CHP yıpratılmamalı!

Anadolu coğrafyası çok zor bir coğrafya. 1071 Malazgirt savaşından bu yana yaklaşık bir asırdır bu coğrafyada yaşıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili, her milletin gözünün kaldığı bir coğrafya. Etrafı enerji deposu.

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Osmanlı imparatorluğu bunları göremediği ve çağın gerisinde kaldığı için emperyal ülkeler tarafından yıkıldı. Lozan’da alınan tapu senedi ile kurulan bu ülke İslam dünyasının tek demokratik ülkesi. İnsan haklarının, bilimin, laik, demokratik hukuk devletinin esas alındığı, emperyalizme karşı direnişi başarmanın örnek ülkesi.

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Ama emperyalizmin Anadolu coğrafyasına ilgisi hiçbir zaman bitmedi ve bitmeyecek de.

Bu yüzden demokrasimiz sıkça dışarıdan müdahalelere uğruyor.

Askeri darbeler oluyor, kurumlaşmış siyasi partiler kapatılıyor.

İslam dinini Ortadoğu’da afyon gibi kullanan emperyal ülkeler, içerde de bu tür oyunlar oynamaya çalışıyor.

Ülkemizde demokrasinin serpilmemesi için her şey yapılmaya çalışılıyor.

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CHP, Kurtuluş Savaşı veren kadroların oluşturduğu, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi. İlk genel başkanı Kurtuluş Savaşının ve devrimlerimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal. İktidarda olduğu dönemlerde Soyvet Rusya’nın komünizmini, Almanya ve İtalya’nın faşizmini görmüş ama hiç birinden etkilenmemiş bize özgü tamamen milli bir bir siyasi anlayış sergilemiş bir yapı.

1929 büyük ekonomik buhranından, piyasa ekonomisini reddetmeden sosyal devlet anlayışı ile alnının akıyla ile çıkmış bir siyasi hareket.

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İktidardan olma pahasına hedeflediği tam demokrasi için her şeyi yapmış ve aslanlar gibi iktidarı demokrat partiye devretmeyi başarmış bir siyasi hareket. Kurtuluş Savaşı gibi, büyük ekonomik buhran zamanları gibi, 2. Dünya Savaşı gibi, Kıbrıs çıkartması gibi zor zamanlarda önemli işler yapmış bir siyasi hareket.

Oy verirsiniz yada vermezsiniz, ama varlığı muhalefette bile olsa çağdaş Türkiye’nin sigortası.

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Ülkemiz son dönemde gerek siyasi ve gerekse ekonomik açıdan çok kötü yönetiliyor. Siyaset ise sertleşmiş vaziyette, demokrasimiz geriliyor. AKP’den kopan önemli siyasi simalar Gelecek ve Deva Partisini kurmuş durumda. Türkiye’de CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi ve diğer demokrasi bileşenleri ile birlikte yeni bir demokrasi hareketinin ana ekseninde.

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Ülkemizde bu denli ciddi sorunlar varken ve CHP yine önemli bir fonksiyon icra ederken bir anda suni bir biçimde CHP de bir iç tartışma başlatılmış durumda.

Özel olarak görevlendirilen birilerinin sözcülere televizyonlara çıkartılarak, bu denli ciddi sorunlara rağmen CHP’yi tartışmaya,insanlarımızın beynini yıkamaya çalışıyor.Kimin haklı, kimin haksız olduğunun önemi yok.

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Ama bir gerçek var ki; CHP’nin bu günlerde yıpratılması, demokrasi hareketinin sekteye uğratılması sonucunu doğuracaktır. Aslında sadece CHP değil ülkemizdeki hiçbir siyasi parti yıpratılmamalı. Siyasi yelpazenin demokrasi bileşeninde var olan barış ve huzur ortamının gelecek seçimlerde sonuç alması ve ülkemizde yeni bir demokrasi hareketinin oluşturulması, huzur ve sükun içinde yeniden kalkınmanın temelleri atılmalıdır.