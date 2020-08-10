Karamürsel’de EMLAKÇININ yaptığı UYANIKLIĞA bak!

Karamürsel’deki vatandaşlar çok duyarlı.

‘Tam bağımız bir Türkiye’ gibi, ‘tam bağımsız gazete olduğumuz’ için ilçe halkı bir sorun olduğunda, gerek gazetemizi arayıp bilgi veriyorlar, gerekse mail gönderip sorunlarını dile getiriyorlar…

Karamürsel gerçekten garip bir ilçe, bir bakıyorsunuz Karamürsel’in güzelliklerinden söz ediliyor, hatta ‘Huzurun Başkenti’ ilan ediliyor. Bir bakıyorsunuz ilçede yaşanan olaylarla Türkiye’ye Dünyaya haber oluyor…

Maalesef şu sıralar Karamürsel’den iyi haberler gelmiyor, belediye başkanı gazoz işiyle uğraşa dursun, ilçe halkı emlakçılar konusunda dertli mi dertli…

EMLAKÇININ OYUNU

Önceki gün mail adresime Karamürselli bir vatandaştan yazı geldi.

Gelen mailde Karamürsel’deki bir emlakçının oyunundan bahsediyor.

Vatandaşın biri emekli olmuş bir ev almak istemiş…

Tabi bunun için önce ev bulması ve beğenmesi gerekiyor…

Gitmiş Karamürsel’de bir emlakçıya…

Emlakçıya ev alabileceği paranın miktarını söylemiş.

Emlakçı da bir evi olduğunu belirtmiş ve evi vatandaşa göstermiş.

VATANDAŞ EVİ SATIN ALMIŞ, KAPORA BIRAKMIŞ

Vatandaş evi beğenmiş ve orada emlakçı ile ev için 280 bin TL’ye anlaşmış. Tabii akşam olduğu için işlemler ertesi gün yapılacağından emlakçı kaparo istemiş, adam da yanında getirdiği 5 bin TL’yi kaparo olarak vermiş…

Buraya kadar her şey normal…

Anormallik, ertesi sabah başlıyor…

UYANIK EMLAKÇI!

Tabi ertesi gün olmuş vatandaş evi üzerine almak için emlakçıdan telefon beklemiş.

Ve beklenen telefon gelmiş.

Emlakçı vatandayı bürosuna davet etmiş.

Vatandaş da emlakçıya gitmiş, kendisine ‘ev sahibi satmaktan vazgeçti, buyurun 5 bin liranızı’ demiş. Tabi vatandaş çok kızmış, ev alma hayali suya düşmüş.

Daha sonra o vatandaş, ev sahibinin ve emlakçının neden vazgeçtiğini öğrenmiş.

Meğerse emlakçı evi o akşam 285 bin liraya müşteri bulmuş.

Yani ev, 5 bin lira fazlasına o akşam evi başkasına satmış…

KAPORA DEMEK, ALDIM DEMEK!

Şimdi vatandaş diyor ki, “Bu nasıl emlakçılık, bu nasıl ev sahiplilik benim bildiğim kaparo vermek aldım demek” diyerek yazının altına şunu da eklemiş.

‘Kaparo’ kavramı, bunun yerine sözleşme akdedilirken yapılan ödeme ‘bağlanma parası’ (pey akçesi) ile ‘cayma parası’ şeklinde iki ayrı şekilde tanımlanmıştır.

Ticari hayatta kaporanın ‘cayma parası’ mahiyetinde verildiği durumlarla da sıklıkla karşılaşılmaktadır. Böyle durumlarda alıcı sözleşmeden cayarsa verdiği kaporayı iade alamayacak; satıcı cayarsa aldığı parayı iki kat olarak vermek durumunda olacaktır ”deniliyor.

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Kendisine yapılan bu durumdan çok rahatsız olan vatandaş, böyle emlakçılar olduğu sürece dürüst işini yapan emlakçılar da zan altında kaldığını da belirtiyor.

