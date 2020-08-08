Pandemi alışkanlıkları değiştirdi!

Bayramı geride bıraktık…

Bu bayram, diğer bayramların yanı sıra olağanüstü bir döneme denk geldi…

Koronavirüs yüzünden, istenilen düzeyde bir bayramlaşma yaşanmadı…

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, ‘Pandemi Sürecinde Kurban Bayramı’ başlıklı anket çalışması gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada çok çarpıcı sonuçlar elde edildi…

Sonuçlara bakınca, bu bayram, bayram alışkanlıklarımızın değiştiği görüldü…

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, bayramı nasıl geçirdiğimizle ilgili bir araştırma yaptı…

Bu araştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum…

44 İLDEN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, bayramın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü gününde gerçekleştirdikleri anket çalışmasına Türkiye’nin 44 ilinden yaşları 18- 70 arası değişen 760 katılımcının ilgi gösterdiğini ve oldukça ilginç bulgular ortaya çıktığını söyledi.Katılımcıların yüzde 26.4’ünün bayramı tamamen evde izole, yüzde 54.3’ü kısmen izole geçirdi. Aynı şekilde katılımcıların yüzde 13.8’i bayramda akrabaları ile yüz yüze görüşmeyi tercih etti. Yüzde 53.2’si akrabaları ile online olarak görüşmeyi tercih ett.

SADECE YÜZDE 8.9’U TATİL OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Bayramı tatil olarak değerlendirip değerlendirmedikleri yönündeki soruya katılımcıların yalnız yüzde 8.9’u tatil olarak değerlendirdiklerini, yüzde 10.3’ü kısmı bir tatil yaptıklarını belirtti. Katılımcıların yüzde 73.6’sı bayramı evde geçirdiklerini ifade ederken, ‘Pandemiden önceki dönemde bayramları nerede geçirirdiniz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 43.8’i yakın akrabalarımın yanında, yüzde 38.2’si kendi evimde, yüzde 8.7’si tatil beldesinde, yüzde 6.9’u yakın arkadaşlarımın yanında yanıtını verdi. Bayramı tatil olarak değerlendiren kesimin davranışı yine aynı kalırken, özellikle yakın akraba ve arkadaş ziyaretlerinde önemli bir düşüş gözlendi.”

BAYRAM PANDEMİDEN OLUMSUZ ETKİLENDİ

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “katılımcıların yüzde 55’i pandeminin bayram üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu düşünüyor” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:“Yüzde 11.6 oranında katılımcı bayramın pandemiden olumsuz etkilenmediğini ifade etti. Pandemi, katılımcıların yüzde 45’inin bayram planlarını değiştirdi. Katılımcıların yüzde 16.3’ü pandemi dönemindeki bayramın beklentilerini karşıladığını belirtirken, yüzde 46.3’ü ise beklentilerinin karşılanmadığını belirtti. Sonuçlar, pandeminin bayram üzerinde olumsuz bir etkiye neden olduğunu gösteriyor.”

DİJİTAL BAYRAM GÖRÜŞMESİ TERCİH EDİLMEYECEK

Katılımcılara pandemi dönemi ile şekillenen dijital bayram görüşmelerine gelecek bayramlarda da devam etmeyi tercih edip etmedikleri sorusunu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 21.4’ü gelecek bayramlarda da online bayramlaşmayı tercih edeceklerini, yüzde 47.2’si bayramlaşma için online platformları kullanmayacaklarını, yüzde 37.4’ü ise kısmen tercih edebileceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 42.2’si pandemi dönemindeki bayramda vakit geçirebilecekleri daha tenha mekanlar bulmak için ek bir çaba gösterdiklerini belirtirken, yüzde 23.9’u pandemi dönemindeki bayramın yalnız hissettirdiğini dile getirdi.

KURBAN KESİMLERİ DE ETKİLENDİ

Pandeminin katılımcıların yüzde 35.9’unu kurban kesim şekli etkiledi. Katılımcıların yüzde 46.8’i kurban kestiğini, yüzde 25.1’i vekalet vererek kestirdiğini ve yüzde 28’i kurban kesmediğini ifade etti. Yüzde 69.6 oranında katılımcı ise Kurban Bayramında yakınlarına ve komşularına kestiği kurban etinden pay gönderdiğini dile getirdi.

