafından satış vb. yollarla edinilmiş olan taşınmaza (arazi, arsa, vb.) ve bağımsız bölüme ilişkin verileri de açıkladı. Bakan Kurum’un verdiği bilgiye göre 145’ten fazla yabancı ülke vatandaşı tarafından son 5 yıl içinde toplam 18 milyon 451 bin 99 metrekare arsa ve arazi satın alındı.

ARAPLAR VE ORTADOĞU ÜLKELERİ LİSTE BAŞI…

Türkiye’de en çok arsa ve arazi satın alan ülkelerin Arap ve Ortadoğu ülkeleri olması dikkat çekti. Ülkemizde en çok araziyi 2 milyon 201 bin metrekare ile Suudi Arabistan uyruklu yabancılar satın aldı. Suudi Arabistanlıları 1 milyon 943 bin metrekare ile Mısırlılar takip etti. Katar, Filistin, Irak, Almanya, Kuveyt, İran, Afganistan ve Azerbaycanlılar, ülkemizde en çok arazi ve arsa satın alan yabancı uyruklular listesinde ilk 10 sırada yer aldı.

YABANCILARIN ARAZİ VE ARSA TERCİHİ MANİSA VE KONYA OLDU

Yabancı uyrukluların en çok arsa ve arazi satın aldığı illerin başında ise Manisa ve Konya geldi. Yabancılar Manisa’dan 2 milyon 892 metrekare, Konya’dan ise 1 milyon 933 bin metrekare arsa ve arazi satın aldı. Yabancıların Türkiye’de arazi satın aldığı iller arasında sırasıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Antalya, Muğla, Eskişehir ve Edirne ise ilk 10 arasında yer alan iller oldu. Yabancıların daha çok tarıma elverişli topraklar alması dikkat çekti.

IRAKLILAR SON 5 YILDA 23 BİN MESKEN SATIN ALDI

Ülkemizde en çok mesken edinen ülkeler sıralamasında da Arap ve Ortadoğu ülkelerinin vatandaşları ilk sıralarda yer aldı. Türkiye’de son 5 yıl içinde en çok mesken ülke 23 bin 902 mesken ile Irak oldu. Irak’ı 13 bin 55 mesken ile İran ve 11 bin 785 mesken ile Suudi Arabistanlılar takip etti. Ruslar 9 bin 513 konutla dördüncü sırada yer alırken, Kuveytliler ise 9 bin 262 konutla ilk 5’te yer buldu. Afganistan, Almanya, Azerbaycan, İngiltere ve Meksika uyruklular ise ülkemizden en çok konut satan alan ülkeler sıralamasında ilk 10’a girdi.

YABANCILARIN GÖZDESİ İSTANBUL VE ANTALYA OLDU

Son 5 yıl içinde ülkemizde mesken edinen yabancı uyrukluların ilk tercihi 63 bin 969 mesken ile İstanbul oldu. 30 bin 326 konut satışıyla Antalya ikinci sırada yer alırken, bu illeri 8 bin 760 konutla Bursa, 6 bin 916 konutla Ankara ve 5 bin 53 konutla Yalova illeri takip etti. Yabancı uyrukluların mesken tercihinde Sakarya, Muğla, Mersin, Aydın ve Trabzon illeri ilk 10’da yer buldu.

YABANCILAR DOĞU VE GÜNEYDOĞU’YA BAKMIYOR

Yabancı uyrukluların ülkemizde en az konut aldığı iller ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaştı. Hatay’da yabancı uyrukluların satın aldığı meskene rastlanmazken, yabancı uyruklular Gümüşhane’de 1, Bitlis ve Ağrı’da 2’şer, Ardahan, Artvin ve Batman’da ise 3’er mesken edindi.

“YABANCILAR ÜLKEMİZDE TARIM ARAZİLERİNİ KAPATIYOR”

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yabancılara tarım arazisi satışının 2016 yılında yasalaştığını anımsattı. Son 4 yılda yabancı gerçek kişilerin ülkemizde edindiği tarım arazilerinin 18.5 milyon metrekareye ulaşmış olmasının düşündürücü olduğuna dikkat çekti.

“TARIMA UYGUN ALANLAR YABANCILARA SATILIYOR”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı uyrukluların mesken satın aldığı illere bakıldığında ekonomik ve sosyal hayatın nispeten daha iyi olduğu büyükşehir ve kıyı şehirleri olmasının da dikkate değer olduğunu vurgulayarak, “Çiftçimiz topraktan uzaklaşıyor ama yabancı ülkeden gelen yatırımcıya daha cazip koşullarla arazi edinme ve tarım yapma şartları yaratılıyor. Gidişat onu gösteriyor ki, zamanla kendi topraklarımızda amele, kendi fabrikalarımızda da yabancıların işçisi olacağız. Yerliyiz, milliyiz derken parsel parsel ülkenin mülk ve arazilerini yabancılara satıyorlar“ şeklinde konuştu. Yani Suudi Arabistanlılar arazi, Iraklılar da Türkiye’de mesken peşinde.

