Atatürk olmasaydı, yabancılar ülkemizi böyle paylaşacaktı!

Bugün 10 Ağustos…

Osmanlı Devleti’nin imzaladığı Sevr Antlaşması’nın 100’üncü yıl dönümü… Sevr Antlaşmasıyla ilgili çok şey yazıldı, çok şey çizildi… Yazılmaya da, çizilmeye de devam ediliyor. Bugünkü yazımı Sevr Antlaşmasına ayırdım. Aşağıdaki yazıyı okuyunca, sizin de Sevr Antlaşması hakkında bilginiz olacak, değerlendirmede bulanabileceksiniz.

İHTİLAF DEVLETLERİ-OSMANLI DEVLETİ

Birinci Dünya Savaşı’na son veren bir antlaşmadır. İtilaf Devletleri ile savaşta yenilen Osmanlı Devleti arasında 10 Ağustos 1920 yılında imzalanmıştır. Ama bu antlaşma hiç uygulamaya girmemiştir. Birinci Dünya Savaşı’nı kazanan İtilaf Devletleri yenilgiye uğratmış oldukları Avustralya, Almanya, Macaristan, Bulgaristan ile barış antlaşması imzalamışlardır. Fakat Osmanlı Devleti ile yapılan antlaşmanın Osmanlıyı nasıl paylaşacakları konusunda kendi aralarında çıkar anlaşmazlıklarına yol açtığı için bu durumu geçmişlerdir.

Sevr Antlaşması'nda bulunan devletler - Antlaşmanın tarafları

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşmak istemesi üzerine dayattığı Sevr Barış Antlaşmasında birçok devlet yer aldı. Sevr Antlaşması tarafları arasında Osmanlı Devleti, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Ermenistan, Yunanistan, Polonya, Hicaz, Romanya, Çekoslovakya ve Sırp-Hırvat-Sloven Devleti.

İtilaf Devletlerinin Osmanlı ile Sevr Antlaşmasını geciktiren etkenler

1- İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını nasıl bölüşeceklerini bilemediler.

2- İzmir’in Yunanlılara verilmesinden hemen sonra İngiltere ve İtalya arasında çıkan anlaşmazlık.

3- Türk milletinin işgal kuvvetlerine gösterdiği tepkiler.

4- I.Dünya Savaşı sırasında ise itilaf devletleri arasında gizli bir antlaşma yapıldı. Bu gizli antlaşmaya göre boğazlar ve çevresini Doğu Rusya’ya verilmişti. Fakat Rusya savaştan çekildikten sonra itilaf devletine cephesini aldı.

Bu sebeplerden ötürü barış anlaşmasının imzalanması gecikti. Fakat daha sonra TBMM’nin açılması ile antlaşma tekrar hızlandırıldı.

Hazırlanan antlaşmanın metni ise İtalya’nın San Remo kentinde yapılan konferansta tam olarak belli oldu. İtilaf Devletleri şartlarını Osmanlı devletine iletti ve daha sonrasında Osmanlı Devleti’ni Paris’te yapılan barış konferansına davet ettiler. 22 Nisan 1920

Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı heyeti:

Rıza Tevfik, Damat Ferid Paşa, Hadi Paşa ve Reşid Halis.

Gerçekten çok ağır bir antlaşma taslağı hazırlanmıştı ve konferansa katılan Osmanlı heyeti antlaşma şartlarını görünce gerçekten de çok şaşırdılar ve bu durum karşısında oldukça sinirlendiler. Antlaşmanın şartlarına itiraz ettiler fakat İtilaf devletleri antlaşmanın şartlarını değiştirmeyi asla kabul etmediler.

Osmanlı Devleti'ni barış antlaşmasını zorla imzalatmak için:

1-Yunanlılar; Bursa, Balıkesir ve Edirne’yi işgal etti.

2-İngilizler; Bandırma ve Mudanya'ya asker çıkardı.

Bu yüzden Osmanlı Devleti antlaşmayı zorda olsa kabul etti. Paris'e gönderilen Osmanlı Heyeti Sevr Antlaşması'nı imzaladı (10 Ağustos 1920).

SEVR ANTLAŞMASI MADDELERİ

1.Sınırlar (madde 27-36): Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya'nın büyük bölümü Yunanistan'a, Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin ve Cizre kent merkezleri Suriye'ye bırakılacak, İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak;

2.Boğazlar (madde 37-61): İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak, savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlar'da deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletler'in donanmalarını yardıma çağırabilecek;

3.Kürt Bölgesi (madde 62-64): İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat'ın doğusundaki Kürt vilayetlerinde bir yerel yönetim düzeni kuracak; bir yıl sonra Kürtler dilerse Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvurabilecek

4.İzmir (madde 65-83): Yaklaşık olarak bugünkü İzmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı İmparatorluğu egemenlik haklarının kullanımını beş yıl süre ile Yunanistan'a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya Yunanistan'a katılması için plebisit yapılacak;

5.Ermenistan (madde 88-93): Osmanlı Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıyacak; Türk-Ermeni sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecek (Başkan Wilson 22 Kasım 1920'de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini Ermenistan'a verdi.)

6.Arap ülkeleri ve Adalar (madde 94-122): Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecek;

7.Azınlık Hakları (madde 140-151): Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar verecek, tehcir edilen gayrimüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her seviyede okul ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı'nın bu konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından denetlenecek;

8.Askeri Konular (madde 152-207): Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri kuvveti, 15.000'i jandarma olmak üzere 55.000 personelle sınırlı olacak, Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi'nde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek;

9.Savaş Suçları (madde 226-230): Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacak;

10.Borçlar ve Savaş Tazminatı (madde 231-260): Osmanlı İmparatorluğu'nun mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye'nin Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecek; ancak Türk maliyesi müttefikler arası mali komisyonun denetimine alınacak;

11.Kapitülasyonlar (madde 260-268): Osmanlı'nın 1914'te tek taraflı olarak fesh ettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak;

12.Ticaret ve Özel Hukuk (269-414): Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik devletler arasında yapılan işbölümü çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi hakları düzenlenecek.

SEVR ANTLAŞMASI’NIN ÖNEMİ NEDİR?

1-Osmanlı Devleti’nin son olarak imzaladığı antlaşmadır.

2-Mebuslar Meclisinin onayından asla geçmediği için hukuken geçersiz antlaşmadır.

3- Misak-ı Milli’ye aykırı olması ve Türk milletinin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıran anlaşma olduğu için TBMM tarafından tanınmamış bir anlaşma olarak kalmıştır.

4-Türk halkı bu antlaşmaya asla onay vermeyip düşmanıyla savaşa girerek topraklarındaki işgalcileri Anadolu topraklarından atmışlardır.

5-Sevr Antlaşması, imzalandığı halde hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir.

6-Osmanlı Devleti böylelikle son bulmuştur. (Alıntı: www.neoldu.com)

**

Yukarıda Sevr Antlaşmasıyla ilgili size bilgi aktardım…

Sevr Anlaşması, resmen Türkiye’yi paylaşma antlaşması…

Mustafa Kemal Atatürk, ortaya çıkmasaydı, halimiz nice olurdu sorusuna en güzel cevabı yukarıda imzalanan antlaşmanın maddeleri veriyor…

