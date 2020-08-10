Sosyal medya yasası neler getiriyor?

Türkiye geçen hafta Ayasofya’yı konuştu. Bu haftada hiç yoktan Muharrem İnce ortaya çıktı. Beyefendi kurultayda arkaya oturmuş küsmüş. Şimdi her gün yandaş medya İnce’yi kalınlaştırmakla meşgul. O da değirmene iyi su taşıyor. Kardeşim önce partiden istifa et sonra ne yaparsan yap. Ama sen gerçek gündemi gölgelemek için görevlendirilmişsen o başka. En son olarak da parti kurmaktan vazgeçtiğini beyan ederek. BEN “yüzde 31’i, yüzde 51’e çıkaracağım” demiş. Hep BEN, BEN.

Oysa olması gereken gerçek gündem, korona ve ekonomi olmalı. Bu konu sadece sağlık çalışanların konusu değil. Tekrar vakalarda ciddi artışlar var. Ekonomi tam çıkmaza doğru yuvarlanıyor. Altın, Euro uçuyor. Dolarda geçen hafta 7,35’i gördü. Hükümetin kamuoyuna sunduğu bir program var mı?

Bu gürültüde sosyal medya yasası da kabul edildi ve yürürlüğe giriverdi. Palmiye yayınlarından aldığımız bilgilere göre değişiklikler şöyle.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARA TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

7253 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan değişikliklere göre; sosyal ağ sağlayıcılara birçok yükümlülük ve idari para cezası geliyor. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyon fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek.

Bu temsilci, kişiler tarafından özel hayat gizliliğinin ve kişilik haklarının ihlali kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve yetkili makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin sağlanması amacıyla görev yapacak.

BANT DARALTILMASI VE PARA CEZALARI

Temsilci belirlenmemesi durumunda iki aşamalı idari para cezası, devamında reklam yasağı ve iki aşamalı internet trafiği bant genişliğinin daraltılması öngörülüyor.

Sosyal ağ sağlayıcının yapılan bildirimlere, tanınan sürelere, verilen idari para cezalarına ve reklam yasağına rağmen temsilci belirlememesi durumunda ise hakim kararıyla sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği birinci bant genişliğinin birincide yüzde 50, ikincide de yüzde 50 ila 90 oranında daraltılabilmesi öngörülüyor.

İkinci kez verilecek bant daraltılması kararında sosyal ağ sağlayıcı tarafından verilen hizmetin niteliğine göre ölçülü ve ulaşılmak istenen amaçla uyumlu bir oran belirlenecek.

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında verilecek idari para ceza 10 bin lira ile 100 bin arasından 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasına çıkarılacak.

KİŞİSEL BAŞVURULARA 48 SAAT İÇİNDE YANIT ZORUNLULUĞU

Yine günlük erişimi bir milyondan fazla ola yurt içi veya yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına kişilik haklarının ihlali ve özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda kişiler tarafından yapılacak başvuruları cevaplandırması için 48 saat süre verilecek.

Cevabın olumsuz olması halinde sosyal ağ sağlayıcıya gerekçe gösterme zorunluluğu getirilecek. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ağ sağlayıcıya 5 milyon TL idari para cezası verilecek.

Ağ sağlayıcıların adli ve idari merci kararları ile kullanıcıların taleplerini hangi oranda ve ne kadar sürede yerine getirdiklerinin tespiti için istatiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları Türkçe olarak sunmaları istenecek ve sosyal ağ sağlayıcı tarafından yayımlanacak. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda 10 milyon TL para cezası verilecek.