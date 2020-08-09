Sevr Antlaşmasının 100. yıldönümü

10 Ağustos 1920 Osmanlı Hükümetinin Sevr Antlaşmasını imzaladığı ve Osmanlı Devletinin kendisini tarihten fiilen sildiği gündür. 10 Ağustos 2020 bu Türk tarihinin en kötü antlaşmasının 100. Yıldönümüdür. Bu antlaşma iyi bilinmelidir ki; Türkiye Cumhuriyetinin ne fedakârlıklarla kurulduğu ve Lozan Antlaşmasının ne kazanımlar getirdiği anlaşılsın.

1’nci Dünya Harbinden Alman harp ve harekât planları yüzünden yenik çıkan Osmanlı Devleti, Türkün idam fermanı mahiyetini taşıyan Sevr Antlaşmasını büyük bir teslimiyet içinde imzalamış ve Anadolu’daki en az bin yıllık Türk ve Müslüman varlığını kendi eliyle yok etmişti. Sevr Antlaşması ile Anadolu toprakları tamamen parçalanıyor ve paylaşılıyordu.

SEVR ANTLAŞMASINA GÖRE;

1.YUNANİSTAN’A; Bütün Trakya, İstanbul’a kadar, Bozcaada ve Gökçeada İzmir ve civarı veriliyordu.

2. İTALYA’YA; Ege Denizi Adaları, Muğla’dan-Adana’ya ve Konya’ya kadar olan topraklar veriliyordu.

3. FRANSA’YA; Adana, Maraş, Antep, Urfa, Sivas’a kadar olan yerler ve Suriye eyaleti bırakılıyordu.

4. İNGİLTERE’YE; Hakkâri, Şırnak, Musul, Kerkük (petrol kaynakları) Irak ve Arabistan veriliyordu.

5. ERMENİSTAN’A; Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis verilecek ve Ermenistan Devleti tanınacaktı.

6. KÜRDİSTAN’A;

Doğu Vilayetlerinde Bağımsız bir Kürt Devleti kurulacaktı.

7. İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI;

Türklerden alınacak; İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan’ın dâhil olduğu Boğazlar Komisyonu’na verilecekti.

8. TÜRK ORDUSU DAĞITILACAK;

Asayişi sağlamak için sadece 50 Bin Jandarma bulunacaktı. Türklüğün yok edilişi olan Sevr Antlaşmasını Osmanlı Hükümeti tam bir teslimiyet içinde kabul etti. Sevr’i kabul etmeyen Ankara Hükümetini de hain ilan etti

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Sevr Anlaşmasında Türklere Ankara ve civarı veriliyordu. Aslında bu da bir aldatma idi. İngiliz Başbakanı Lloyd George, Türkler mücadelecidirler yeniden silaha sarılmasınlar, şimdilik Ankara civarını onlara vermiş olalım. Anadolu işgali tamamlanınca Türkler

geldikleri yere Asya içine sürüleceklerdir. Demiştir. Mustafa Kemal Paşa, Türk Milleti adına Sevr’i tanımadığını bütün Dünyaya ilan etti. Türk Milleti esaret altında yaşamaktansa ölmesi

evladır, dedi ve “Ya İstiklal,Ya Ölüm” parolasını haykırdı.

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Ankara'daki Büyük Millet Meclisi antlaşmayı sert bir bildiri ile kınadı ve Antlaşmayı imzalayanlar; Sadrazam Damat Ferit (Padişah Vahdettin’in kız kardeşi ile evli) Paşayı, Maarif nazırı (MEB) Bağdatlı Mehmet Hadi Paşayı, Bern Elçisi Reşat Halis’i ve Şurayı Devlet Reisi Rıza Tevfik’i vatan haini ilan etti. Ayrıca, Saltanat Şurası'nda olumlu oy kullananları 19 Ağustos 1920 tarihinde vatan haini ilan etti.

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Antlaşmada imzası bulunan Heyet üyeleri 23 Nisan 1924 tarihinde TBMM tarafından 150'likler listesine eklendi. 28 Mayıs 1927 tarihli yasayla da yurttaşlıktan çıkarıldılar. Sevr Antlaşmasının imzalandığı gün, aslında bütün tarihçilerin ittifakla değerlendirdiği gibi; Osmanlı Devletinin tarih sahnesinden silindiği gündür.

Son söz olarak; SEVR, TESLİMİYET VE YOK OLUŞ. LOZAN, MÜCADELE VE KURTULUŞTUR.