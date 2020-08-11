Kartepe Off-Road ve Hakan Toker’in müthiş gayretine neden destek vermiyoruz ?..

Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri olağan üye dayanışma toplantısını Derbent Bayraktepe’de gerçekleştirdi. Yılladır bu kulüpte hizmetler veren ve kulübün bugünkü hale gelmesinde önemli hak sahibi olan kulüp başkanı Hakan Toker, yönetimini bir araya topladı. Uzun bir aradan sonra yeniden toplanan üyeler, kulüp hakkında istişarelerde bulunup, yıllık aktivite takvimi, Off-Road şenlikleri ve kulüp hakkında ileriye dair planları içeren bir toplantı gerçekleştirdi. İçimiz ısındı, yine Kartepe’de çok önemli organizasyonları nefesimizi tutarak izleyeceğiz. Kocaeli tek resmi olarak faaliyet gösteren Off-Road kulübü olan Kartepe Off-Road şenlik planları içinde üye görüşlerini ve şenlik hakkında düşünce paylaşımları yaptılar. Toplantıda üyelere teşekkür konuşması ile başlayan kulüp başkanı Hakan Toker, “ Doğa sporları cenneti Kartepe’de, Off-Road ve doğa sporlarına gönül veren herkese kapımız açık. Bizler dayanışma, birlik beraberlik ruhu ile kulübümüzü daha iyi bir noktaya getirmek için canla başla çalışacağız. Yaptığımız etkinlik, şenlik, sosyal sorumluluk projeleri ile kulübümüzden söz ettirir ve örnek hale getirir durumda olacağız” dedi. Bu heyecan beni bile hareketlendirdi. Futboldan sonra en çok sevdiğim doğa sporlarına bir kez daha ısındım. Haydi bakalım…

Tunahan Akdoğan’a kulak verin…

“Hakan, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var”…

Bu sözler, benim sol ayak idollerimden, tam bir kariyer efsanesi Tunahan Akdoğan hocama ait…

Gölcük için seferberlik ilan etti…

Telefonla bol bol hasret giderdik…

Önemli bilgiler verdi…

Gölcükspor ve Bursaspor ile milli takım ve Süper Lig efsanelerinden olan timsahların kaptanı Tunahan Akdoğan, yuvaya bir döndü pir döndü.

GERÇEK BİR SÜPER LİG EFSANEYDİ

Aslen Rizeli olan ve Gölcük’te büyüyüp efsane haline gelen Tunahan Akdoğan, Bursaspor’da kaptanlığa kadar yükselmiş ve değişik dönemlerde antrenörlük de yapmıştı. Akdoğan, Gölcükspor ile pandemi sonrasında yeni bir sayfa açarken, herkesi birlik ve beraberliğe çağırdı. Akdoğan, bana özel açıklamasında ‘Yeni bir döneme başladık. Artık tüm kırgınlıkları geride bırakmalıyız. Başkanımız ve yönetimimiz el birliğiyle güzel işler yaptılar. Biz de bunu bir sitem haline getireceğiz. Tecrübemiz ortada. Söylemeye gerek yok. Ben de bu kentin çocuğuyum. Biz taşın altına elimizi değil, hep beraber gövdemizi koyduk” dedi. Haksız mı ?..

YENİDEN BİR YAPILANMA İÇERİSİNE GİRDİ

Tunahan Akdoğan, genç ve ileriye dönük bir kadro kurarken, 3-4 nokta transferlerle yeni sezona takımını hazırlamayı planlıyor. Basınıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcu, teknik adam ve personeliyle, birlik ve beraberlik içerisine yeni sezona başlayacaklarını dile getirirken “Bu noktada herkesin yardımına, desteğine ihtiyacımız var. Bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız. Başarı parayla pulla değil, birlik ve beraberlik ruhuyla gelir. Gölcükspor büyük bir camiadır” dedi. Ben de tüm doğrularında tam destek vereceğimi, eski bir dostluk ve Gölcükspor sevgim nedeniyle buradan ilan ediyorum…

