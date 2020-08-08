Eğitim sistemimiz, “diplomalı işsiz” yetiştiriyor

Üniversiteye giriş sınav sonuçları bayram öncesi açıklandı.

Kazanamayan üzülüyor, kazananlar ise kaygılı.

Gençler, mezun olunca nasıl iş bulacağını bugünden kara kara düşünmeye başladı.

Sadece onlar mı?

Anne ve babaları da…

Yeni değil, yıllardır aynı sorun.

Çözüm?

Çözüm yok.

Marifetmiş gibi üniversiteye giriş sınavını yaparız…

Azını “başarılı”, çoğunu “başarısız” ilan ederiz…

Milyonlarca gence daha yaşamlarının baharında “işe yaramaz” damgasını vururuz…

Sınavı kazanıp “işe yaradığını” sananlar da üniversiteyi bitirdiklerinde çoğunlukla ellerindeki diplomanın işe yaramadığını anlarlar.

Üniversiteye giremeyenler “diplomasız işsiz”, üniversiteye girip mezun olanlar da “diplomalı işsiz” olurlar.

Neden bu böyle?

Yıllardır bu böyle, çünkü ülkemizde “işgücü planlaması” diye bir şey yok.

Ne kadar doktora ihtiyacımız var?

Ne kadar avukata, savcıya, hâkime ihtiyacımız var?

Ne kadar mimara, mühendise ihtiyacımız var?

Ne kadar imama, ilahiyatçıya ihtiyacımız var?

Ne kadar gazeteciye, televizyoncuya, iletişimciye ihtiyacımız var?

Ne kadar öğretmene ihtiyacımız var?

Ne kadar eczacıya ihtiyacımız var?

Ne kadar iktisatçıya, işletmeciye ihtiyacımız var?

Ne kadar veterinere ihtiyacımız var?

Ben bazı branşları yazdım, siz üniversitedeki diğer fakülteleri ve meslek yüksekokulu bölümlerini şöyle bir gözünüzün önüne getirin…

Aman Allah’ım, çalışma hayatında ihtiyaç duyulmayacak ne kadar çok bölüm var!

Tamam, bitirdin o bölümleri, sonra?

Elindeki diplomanın bir değeri var mı?

Yok.

Hani Anadolu’da bir tabir vardır, “Sık sık suyunu iç” derler ya, aynen öyle.

Neden planlama yapılmaz?

Yıllara göre “işgücü planlaması” yapmak, devletin işi.

Ama görüyoruz, bugün konumuz olan ne işgücü planlamamız var ne tarım planlamamız var ne sanayi planlamamızne de sağlık ve eğitim planlamamız var.

Çünkü devlette planlama işini doğru dürüst yürütecek birim yok.

1960 yılında kurulan “Devlet Planlama Teşkilatı”nı 2011’de kapattılar, bütün işlerimizi “el yordamıyla” yapıyoruz.

Ha bire hukuk fakültesi açıyorlar.

Bu kadar hukuk fakültesi mezununa ihtiyacımız var mı?

Yok…

Neden açıyorsun o halde?

Bizim meslekle ilgili…

Hemen hemen bütün üniversitelerde iletişim fakültesi var.

Yahu zaten gazeteciliği televizyonculuğu öldürdüler, ne yapacaklar bu mezun olanlar?

Hiç düşünen yok!

Çarpıcı bir örnek:

*Ülkemizde 460 bin öğretmen adayı atama bekliyor.

*Sen yılda ancak 20 bin civarında öğretmen atayabiliyorsun.

*Durum böyleyken eğitim fakültelerine 42 bin öğrenci alıyorsun.

Bu ne demek biliyor musun?

Sen 42 bin öğrenciyi daha mezun olduklarında “işsiz öğretmenler ordusuna” katacaksın.

Yazık günah değil mi?

Bir çarpıcı örnek daha…

Yeni ilahiyat fakülteleri açılıyor, mevcut ilahiyat fakültelerinin kontenjanları artırılıyor.

İmam hatip okulu sayısındaki artış zaten otomatiğe bağlandı.

Yakında bütün okulları “imam hatip”e çevirecekler.

İmam hatip ve ilahiyattaki bu artış, işgücü planlamasına göre mi yapılıyor?

Bu ülkede en çok imam hatip ve ilahiyat mezunlarına mı ihtiyaç var?

Bu nasıl bir devlet yönetimidir?

Sen insanını iyi eğitme, sen insanını ülkemizin ihtiyacı doğrultusunda meslek sahibi yapma, sen insanını işsiz bırak, sonra da bu ülkede neden huzur yok diye hep birlikte dövünüp duralım.

Yazık ediyoruz bu memlekete, yazık!

Futbola 750 Milyon Euro

Türkiye Süper Ligi’nin yıllık ekonomisi 750 Milyon Euro imiş.

Süper Lig, bu geliriyle Avrupa’nın en büyük 7’nci ligiymiş.

Hay maşallah!

Rakam iyi, sıralama iyi de ortada “futbol” yok!

Sürekli borçla yaşayan bir ülkeyiz, aldığımız borçların bir kısmıyla da futbolcu ithal ediyoruz.

Ve bunu bir marifetmiş gibi de lanse ediyoruz.

Gülüyorlar bize gülüyorlar, farkında değiliz.

Dominika neresi, Türkiye neresi?

Ülkemiz topraklarına ilgi büyük.

Türkiye’den toprak satın alan ülkeleri şöyle alt alta yazsak, epey yer tutar.

En son bu ülkeler arasına “Dominika Devleti” de katıldı.

Dominika, Karayip denizinde bulunan 75 bin nüfuslu, 754 kilometrekarelik bir ada ülkesi.

Bu ülke vatandaşı 16 kişi gelmiş bizden 231 bin metrekare toprak satın almış.

Bu son satışla birlikte 2002’den buyana, yani AKP döneminde yabancılara satılan arazi miktarı 116 milyon metrekareye ulaşmış.

Eee, ne dersiniz, sonunda kendi ülkemizde “turist”, kendi tarlamızda “ırgat” mı olacağız?