YABANCILARIN ÜLKEMİZDE EDİNDİĞİ ARAZİ VE ARSALAR (İLK 10 ÜLKE)

1.Suudi Arabistan 2 milyon 201 bin metrekare

2.Mısır 1 milyon 943 bin metrekare

3.Katar 1 milyon 181 bin metrekare

4.Filistin 1 milyon 135 bin metrekare

5.Irak 904 bin metrekare

6.Almanya 797 bin metrekare

7.Kuveyt 698 bin metrekare

8.İran 638 bin metrekare

9.Afganistan 471 bin metrekare

10.İngiltere 470 bin metrekare

YABANCILARIN ÜLKEMİZDE EDİNDİĞİ MESKENLER(İLK 10 ÜLKE)

1.Irak 23 bin 902

2.İran 13 bin 55

3.Suudi Arabistan 11 bin 785

4.Rusya Federasyonu 9 bin 513

5.Kuveyt 9 bin 262

6.Afganistan 6 bin 715

7.Alman 5 bin 800

8.Azerbaycan 4 bin 871

9. İngiltere 4 bin 567

10. Meksika 3 bin 25

YABANCILARIN ÜLKEMİZDE EN ÇOK ARAZİ VE ARSA SATIN ALDIĞI İLLER (İLK 10 İL)

1.Manisa 2 milyon 897 bin metrekare

2.Konya 1 milyon 933 bin metrekare

3.İstanbul 1 milyon 316 bin metrekare

4.Sakarya 948 bin metrekare

5.Kocaeli 852 bin metrekare

6.Bursa 829 bin metrekare

7.Antalya 826 bin metrekare

8.Muğla 797 bin metrekare

9.Eskişehir 678 bin metrekare

10.Edirne 604 bin metrekare

YABANCILARIN ÜLKEMİZDE EN ÇOK MESKEN SATIN ALDIĞI İLLER (İLK 10 İL)

1.İstanbul 63 bin 969

2.Antalya 30 bin 326

3.Bursa 8 bin 760

4.Ankara 6 bin 916

5.Yalova 5 bin 53

6.Sakarya 4 bin 72

7.Muğla 3 bin 779

8.Mersin 3 bin 473

9.Aydın 3 bin 271

10.Trabzon 3 bin 238

YABANCILARIN ÜLKEMİZDE EN AZ MESKEN SATIN ALDIĞI İLLER

1.Hatay -0

2.Gümüşhane- 1

3.Ağrı-2

4.Ardahan, Artvin ve Batman -3

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Robot kullanabilen işsiz kalmayacak!

Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon genç iyi bir eğitim ve meslek sahibi olmak için yarıştığı üniversite sınav sonuçlarına kilitlendi. Sanayinin kalbine yerleşen robotlar, yapay zeka ve dijitalleşme çağında meslek liseleri ve üniversitelerle eğitim işbirlikleri yapan Tezmaksan Akademi, tercih yapmaya hazırlanan gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, robotların bugün üretimde yüzde 10 görev üstlendiğini, 2025 yılında bu oranın yüzde 45'e çıkacağını dolayısıyla robot ve otomasyonla ilgili iş kollarının çok önemli bir hale geleceğini ifade etti. Anlaşılan robotlar, hayatımızda daha fazla yer alacak, bir yandan yeni bir meslek türerken, diğer yandan da robotlar insanları işsiz bırakacak.

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Geleceğimiz yanıyor!

Orman Genel Müdürü Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili bilgi verdi… “Bu yıl 1 Ocak – 4 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde 1.429 adet orman yangını meydana geldi. 30 Temmuz – 4 Ağustos arasında 160 orman, 80 kırsal olmak üzere 240 farklı yangın çıktı. Geçen yıla göre yangın sayısında maalesef yüzde 30’luk bir artış görüldü. Bu artışın sebeplerinin başında bahçe ve sera temizliği, anız yakımı, piknik, çoban ve avcıların ateşleri gibi vatandaşların ihmal ve dikkatsizlikleri geliyor. 2020 yılında yaşanan 1.429 orman yangının 901 adedi Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana geldi.

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Dünyada iflaslar yüzde 35 artacak

Euler Hermes, Küresel İflas Endeksi’ni güncelledi. Endekse göre Covid-19 salgınının etkisiyle 2021 sonuna kadar rekor kırması beklenen iflaslarda bu yıl liderliği ABD üstlenecek. 2021 yılında ise Avrupa ve Hindistan’ın iflaslarda başı çekeceği öngörülüyor. 2021 yılında küresel iflaslar 2019’a oranla yüzde 35 artacak ve rekor düzeye gelecek. İflasların en çok görüleceği ülkelerin ABD, Brezilya, Çin, İngiltere, İspanya, İtalya, Belçika ve Fransa olması bekleniyor.

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Savaştan çıkan Irak bile bizi buğdayda yaya bıraktı

Bloomberg'de yer alan habere göre Ortadoğu'nun bir zamanlar en büyük buğday ithalatçısı olan Irak, bu yıl üst üste üçüncü kez buğday ithal etmeyecek. Irak son 3 yıl tarım politikalarındaki iyileştirmelerle buğday ithalatını bitirdi, bu stratejik üründe kendi kendine yeten ülkeler arasına girdi. Geçen yıl 9.8 milyon ton buğday ithalatı yapan Türkiye buğday almak için 2.3 milyar dolar ödeyerek dünya buğday ithalatında birinci sırada yer aldı. Okulda iken ders kitaplarında Türkiye için “kendi kendine yeten 7 devletten biridir” diyordu… Gelinen noktada, buğday bile ithal ediyoruz… Savaştan çıkan Irak bile bizi tarımda solladı…