MÜTHİŞ BİR KARİYER

Madem Tunrahan’dan başladım, onunla devam edelim…

Daha doğrusu biz susalım, rakamlar konuşsun…

KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ…

Gölcükspor’da futbol oynayan ve Yalovaspor'da parlayan Tunahan, takımının 1989-1990 sezonunda 3. Lig şampiyonu olmasında büyük rol oynamıştır. 1990-1991 sezonunda yine Yalovaspor'la 2. Lig'de forma giymiş ve sezon sonu, Süper Lig takımlarından Bursaspor'a transfer olmuştur. Uzun yıllar Bursaspor forması giyip, takımın kaptanlığını yaptıktan sonra Gaziantepspor, Diyarbakırspor ve Güngören Belediyespor'da oynayıp futbolu bırakmıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra bir süre ilk antrenörlük deneyimi olarak Oyak Renault'da yardımcı antrenör olarak görev aldı. Ardından Gölcükspor'da teknik direktörlük yapmaya başladı. 2005-06 sezonunun itibaren futbolculuk döneminden Bursaspor'dan takım arkadaşı olan Nejat Biyediç'in yardımcı antrenörlüğünü yapmaya başladı. Biyediç'in yanında Bursaspor, Sakaryaspor ve daha sonra Eskişehirspor'u çalıştırdı. Ardından Bayrampaşa ve yeniden Gölcükspor'da teknik direktör olarak çalıştı. 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 2. Lig ekiplerinden Kızılcahamamspor'u devraldı. 3 Aralık 2014 tarihinde Engin Çalışır'ın yerine Tepecikspor teknik direktörlüğüne getirilen Akdoğan, sonra Darıca, Etimesgut ve bu sezon da Gölcükspor’un başına geçti. Kocaelispor’da bir türlü forma giyememiştir.

Yenidoğan Serdarspor Şükrü Aktaş ile devam

Kentimizin en eski kulüplerinden Yenidoğan Serdarspor (1925), yeni sezon için de Şükrü Aktaş ile anlaştı. Başkan Abdülkadir Bayraktutar, resmi açıklamayı resmi sitesinden yaparak “Şükrü hoca ile her konuda yeniden anlaştık ve yola devam ediyoruz Pandemi nedeniyle sessiz sedasız 2.Küme’de kaldık. Kurallara uyduk, ligler tescil edildi, sesimizi çıkarmadık. Yeni sezonda hedefimiz 1.Küme’dir. Şükrü hocamız alt yapıdan da sorumlu olacaktır” dedi. Kocaelispor eski futbolcularından Şükrü Aktaş da “Hazırlıklarımızı başlatacağız ve yeni sezonda sıkı bir kadro kuracağız. Hedef en üst ligler” dedi. Abdülkadir başkan, öyle isyankâr tavırlı bir insan değildir. İnançlıdır. Gerçekten de bu yıl ona bir haksızlık yapılmıştır. Bir maç eksiğine rağmen pandemi nedeniyle ligler tescil edilince, onun takımı 2.Küme’de kalmıştır. Sesini çıkarmamıştır. Neden mi ?..

İnançlarından ötürü…

Yoksal mangal gibi yürek vardır…

Rizelidir…

İHL mezunudur…

Şehit kardeşidir (Yuvacıklı İlyas Bayraktutar komutanın kardeşi)…

“Rabbim öyle uygun görmüş, biz de uyacağız’ demiştir…

Yani kadere inanç…

Ona da bu yakışır…

Çünkü gerçekten de insan sağlığı her şeyden önemlidir…

Can Demirkıran’dan ‘onur payemi’ aldım

Bu sözler bana ait değil. Çok değer verdiğim Can hocama ait: Sende içim cız ediyor. Bir tek sende içim cız ediyor, böyle bir sol ayak, yazık oldu, o günün şartları bugün olsa, vallahi bütün kulüpler sıraya geçerdi… (nokta)… (Bu arada dünkü haberde can hocanın talebeleri arasında, meslektaşım Hayrettin Albayrak’tan söz etmemişim… Çünkü benim yanımda solda sıfır kalır çünkü ben solaktım… kih …kih…kih…)

KONUŞAN FOTOĞRAF:

Tamam değil başkan, daha Kocaelispor için yapılacak çok şey var )…

KARİKATÜR:

GÜNÜN SÖZÜ:

"Hayattaki en büyük hatam Sinan Engin'dir. Tek yaptığı iş, bütün gün odasında Fashion TV'de mankenleri izlemekti."

-Mircea Lucescu-.