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Makale Yazısı-08 Ağu 2020 - 20:00

Neden, niçin susuyorsunuz ?
Abdullah KARAGÖZ

Abdullah KARAGÖZ

Gazeteler yazıyor,

Orada yaşayan insanlar haykırıyor,

“Yalakdere’de mikroplu su’dan hastalanıyoruz! “,

Vatandaşlar,muhtar açıklama yapıyor;

“150 kişi hastanelerde yatıyor!”

Bu feryatları,bu haykırışları duyan yok mu?

YALAKDERE;

“Yatak istersen,geldiğin yere,

YEMEK İSTERSEN ALLAH VERE,

Su istersen,ahaDERE!“

Tekerlemesi ile özdeşlemiş

Karamürsel ilçesinin eski tarihi beldesi,

Yeni sıfatı ile KARAMÜRSEL’in MAHALLESİ (!)

İsmini mahallenin ortasından geçen,

Ayazmadan, kıvrım kıvrım akarak geçen,birçok köyü sulayarak,

Hersek koyuna dökülen dereden almış.

YALAKDERE mahalle sakinleri yakın zamana kadar,

Bağ, bahçelerini dereye monte ettikleri motorlarla sular,

Derenin ortasına yaptıkları su deposundan içme sularını sağlarlardı.

Zamanla,dereye atılan atıklar Yalakderelinin kullandığı içme suyunu kirlettiği için şikayetler çoğalıncaİSU,Yalakdere’nin derdine çare olarak arıtma tesisi ve dere içine kanal döşedi.

Kurban Bayramı ve ertesi günler YALAKDERE’DEN sesler yükselmeye başladı:

Kimisi, kurban atıkları dereye atıldığı için suyumuz kirlendi,

Kimi, 150 vatandaş içtikleri sudan hastalandı,hastaneye kaldırıldı (!)

Diye feryat edipdert yandı.

Aslında,Yalakdere’de içme suyu ile kullanma suyu ayrı ayrı şebekeden geliyordu.

İddia edildiği gibi içme suyuna kurban atıklarının karışması mümkün değildi.

Kimine göre Yalakdere’de;

mikroplu sudan hastalanan 150,kimine göre 50-60 kişi hastanelere gitmişti.

Bu kadar ciddi iddiaların ortaya atıldığı konu ile ilgili,

Yalakdere Mahallesi’nin bağlı olduğu Karamürsel ilçe yöneticilerinden,Kaymakamından,İlçe Sağlık Müdürlüğünden,ne de Karamürsel Belediye Başkanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

Hele hele Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden,ona bağlı İSU teşkilatından gık çıkmadı.

YALAKDERE’deki olaya gelince,

Suya ne kurban atıklarının karıştığı ne de başka bir kirlilik vardı.

İSU mu sebep oldu?

YALAKDERE’de İSU, bayram öncesi derede çalışmalar yapıyormuş,

Çalışmalar sırasında KANALİZASYON patlaması yaşanmış,

İSU’nun çalışması sırasında patlayan kanalizasyondan akanlar suya karışmış!

Yalakdere halkından birileri bunu söylüyor,

Ey Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri,

Ey Karamürsel Kaymakamı,

Ey Karamürsel Belediye Başkanı,

Ey İSU yetkilileri,

YALAKDERE’DE baş gösteren hastalığın sebebi;

Dereye atılan kurban atıkları mı,

Yoksa İSU’nun çalışma sırasında PATLATTIĞI KANALİZASYON mu?

Yalakdere’deki su olayından hastanelerde gerçekten 150 kişi yattı mı?

Bu iddia için bir sözünüz,bir açılamanız olacak mı?

YALAKDERE Mahalle halkı ve kamuoyusizin açıklamanızı bekliyor.

Hadi konuşun,açıklayın,

Vatandaş,halk konuşuyor,

İddialar ortaya atıyor,sizi suçluyor,

SİZ,bu konuda,

Neden-niçin susuyorsunuz?

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Yazar Abdullah KARAGÖZ - Mesaj Gönder

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