BAYRAMA ÖZEL KIYAFET ALINMADI

“Bu bayramda bayramlık olarak yeni kıyafet aldınız mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 82.6’sının olumsuz yanıt verdi. Yüzde 14.7’si aldıklarını, yüzde 2’si ise kendilerine hediye olarak yeni kıyafet geldiğini ifade etti. ‘Evinizde bayram temizliği, bayram alış verişi yapıldı mı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 43.3’ü ‘evet yapıldı’, yüzde 18.6’sı ‘hayır yapılmadı’, yüzde 38,2’si ise ‘Her zamanki alışveriş ve temizlik devam etti, özel olarak yapılmadı’ cevap şıkkını işaretledi. Pandemi dönemindeki bayramda alışverişini online olarak yapmayı tercih eden katılımcıların oranı yüzde 25 iken, bayram alışverişini market veya bakkala giderek yapmayı tercih eden katılımcıların oranı yüzde 50.1 olarak ortaya çıktı.

TATİLE GİDENLERİN ORANI DÜŞTÜ

Yüzde 73.6 oranında katılımcıdan pandemi dönemindeki bu bayramı kendi evlerinde geçirdikleri yanıtını aldıklarını söyleyen Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Katılımcıların yüzde 16.3’ü bayramı akrabalarının yanında ve yüzde 1.3’ü yakın arkadaşlarının yanında geçirmiş. Pandemi öncesinde bayramı tatil beldesinde geçirenlerin oranı yüzde 8.9 iken pandemi döneminde bu oran yüzde 3.6’ya geriledi. Ayrıca katılımcıların yüzde 43’ü bayramı anne, baba ve kardeşleriyle birlikte geçirirken, yüzde 41.6’sı eşi ve çocuklarıyla, yüzde 6.4’ü yalnız ve yüzde 1.2’si arkadaşlarıyla birlikte geçirmiş” dedi.

YALNIZLIK HİSSİ VE HÜZÜN ETKİLİ OLDU

Katılımcıların yüzde 23.9’unun bayramda kendisini yalnız hissettiği sonucuna ulaştıklarını söyleyen Süleymanlı, “Bu bayram döneminde kendinizi nasıl hissettiniz?” sorusuna katılmcıların yüzde 49.3’ü mutluluk duyduklarını yanıtını verirken, yüzde 39.1’i hüzünlü, yüzde 11.6’sı ise gergin, telaşlı ve endişeli olduklarını belirtti” diye konuştu.

BAYRAMDA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 12.1’i “Bayram ziyaretlerinde isteseler de fiziksel mesafe kurallarına uyamadıklarını’ belirtirken, yüzde 56.4’ünün fiziksel mesafe kurallarına tamamen uydukları yönünde yanıt verdiğini söyleyen Süleymanlı, sözlerine şöyle devam etti:“Bayramlaşmak için bu bayramda sarılma, el öpme, tokalaşma gibi eylemlerden hangisini yaptınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 65.3’ü bayramlaşmak için fiziksel temas içeren herhangi bir eylemde bulunmadığını belirtirken, yüzde 18.3’ü dirsek dirseğe temas gibi özel bir selamlaşma yöntemi kullandığını, yüzde 6.7’si büyüklerinin elini öptüğünü, yüzde 5.5’i insanlarla tokalaştığını, yüzde 3.2’si insanlarla sarıldığını ve yüzde 1.1’i insanlarla yanak yanağa öpüştüğünü dile getirdi. Yanak yanağa öpüşen katılımcıların yaş ortalaması 34.5 iken insanlarla sarılan katılımcıların ortalaması yüzde 28.6 olarak tespit edildi.”

BAYRAM KOLEKTİF TOPLUMSAL RİTÜELDİR

Dini ya da milli bayramların, kendilerine has niteliklerinin ötesinde kolektif bir kültürel ritüel, birliktelik ve duygudaşlık sahası oluşturma bağlamında oldukça önem arz ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Bu ortak kültürel alanın varlığı, bireysel ile toplumsalı da birleştirmekte ve bu anlamda toplumsal açıdan özgün bir role sahip olmaktadır. Bu bağlamda Kurban Bayramı dini bir bayram olsa da aslında kamusal ve özel alanda çeşitli duygular ve eylemler eşliğinde insanları bir araya getiren ve bu nedenle kendine özgü niteliğini aşarak kültürel alanda önem kazanan kolektif bir toplumsal ritüeldir” dedi.

