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Makale Yazısı-10 Ağu 2020 - 20:00

Müjdat ağabeyimi çok özlüyorum…
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Hayatımın dönüm noktalarından biridir Müjdat ağabeyim ile tanışıklığım…

Benim hanımın ve Volkan Elmaser’in babasının teyze oğludur…

Kardeşi Murat Afşin ise benim Malofis’teki takım arkadaşımdır…

O da kalecidir…

Ve rahmetli Müjdat ağabeyimin oğlu Baran Afşin…

Hani yakışıklı derseniz, Kocaelispor kulübüne gelmiş geçmiş iki yakışıklı vardı:

Biri Müjdat ağabeyim…

Diğeri Güvenç hocam…

Baran da babasına çekmiş…

Burak da…

***

Müjdat ağabeyimin vefatını askerdeyken öğrenmiş ve şok olmuştum…

Çamlık’taki videocu dükkanında eski Kocaelisporlular buluşur, Güvenç hocam ile Müjdat ağabeyim ortak iş yapardı…

Akif ağabeyimin Stüdyo Parissienne video kaset dükkanıyla rakipti…

Ben de müdavimlerindendim…

Elde yok, avuçta yok, fakir bir gazeteci (hala da öyle ya) bana kaset indirimi yaparlardı…

Güvenç hocam da o zaman Darıca G.B.’ni çalıştırıyordu…

Küçük bir Kocaelispor kurmuştu adeta…

Tarkan Kamil, Bilbay, Aynalıkavak’tan kaleci Ersin ağabey, Özden, rahmetli Meço Mehmet, Erdoğan, hepsi o takımdaydı…

Sonra iki ortağın yolları Kocaelispor’da kesişti ve efsane günleri yaşadık…

Güvenç  hoca, efsane Kocaelispor’dan Hikmet Karaman yüzünden ayrılırken, o gece Can Ulusoy ile güvenç hoca öndeki arabada, biz Müjdat ağabeyimle arkadaki arabada, TGRT stüdyolarına gitmiş Ümit Aktan’ın canlı yayınında istifasını açıklamasını izlemiştik…

O geceyi hiç unutamam…

Artık Can ağabey de yok, Müjdat ağabey de yok..

Güvenç hoca ile ikimiz kaldık o geceden hatıra…

Günler gelip geçiyor…

Bahsettiğim olay 25 sene önce yaşanmış bir olay…

Ne garip…

Dün gibi geliyor…

Yaşlanıyoruz galiba…

Murat Afşin’i ve Baran Afşin’i görünce aklıma bu yazı geldi…

 ***

Geçmişini unutan geleceğini bilemez ve hafızasız kalır…

Kocaelispor hafızası adına da bu yıl güzel şeyler yapılıyor…

Yeter ki siyasi propaganda haline gelmesin…

O zaman sırıtıyor ve…

Camiayı bölüyor…

Hüseyin Tetik, sen bu hastalığı atlatırsın

Kentimizin en eski spor insanlarından, antrenör, saha komiseri, usta balık avcısı Hüseyin Tetik, biz pandemiyle uğraşırken, bir de felç hastalığıyla uğraşıyordu…

Son günlerde bastonla da olsa çarşıya, yani bizim Çukurbağ Avcılar’a, arkadaşı Saatçi Çavuş’a gelmeye başladı…

(Kızı bizim mahalleye gelin geldi, torunu da var)…

Gönlümüz şenlendi…

Muhabbet ettik…

İyi gördüm…

Ahmet Akay’ı andık…

Gözlerimiz doldu…

Hepimiz ona destek vermeliyiz…

Çünkü spordan uzak kalan, hayattan da uzak kalır…

Şu ligler bir başlasın hele…

Hoş geldin Akif Özakyol

Kocaeli kentinde yıllarca hakemlik ve gözlemcilik yapan, daha sonra kulüp müdürlüğü görevlerinde bulunan, gurbete çıkıp Rizespor ve Sancaktepe’de önemli çalışmalara imza atan Özakyol, kente döndü. Yeniden Kocaelispor’da bu kez genel müdürlüğe getirildi. Kendisini yakından tanıyan gazetecilerden biriyim. Beraber maçlara da çıktım. Çok farklı şeyler yapabilir ve disiplinden taviz vermez. Bakalım şu ortamda, herkesin kelle koltukta çalıştığı bir Kocaelispor’da neler yapabilecek ?.. İnşallah başarılı olur, bizim ’42 Evler’li Akif hocam…

Geçen sezon da herkes ayağa kalkmıştı, bakalım bu sezon ne olacak ?..

Geçtiğimiz sezon Murat Soner Başak, Kadir Öge, Hamza takımdan ayrılmış, kıyamet kopmuştu…

Bu sezon da devamı geldi…

Burak Süleyman…

Ercüment Kafkasyalı…

Sefa Narin…

Devamı da gelecek…

Pekala, geçen sene gönderilen kaptanların öfkesini ne susturdu ?..

14 puan farkla gelen şampiyonluk tabii ki…

Bu ene de böyle bir başarı gelmezse…

Yandı gülüm keten helva…

Görelim bakalım…

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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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