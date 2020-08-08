Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Makale Yazısı-08 Ağu 2020 - 20:00

Hiç kusura bakma Çapanoğlu !..
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

80’li yıllarda imrenerek izlediğim, sessiz sedasız ve sevilen kişiliğiyle yıllarca Kocaelili sandığımız ve aslında Kayserili olan Mustafa Çapanoğlu, transferi konusunda Kocaelispor’a resmen kazık attı…

Bunun başka anlamı yok…

Kimse kusur bakmasın…

Benim için söz konusu Kocaeli ve onun sporuysa, gerisi teferruattır…

Bu kentin ekmeğini yemiş, burada yıldız olmuş ve Çapanoğlu adı almış Mustafa Çapanoğlu’nun yaptığı, hiç hoş olmadı…

Tamam profesyonellik…

Tamam senin işine yarayacak ama Kocaelispor’da sen forma giymişsin…

Başka oyuncu mu yok ?..

Yönetimi bile ikna edecektin ve bu çocuğu iyi bir Kocaelisporlu olarak da eğiterek bu kente gönderecektin…

Lamı cimi yok…

Kazık attın, Mustafa Çapanoğlu…

Bunu bir kenara yazdık…

Derya kızımızı örnek gösteriyorum…

İsmi gibi soyadı da güzel…

Şanlıtürk…

Güzel kızımız tam bir sporcu…

Kefken’de tatil yaptı…

Babalı’da sörf, kay kay ile bol bol hareket halindeydi…

Beden eğitimi öğretmeni…

Bayan klasman futbol hakemimiz…

İyi de futbol oynuyor (Bizzat bire bir karşı karşıya oynadık, tutamadım)…

Voleybol oynuyor…

10 parmağında 10 marifet…

İşte Türk kadını böyle olmalı…

Suskun, sinik değil…

Böyle hareketli ve sağlıklı olmalı…

Tebrikler Derya Şanlıtürk…

Ömür boyu başarılar kızım…

MERVE ŞENGEL ÜZERİNE BİR YAZI…

Yeğenimin eşi…

Eski milli karateci...

Antrenörlük yapıyor…

Umut Şengel…

Yeğenim…

Paşalı ‘Esmer’ Hasan, Umut’un amcası olur…

Damadımız…

Babası Refik Şengel de uzun yıllar Bağdatspor’da başkanlık yaptı…

Bu girişten sonra Kartepe Spor Merkezi’ndeki çalışmalarına değineyim istedim…

Tüm bir sporcu aileye sahip Umut, hayatın acı yönlerini bir kenara bırakarak, ailesi için yarınlarına bakıyor…

Mükemmel bir vücut yaptı…

Şimdi insanları eğitip zayıflatarak, fit hali getiriyor ve psikolojilerini de onarıyor…

Yani hem antrenörlük hem de doktorluk yapıyor bir yerde…

Her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır misali, Merve kızım da en büyük destekçisi ve evliliklerin olmazsa olmaz şartı olan aynı branşta çalışıyor olmak, birbirlerini kolay anlamalarını da sağlıyor…

Ömür boyu mutluluklar…

Spor ailelerini çok severim…

Biz de öyleyiz…

Hem de dededen, babadan…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Köseköy'de Knauf Fabrikası’nda çalışacak ağır vasıta şoförü aranıyor.

0536 386 21 97

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

Hurda gazete satılır

Hurda gazete satılır

0532 643 01 81

KÖZDEN CAFE UNLU MAMÜLLERİ

İZMİT’TE İKAMET EDEN BAY - BAYAN, TECRÜBELİ GARSONLAR ARANMAKTADIR. Başvurular şahsen yapılacaktır.

0541 255 41 41

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Devlet Bahçeli'den "Yuvana dön" daveti alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sizce ne yapmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL