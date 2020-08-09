AKP, artık özüne döndü

Gözlemim şu:

2002 yılında, kurulduğunda “liberal” görüntüsü verdi.

Bir süre böyle görünmek, bu rolü oynamak zorundaydı.

“Avrupa Birliği” türküleri söyledi.

“Özgürlükler-hür teşebbüs-küreselleşme” nutukları attı.

“Takıyye yaptığı”, yani “gerçek amacını gizleyip başka türlü davrandığı” belliydi, ama yurtiçi ve yurtdışından alkış toplamayı başarıyordu.

Bu nedenle epey kredi topladı.

AKP, bu görüntüsüyle büyüdü.

Arada “falso” yapıyordu, gerçek yüzünü ele veriyordu, ama çabuk topluyor hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyordu.

******

Sonra AKP’de “açılım dönemi” başladı.

İktidar koltuğuna otururken ABD’ye söz vermişlerdi, Türkiye’ye sorun yaratan odak noktalarıyla barışacaklardı.

HDP ile PKK ile gelip gitmeler…

Yurtiçi ve yurtdışında müzakereler…

Ortak açıklamalar…

Dağdan inenleri affetmek için kurulan “mobil mahkemeler”…

Terör örgütünün kent yapılanmasını görmemezlikten gelmeler…

“TC”lerin kaldırılması…

“Milliyetçiliği” ayaklar altına almalar…

Okullarda “Türküm doğruyum…” andının yasaklanması…

Bunların hepsini bir bir yaşadık.

******

Arkasından AKP’de “milliyetçilik” dönemi başladı.

Başladı, ama “tek millet” diyorlardı, milletimizin adını ağızlarına almıyorlardı.

“Türk milleti” diyemiyorlardı.

Her fırsatta “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” tekrarlaması yaparak “milliyetçilik algısı” yaratmaya çalışıyorlardı.

MHP ile beraberliklerinde milliyetçiliği mümkün olduğunca ön planda tutuyorlardı.

MHP de “Türk milliyetçiliği” ifadesini eskisi kadar kullanmıyor, AKP’nin “Türk sözü bulunmayan milliyetçilik” ifadesine ses çıkarmıyorlardı.

Bu dönem de böyle geçti.

********

Ve 24 Temmuz 2020 Cuma…

Ayasofya’nın bütünüyle cami olarak ibadete açıldığı gün…

Bu tarih, AKP’nin özüne döndüğü gündür.

Atatürk’e lanet edildiği, Cumhuriyet’e meydan okunduğu gün…

Cumhuriyet hukukunun yok sayıldığı, Osmanlı hukukunun geçerli sayıldığı gün…

Devlet yönetiminde dini esasların esas alınacağının işaretinin verildiği gün…

Açıkça “hilafet” çağırısının yapıldığı gün…

AKP, artık özüne döndü, bunu da saklamıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk’e lanet ederken Cumhuriyet’e de meydan okumuş oldu.

Ali Erbaş, hâlâ o makamda mı?

O makamda…

Bu, “Atatürk’e lanet etme ve Cumhuriyet’e meydan okumanın onaylandığı” anlamını taşır.

AKP’nin çizgisi, artık “siyasal İslam” çizgisi

İzlemeye devam edeceğiz.

Ayasofya anketi

Anket, 25-29 Temmuz tarihleri arasında yapılmış.

Yani Ayasofya’nın ibadete açıldığı 24 Temmuz’un hemen arkasından.

Sıcağı sıcağına…

Anketi yapan firma, Avrasya Araştırma Şirketi.

2 bin 460 denek kullanılmış.

İlk soru şu:

“Ayasofya’nın vakit ve cuma namazlarına tamamen açık hale getirilmesi, siyasi tercihinizi etkiledi mi?”

Ankete katılanların yüzde 0.2’si bu soruyu “Evet, Cumhur İttifakı’na oy vermeye karar verdim”diye cevaplamış.

Yüzde 0.1’i ise “Evet, muhalefete oy vermeye karar verdim” demiş.

Yüzde 99.7’si ise “Etkilemedi” şeklinde konuşmuş.

İkinci olarak “Erdoğan’ı başarılı buluyor musunuz?” diye sorulmuş.

Yüzde 28.9’u “Evet”, yüzde 40.2’si “Hayır”, yüzde 30.9’u “Ne başarılı, ne başarısız” yanıtını vermiş.

Anketteki üçüncü soru şöyle:

“Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olursa, oy verir misiniz?”

“Evet, veririm” diyenlerin oranı yüzde 38.9.

“Hayır, vermem” diyenlerin oranı yüzde 46.8.

Yüzde 14.3 “kararsız” olduğunu söylemiş.

Ve son soru:

“Bugün seçim olursa, hangi partiye oy verirsiniz?”

*AKP, yüzde 35

*CHP, yüzde 28.4

*İYİ Parti, yüzde 12.4

*HDP, yüzde 11.7

*MHP, yüzde 7.4

*Gelecek Partisi, yüzde 2.3

*DEVA Partisi, yüzde 2.2

“Ayasofya anketi”nin sonuçları böyle!

Dağ fare doğurdu.

En pahalı elektrik bizde

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat, geçenlerde ilginç bir istatistik yayınladı.

“Ülkelere göre 2018-2019 yıllarındaki elektrik ve gaz fiyatlarındaki değişimi” gösteren istatistik…

Bu istatistik listesinde, ülkemiz en tepede!

Yani Türkiye, bu dönemde elektrik ve gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülke!

Bir bilgi daha…

Satın alma gücüne göre, en pahalı elektriği de yine Türkiye kullanıyor.

En ucuz elektriğe erişenler ise sırasıyla İzlanda, Norveç ve Finlandiya.

Öyle de baksan böyle de baksan, enerji notumuz kötü.

Cumali Durmuş’u aradım, bakın nerede buldum?

Cumali Durmuş…

Bir zamanlar MHP’nin en önemli isimlerinden biriydi.

MHP, ondan sorulurdu.

Milletvekilliğini yaptı.

Meral Akşener’le birlikte partiden koptu, İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer aldı.

Partinin kurucuları arasındaydı, ama partideki havadan memnun değildi.

Bir süre uzak durdu, parti çalışmalarına katılmadı.

Şimdi genel idare kurulu üyesi ve teşkilat başkan yardımcısı.

13 ilden sorumlu.

Malatya, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Ardahan, Van, Iğdır…

Önceki gün aradım.

Baktım telefondan çatal bıçak sesleri geliyor, “Neredesin, ne yiyorsunuz?” diye takıldım.

“Kaynanan seviyormuş, ancak uzakta Elazığ’dayım, arkadaşlar güveç yaptırmışlar” dedi.

“Daha sonra konuşuruz” dedim, telefonu kapattık.

Sesinin tonundan şunu anladım.

Cumali Durmuş, siyasete yeniden dört elle sarılmış.

2 görüş

*”İnsanlar, sustuklarından da sorumludur.” Uğur MUMCU

*”Başkaları için kendilerini unutanlar, hep hatırlanacak olanlardır.” DOSTOYEVSKİ