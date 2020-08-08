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Makale Yazısı-08 Ağu 2020 - 20:00

Açık öğretimin gör dediği
Banu Gürer

Banu Gürer

Yeni açılan açık öğretim Psikoloji lisans programlarının, eğitim ver(e)meden kapatılması doğrultusunda karar alındı.

İsabetli bir karar olduğunu düşünenlerdenim.

Zira insan hayatına dokunan alanlarda, “uzaktan” eğitimin, daha doğrusu bizde uygulanış biçimiyle açık öğretimin, insanların hayatına sağlıklı “yaklaşımı” temin etmesini beklemek zordur.

İlahiyatlarda da olduğu gibi.

Açık öğretim tecrübesine binaen belirtmek gerekir ki, bu tip alanlarda eğitim sadece “ezber” olarak değerlendirilemez.

Ders için hazırlanan kitabı okuyup sınava girmekle iş bitmiş kabul edilemez.

Dersin hocasını tek taraflı dinleyip konunun halledildiği düşünülemez.

Kısacası örgün eğitimin yerini açık öğretim alamaz.

Almamalıdır.

Evet, açık öğretim bir imkandır.

Ancak bu imkan, örgün eğitimle aynı haklara sahip olmayı beraberinde getirmemelidir.

Çünkü örgün eğitimle aynı imkanları sağlayamamaktadır.

Mesela bir konuyu farklı açılardan “tartışma” imkanı bulunmamaktadır.

Sınıf ortamında söz konusu olan farklı düşünceleri duyma, dinleme ve değerlendirme imkanını verememektedir.

Tartışmalı konularda dahi birbirini “dinleme” becerisini kazandırma imkanıyer almamaktadır.

Ödev, bitirme tezi gibi çalışmalar ile öğrencilerin alanda çeşitli kaynaklar okuma, araştırma, düşünme ve yazma kabiliyetlerini geliştirme imkanısağlayamamaktadır.

Teorik konuların pratikteki karşılığını ortaya koyarak alanın güncel hayatla bağlantısını kurma imkanı neredeyse mevcut değildir.

Alanla ilgili bilgi üretiminin nasıl gerçekleşebileceğini, bilginin nasıl işlendiğini gösterme imkanı bulunmamaktadır.

Tek bir kitap üzerinde farklı okumaların nasıl mümkün olabileceğini gösterme imkanı söz konusu değildir.

Dolayısıyla alana dair “doğru” olarak bilinenlerin ne kadar doğru olduğu üzerinde düşünmeyi sağlama imkanından bahsetmek mümkün değildir.

Alanla ilgili güncel tartışmaları “güncel” biçimde ele alma imkanı sınırlıdır.

Anlaşılmayan hususlara ya da yanlış anlaşılmalara anında müdahale imkanı yoktur.

Uygulama derslerini gerçekleştirme imkanıbulunmamaktadır.

Üniversitenin ezberleyip geçme alanı değil, bilgi yanında bir kültür kazanma mecrası da olduğu düşünüldüğünde, açık öğretimin,gerek hocalardan gerekse sosyalleşmenin gerçekleştiği ortamdan kültür aktarımına vesile olma imkanı mevcut değildir.

Hülasa:

Bir alana dair temel kavramlar, teoriler, yöntem ve problemler, farklı açılardan ve tartışılarak ancak sınıf ortamında öğrenilebilir, anlaşılabilir. Hatta öğrencilerin kendi aralarındaki tartışma ve çeşitli akademik faaliyetleri ile daha iyi kavranabilir ve bakış açıları zenginleştirilebilir.

O nedenle açık öğretim, hangi alan için olursa olsun, örgün eğitimle “aynı kefeye” konamaz, konulmamalıdır.

Eğer haberdar olmayı bilgi sahibi olmakla bir tutmuyorsak…

Aksi halde, dinden ve candan eden yarım hocalardan şikayet etme hakkımız ol(a)maz!

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Yazar Banu Gürer - Mesaj Gönder

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