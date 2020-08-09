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Makale Yazısı-09 Ağu 2020 - 20:00

Osmanlı’yı bitiren olay; SEVR ANTLAŞMASI…
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Tarihsel olaylar, geçmişte yaşananların bir masalı değil, geleceğe yönelik “yaşam dersleri” dir.

Tarihi olaylar, farklı yorumlar ve kimi yalanlarla “ders” olmaktan çıkarılır ve birer “masal” haline dönüşebilir!

“Osmanlı Devleti’ni Mustafa Kemal yıktı” yalanına inananlar, Osmanlı Devleti’nin gerçek çöküş nedenlerini algılayamazlar!

Osmanlı Devleti’nin gerçek çöküş nedenlerini anlamak istiyorsanız, Osmanlı’da “bilim ve bilim adamlarının başına gelenleri” incelemelisiniz! Piri Reis’in idam edilerek öldürüldüğünü, 15. Yüzyılda Takuyiddin’in kurduğu modern Rasathane’nin yobaz takımının yalanları ile nasıl top ateşi ile yıkıldığını kaç kişi bilir?

Osmanlı’nın önce Fransızlara, daha sonra pek çok Avrupa ülkesine “ekonomik ayrıcalıklar” yani “KAPİTÜLASYONLAR” verdiğini, 1854 Kırım Savaşı ile birlikte yabancılardan sürekli borç aldığını ve bu nedenle borçlarını ödeyemeyince, yabancı alacaklıların İstanbul’da 1881 yılında “Duyun-u Umumiye İdaresi’ni” kurarak, Osmanlı’nın tüm işletmelerini yabancı şirketlere paylaştırdığını bilenler, Osmanlı’nın çöküş nedenini görür!

Bu da yetmezmiş gibi, kimi İngiliz hayranı, kimi Alman hayranı “Saray Paşaları’nın” Osmanlı’yı nasıl çökerttiğini öğrenmek için, tarihi “gerçek belgelerinden” incelemelisiniz!

Osmanlı, çağın bilim ve tekniğine ayak uyduramadığı, Saray safahatına para yetiştiremediği ve yanlış ittifaklar kurduğu için battı!

 Alman emperyalizmi ile işbirliği yaparak, Birinci Dünya Savaşı’na katıldı ve müttefikleriyle birlikte yenik düştü.

15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu İzmir’i işgal etti…

Osmanlı Devleti, Padişah ve Halife hazretleri, 10 Ağustos 1920’de kalan son topraklarının paylaşıldığı SEVR ANTLAŞMASI’na boyun eğdi. 433 maddeden oluşan antlaşmayı Osmanlı adına Hadi Paşa, Reşat Halis Bey ve Rıza Tevfik Bey imzaladılar.

Büyük Britanya ( İngiltere) Yunanlıları kışkırtarak, Anadolu içlerine girmelerini sağladı. Yunanlılar Bursa, Balıkesir, İzmit, Uşak ve Trakya’yı işgal ettiler. İngilizler de İstanbul, Mudanya ve Bandırma’ya asker çıkarttı.

SEVR Antlaşmasına göre;

·       Anadolu toprakları İtalyanlar ve Fransızlar tarafından paylaşıldı.

·       Irak, Musul ve Arabistan İngiltere’ye verilecekti.

·       Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti ve Güneyinde ise Kürdistan kurulacaktı.

·       Boğazlar, 10 ülkeden oluşan bir Avrupa Komisyonu tarafından yönetilecekti.

·       Kapitülasyonlar; İngiliz, Japon, Fransız ve İtalyanlardan bir komisyonun düzenlemesiyle genişletilecek, bütün azınlıklar da bu ayrıcalıktan yararlanacaklardı.

·       Osmanlı Devleti’nin mali durumu ve bütçesi İngiliz, Fransız ve İtalyanlardan oluşan komisyon ile Duyun-u Umumiye İdaresi tarafından yönetilecekti.

Ezcümle, Osmanlı Devleti fiilen yok ediliyordu.

Mustafa Kemal ve arkadaşları, Anadolu halkı ile bütünleşerek, verdikleri kurtuluş mücadelesi sonunda bu utanç vesikasını tarihin çöplüğüne attı!

Bu onurlu mücadeleyi veren bir toplum, artık bir sülalenin egemenliğinde “Padişah’ın kulları” olarak yaşayamazdı.

Krallıklar, Şahlıklar ard arda yıkılıyor, “ULUS DEVLETLER ortaya çıkıyordu.

Mustafa Kemal, işte bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.

LOZAN Antlaşması bu kuruluşun uluslar arası onayı idi.

Ne yazık ki, Mustafa Kemal ve kurduğu “Laik Cumhuriyet’e” karşı olanlar, SEVR utancını duymadan, Osmanlı’nın çöküşünü ve nedenlerini anlamadan Lozan Antlaşması üzerine yalanlar uydurdular, saf ve bilgisiz beyinleri kirlettiler!

Bugün, SEVR Antlaşması’nın imzalanmasının 100. Yıldönümü.

Lütfen, gerçek tarihsel belgelere bakarak her iki antlaşmayı da akıl, bilinç ve insafla inceleyin.

Tarihsel olaylara önyargılar ve yalanlarla bakmayın.  

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