DEĞİŞEN KOŞULLAR AYNI TATMİNİ SAĞLAMIYOR

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, bayramın koşullar değişse de bir şekilde kutlanabildiğini fakat aynı tatmini sağlamadığı gibi aynı ve toplumsal alanı oluşturmadığı anlaşılıyor dedi ve sözlerine şöyle devam etti:“Bu da bizi, diğer pek çok konuda da olduğu gibi, pandemi sürecinde tanıştığımız geçiş süreci düzenine ve sonrasına dair sorular sormaya ve sosyolojik öngörü çabalarına götürüyor. İletişim, etkileşim ve birliktelik gibi kavramların nasıl deneyimlendiğinin ne denli önemli olduğunu görmekteyiz. Fakat bu faktörlerin etkili olduğu bayram gibi olguların kültürel alana ait, duygular ve tekrarlarla kalıcı hale dönüşen toplumsal pratikler ve ritüeller olmaları, özel ve kamusal alanın ve bu alanların potansiyellerinin pandemiyle birlikte dönüşüm geçirmesi durumunda, tekrar edilen pratikler ve pekişen duygularla zamanla yine yeni ritüellere dönüşeceğini öngörebiliriz.”

ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRDİ

Üsküdar Üniversitesi’nin araştırmasını ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın açıklamalarını ve yorumlarını yukarıda sizinle paylaştım. Korona vakaları bir ara 1000’in altına inmişti…

Şu sıralar yine 1000’in üstüne çıktı…

Uzmanlar, Ekim veya Kasım ayında vaka sayılarının artacağını söylüyor…

Durum böyle olunca da herkeste tedirginlik devam ediyor…

Pantemi süreci sadece bayram alışkanlıklarını değil, birçok alışkanlığı da değiştirdi.

Kuzum Benim!

İlk defa Balıkesir Ticaret Borsası tarafından 2018 yılında tescillenen Balıkesir Kuzu Eti coğrafi işaret çalışmaları kapsamında, “Kuzum Benim!” markası ile Türkiye’de ilk kez kuzu etinde güvenli gıda takip sistemi kuruldu. İlimizdeki Balıkesirlilere duyurulur.

En çok mangal alışverişi yapıldı

7 binden fazla çeşit ürünüyle bir süpermarketten fazlasını sunan istegelsin, Koronavirüs öncesi, Koronavirüs süreci ve yeni normaldeki satış datalarını karşılaştırdı. Koronavirüs döneminde en çok maya, vanilya satılırken yeni normalde bebek bezleri ve mangal ekipmanları öne çıktı. Mevsimlik ürünlerde Ayşe Kadın fasulyesi ve Salihli kirazının satışı yükselirken en çok satılan ürünler maden suyu, salatalık ve limon olarak sıralandı. Korona öncesi insanlar mangal yapmaktan, pikniğe çıkmaktan imtina ederdi. Korona sonrası piknik alanları piknikçiler ve mangalcılarla doldu. Derince Çınarlıdere Mesire Alanı, daha önce kalabalık değildi, ama şimdi adım atacak yer yok…

Türkiye’nin En Güzel Kanyonları!

Kültürel ve doğal güzellikleriyle popüler bir tatil noktası olan Türkiye, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Doğal güzelliklerimizin en etkileyici olanları da suyun kayaları binlerce yılda oymasıyla oluşan kanyonlar. Türkiye’de sarp kayalıkların ortasında akıp giden su ve çevresindeki dağların muhteşem uyumunu izleyebileceğiniz çok güzel kanyonlar mevcut. Seyahat Sitesi Enuygun.com, Türkiye’deki en güzel kanyonları belirledi.

İŞTE EN GÜZEL 10 KANYON

-Ulubey Kanyonu (Uşak)

-Valla Kanyonu (Kastamonu)

-Karanlık Kanyon (Erzincan)

-Saklıkent Kanyonu (Muğla-Antalya)

-Köprülü Kanyon (Antalya)

-Cehennem Deresi Kanyonu (Artvin)

-Çatak Kanyonu (Kastamonu)

-Lamas Kanyonu (Mersin)

-Arapapıştı Kanyonu (Aydın)

-Ihlara Vadisi (Niğde-Aksaray)