Ve Emlakçılar derneğinin denetimlerini sık aralıkla yapması gerektiğini de hatırlatarak göreve davet ediyor…

EMLAKÇININ YAPTIĞI VİCDANA SIĞMAZ

Karamürselli vatandaş, yerden göğe kadar haklı…

Vatandaş gidiyor ev almaya, eve beğeniyor,evi satın almaya karar veriyor, emlakçıya 5 bin lira kaparo veriyor…

Ertesi sabah emlakçı evi satmaktan vazgeçtiğini söylüyor, adama 5 bin lira kaporayı geri veriyor, gidip o evi 5 bin lira fazlasına başkasına satıyor…

Bu emlakçının yaptı;

Ne insanlığa…

Ne vicdana sığar…

Aslında vatandaş gidip Emlakçılar Odası’na başvursun…

Durumu anlatsın, Emlakçılar Odası da o emlakçı hakkında soruşturma açsın…

Vatandaş gerçekten de haklı ise, o emlakçıya ceza vermeli…

Vermeli ki emlakçılar kaparo aldığı birisine evi satsın…

Yetişkinlerin % 79’u mobil oyun oynuyor

Ajans Press’in, AdColony & Global Web Index ortak verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynadığı saptandı. Mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile de en çok aksiyon-macera türünü tercih ettikleri görüldü. Araştırma 21 ülkeyi kapsarken, Türkiye’deki mobil oyunlarla ilgili tüm verileri ortaya koyduğu saptandı. Böylelikle tüm internet kullanıcıların yüzde 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oynadığı kaydedildi. Oyun oynayan yetişkinlerinde yüzde 81,7’sinin kadın, yüzde 76,5’inin ise erkek olduğu belirlendi. Türkiye’deki mobil oyun meraklılarının kişisel ilgi alanlarına göz atıldığında, film-sinema, müzik, teknoloji, yeme-içme ve haberler/güncel olayların başı çektiği görüldü.

GTÜ 4’üncü KOÜ, 21’inci sırada yer aldı

Lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020’ sonuçları açıklandı. Bir önceki araştırmada Genel Memnuniyet Sıralamasında 5. olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) bir kademe yükselerek 4. sıraya yerleşti. Altı farklı kategoride yapılan memnuniyet araştırmasında GTÜ 5 alanda A Plus derecesi alarak önemli bir başarıya imza attı. Sıralamada Abdullah Gül Üniversitesi birinci, Boğaziçi Üniversitesi ikinci, İzmit İleri teknoloji Üniversitesi de dördüncü oldu. Kocaeli Üniversitesi ise 21’inci sırada yer aldı. Ayrıca GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TÜMA 2020'de “ÜniAr Üstün Performans Bronz Ödülü” ne layık görüldü.

Talih kuşu rant kaynağı mı oldu?

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Milli Piyango’da oyunlara çok yüksek oranlı zamlar geldiğini belirterek “Kurum rant kaynağı olarak görülüyor’’ dedi. Milli Payonga’da yeni bir dönem başladı… Çok şaşalı reklamlar yapıyorlar, piyangoya ilgili artırıyorlar…

İklim değişikliği geleceğimizi etkiliyor

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Riskler Raporu’na göre dünyanın gelecek 10 yılını en fazla etkileyen küresel riskler iklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı yaşanan çevresel etkiler olacak. Rapora göre gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek 5 risk;

-Aşırı hava olayları.

-İklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık.

-Doğal afetler.

-Biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı.

-İnsan kaynaklı çevresel zarar ve afetler.

Okullarla ilgili 4 senaryo gündemde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okulların 17, devlet okullarının ise 31 Ağustos’ta açılacağı belirtildi. Salgının devam etmesi üzerine 4 sistem üzerinde duruluyor. Bakalım hangi senaryo uygulanacak…

OKULLARLA İLGİLİ SENARYOLAR

1-YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullar açılacak, yüz yüze eğitim verilecek

2-HİBRİT MODEL

Haftalık 40 saatlik dersler 20 saate indirilecek.

3-ŞEHRE GÖRE EĞİTİM

Okulların şehir bazlı açılıp açılamayacağına karar verilecek.

4-UZAKTAN EĞİTİM

Okullar açılmazsa, uzaktan eğitimle süreç devam edilecek.