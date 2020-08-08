Hiç kusura bakma Çapanoğlu !..

80’li yıllarda imrenerek izlediğim, sessiz sedasız ve sevilen kişiliğiyle yıllarca Kocaelili sandığımız ve aslında Kayserili olan Mustafa Çapanoğlu, transferi konusunda Kocaelispor’a resmen kazık attı…

Bunun başka anlamı yok…

Kimse kusur bakmasın…

Benim için söz konusu Kocaeli ve onun sporuysa, gerisi teferruattır…

Bu kentin ekmeğini yemiş, burada yıldız olmuş ve Çapanoğlu adı almış Mustafa Çapanoğlu’nun yaptığı, hiç hoş olmadı…

Tamam profesyonellik…

Tamam senin işine yarayacak ama Kocaelispor’da sen forma giymişsin…

Başka oyuncu mu yok ?..

Yönetimi bile ikna edecektin ve bu çocuğu iyi bir Kocaelisporlu olarak da eğiterek bu kente gönderecektin…

Lamı cimi yok…

Kazık attın, Mustafa Çapanoğlu…

Bunu bir kenara yazdık…

Derya kızımızı örnek gösteriyorum…

İsmi gibi soyadı da güzel…

Şanlıtürk…

Güzel kızımız tam bir sporcu…

Kefken’de tatil yaptı…

Babalı’da sörf, kay kay ile bol bol hareket halindeydi…

Beden eğitimi öğretmeni…

Bayan klasman futbol hakemimiz…

İyi de futbol oynuyor (Bizzat bire bir karşı karşıya oynadık, tutamadım)…

Voleybol oynuyor…

10 parmağında 10 marifet…

İşte Türk kadını böyle olmalı…

Suskun, sinik değil…

Böyle hareketli ve sağlıklı olmalı…

Tebrikler Derya Şanlıtürk…

Ömür boyu başarılar kızım…

MERVE ŞENGEL ÜZERİNE BİR YAZI…

Yeğenimin eşi…

Eski milli karateci...

Antrenörlük yapıyor…

Umut Şengel…

Yeğenim…

Paşalı ‘Esmer’ Hasan, Umut’un amcası olur…

Damadımız…

Babası Refik Şengel de uzun yıllar Bağdatspor’da başkanlık yaptı…

Bu girişten sonra Kartepe Spor Merkezi’ndeki çalışmalarına değineyim istedim…

Tüm bir sporcu aileye sahip Umut, hayatın acı yönlerini bir kenara bırakarak, ailesi için yarınlarına bakıyor…

Mükemmel bir vücut yaptı…

Şimdi insanları eğitip zayıflatarak, fit hali getiriyor ve psikolojilerini de onarıyor…

Yani hem antrenörlük hem de doktorluk yapıyor bir yerde…

Her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır misali, Merve kızım da en büyük destekçisi ve evliliklerin olmazsa olmaz şartı olan aynı branşta çalışıyor olmak, birbirlerini kolay anlamalarını da sağlıyor…

Ömür boyu mutluluklar…

Spor ailelerini çok severim…

Biz de öyleyiz…

Hem de dededen, babadan…