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Makale Yazısı-11 Ağu 2020 - 20:00

Çevre...
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Bu hafta,  hemen  herkesin dile  getirdiği ama çok az  insanın  duyarlılık  gösterdiği bir konuyu ele  alalım; Çevre kirliliği nedir? Çevre kirliliğinin türleri nelerdir? 

Dünyada, havaya, toprağa ve suya milyonlarca ton zehirli kimyasallar, yakıt gazları, lağım ve atık sular salan çok sayıda fabrikalar, sınai tesisler var. Herhangi bir türdeki bu tehlikeli atıklar (katı, sıvı veya gaz gibi) ozon incelmesine, küresel ısınmaya, toprak kaybına, insanlarda ve diğer organizmalarda sağlık sorunlarına yol açar. Çevre kirliliği, doğal çevredeki atıkların  ortaya  çıkardığı olumsuzlukların tanımıdır ve olumsuz değişikliklere neden olur. Bu, çoğunlukla insanların eylemleri ve doğal afetlerden  kaynaklanır. Çevrede, herhangi bir yerde çeşitli yoğunlukta olan ve  yaşam kalitesini olumsuz  etkileyen kirliliklerin bir kısmını ele  alacak olursak; 

SU KİRLİLİĞİ 

Şehirlerden ve  yerleşim bölgelerinden  gelen  evsel atıklar, lağım suları ile  sanayiden gelenlere  atık su denir. Suyun kirlenmesine neden olan olumsuz  kaynakların  öncelikle rahatsız lığa  yol açan başlıca su kirleticiler ve kaynakları şunlardır: Oksijen gereksinimindeki maddeler, Besinler, Patojenik organizmalar, Tuzlar, Zehirli metaller… 

HAVA KİRLİLİĞİ 

Havada; insanlar, bitkiler, hayvanlar ve tabiat için tehlikeli olan bir ya da birden çok atığın varlığı hava kirliliği olarak karşımıza  çıkar. Başlıca hava kirliliği nedenleri: Doğal nedenler, olabileceği gibi, insan-yapımı nedenler, Arabalar, Kalıcı kaynaklar atmosferi kirleten atıklar hava atıkları olarak  karşımıza  çıkabilir. Sınıflandıracak olursak; İnorganik gaz atıkları, organik gaz atıkları, toz, sigara dumanı, kirli gazlar…   

Hava kirliliğinin küresel etkileri bakımından ele alırsak; Sera etkisi, Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmuru, fotokimyasal duman, meteorolojik etkiler… 

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ  

İstenmeyen veya rahatsızlık veren seslerin bütünü olarak tanımlayabiliriz, Örneğin; İnşaat sırasında kullanılan ekipmanlar, trafik ve ulaşım, mekanik titreşimler; Müzik yayınları, satıcı anonsları,  reklam  ve propaganda  gürültülerini de  bu arada  sayabiliriz. 

KATI KİRLİLİĞİ 

Kağıt, plastik, metal, cam ve kauçuk içeren katı atık anlamına gelir. Üretilen çöp türünün ve miktarının, toplanması ve bertaraf edilmesine ilişkin sistem, yörede  yaşayan insanların ve atık yönetim organizasyonlarının kullanımına göre ortaya  çıkar... 

TİTREŞİM KİRLİLİĞİ 

Titreşimler genellikle pompa, vantilatör ve kompresör gibi farklı makinelerin dengesizlik yükünden kaynaklanır. Kirliliği önlemek için, herkesin bu konuda  olumlu düşünmesi, çevreyi olabildiğince temiz tutmak ve bireysel olarak  da  ortaya konan pratik çabalara  veya bir programa katılmasıyla  mümkün olabilir.  Konuya duyarlı insan düşüncesinden bakarsak bütün çevre  kirliliklerine  karşı özen gösterilmesi, insani olarak  her  birey için  vazgeçilmez bir yükümlülüktür. 

SİYASİ  KİRLİLİK

Bu kirlilik yukarıda  saydığımız kirlenmelerin de  ana temelini oluşturan en büyük olumsuzluktur. İnsani değerlerin hangi penceresinden bakarsanız  bakın  siyasi  kirlilik;  siyaset  sahnesinde yer alan aktörlerin üstünde açıkça  görünmektedir. Böyle bir genellemeyi aşırı bulabilirsiniz  ama, istisnai olarak yer almaya  çalışan, liyakat sahibi, temiz  siyaset ilkesiyle hizmete talip olan  bireylerin yer  bulamadığı yada her  nasılsa bir yer  bulabilse bile  kısa  süre sonra  elendiği acı bir siyasi gerçektir.  

Bu  kirlenmenin sorumlusu ne  bugünkü hale  gelen siyaset  ya  da  bu günkü  siyaset içerisinde  rol alan aktörler değildir. Bugünkü siyasi kirliliğin  iki ana  sorumlusu vardır: Birincisi eğitim ve kültür, ikincisi ise gerçekte layık olup da talip olmayan  bireylerdir… 

Kirlenmenin  önlenebilmesinin  tek bir çözümü vardır, o da insani değerlerle  bütünleşmiş  modern ve pozitif  eğitimdir… 

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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