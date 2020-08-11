Bu hafta, hemen herkesin dile getirdiği ama çok az insanın duyarlılık gösterdiği bir konuyu ele alalım; Çevre kirliliği nedir? Çevre kirliliğinin türleri nelerdir?

Dünyada, havaya, toprağa ve suya milyonlarca ton zehirli kimyasallar, yakıt gazları, lağım ve atık sular salan çok sayıda fabrikalar, sınai tesisler var. Herhangi bir türdeki bu tehlikeli atıklar (katı, sıvı veya gaz gibi) ozon incelmesine, küresel ısınmaya, toprak kaybına, insanlarda ve diğer organizmalarda sağlık sorunlarına yol açar. Çevre kirliliği, doğal çevredeki atıkların ortaya çıkardığı olumsuzlukların tanımıdır ve olumsuz değişikliklere neden olur. Bu, çoğunlukla insanların eylemleri ve doğal afetlerden kaynaklanır. Çevrede, herhangi bir yerde çeşitli yoğunlukta olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kirliliklerin bir kısmını ele alacak olursak;

SU KİRLİLİĞİ

Şehirlerden ve yerleşim bölgelerinden gelen evsel atıklar, lağım suları ile sanayiden gelenlere atık su denir. Suyun kirlenmesine neden olan olumsuz kaynakların öncelikle rahatsız lığa yol açan başlıca su kirleticiler ve kaynakları şunlardır: Oksijen gereksinimindeki maddeler, Besinler, Patojenik organizmalar, Tuzlar, Zehirli metaller…

HAVA KİRLİLİĞİ

Havada; insanlar, bitkiler, hayvanlar ve tabiat için tehlikeli olan bir ya da birden çok atığın varlığı hava kirliliği olarak karşımıza çıkar. Başlıca hava kirliliği nedenleri: Doğal nedenler, olabileceği gibi, insan-yapımı nedenler, Arabalar, Kalıcı kaynaklar atmosferi kirleten atıklar hava atıkları olarak karşımıza çıkabilir. Sınıflandıracak olursak; İnorganik gaz atıkları, organik gaz atıkları, toz, sigara dumanı, kirli gazlar…

Hava kirliliğinin küresel etkileri bakımından ele alırsak; Sera etkisi, Ozon tabakasının incelmesi, asit yağmuru, fotokimyasal duman, meteorolojik etkiler…

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

İstenmeyen veya rahatsızlık veren seslerin bütünü olarak tanımlayabiliriz, Örneğin; İnşaat sırasında kullanılan ekipmanlar, trafik ve ulaşım, mekanik titreşimler; Müzik yayınları, satıcı anonsları, reklam ve propaganda gürültülerini de bu arada sayabiliriz.

KATI KİRLİLİĞİ

Kağıt, plastik, metal, cam ve kauçuk içeren katı atık anlamına gelir. Üretilen çöp türünün ve miktarının, toplanması ve bertaraf edilmesine ilişkin sistem, yörede yaşayan insanların ve atık yönetim organizasyonlarının kullanımına göre ortaya çıkar...

TİTREŞİM KİRLİLİĞİ

Titreşimler genellikle pompa, vantilatör ve kompresör gibi farklı makinelerin dengesizlik yükünden kaynaklanır. Kirliliği önlemek için, herkesin bu konuda olumlu düşünmesi, çevreyi olabildiğince temiz tutmak ve bireysel olarak da ortaya konan pratik çabalara veya bir programa katılmasıyla mümkün olabilir. Konuya duyarlı insan düşüncesinden bakarsak bütün çevre kirliliklerine karşı özen gösterilmesi, insani olarak her birey için vazgeçilmez bir yükümlülüktür.

SİYASİ KİRLİLİK

Bu kirlilik yukarıda saydığımız kirlenmelerin de ana temelini oluşturan en büyük olumsuzluktur. İnsani değerlerin hangi penceresinden bakarsanız bakın siyasi kirlilik; siyaset sahnesinde yer alan aktörlerin üstünde açıkça görünmektedir. Böyle bir genellemeyi aşırı bulabilirsiniz ama, istisnai olarak yer almaya çalışan, liyakat sahibi, temiz siyaset ilkesiyle hizmete talip olan bireylerin yer bulamadığı yada her nasılsa bir yer bulabilse bile kısa süre sonra elendiği acı bir siyasi gerçektir.

Bu kirlenmenin sorumlusu ne bugünkü hale gelen siyaset ya da bu günkü siyaset içerisinde rol alan aktörler değildir. Bugünkü siyasi kirliliğin iki ana sorumlusu vardır: Birincisi eğitim ve kültür, ikincisi ise gerçekte layık olup da talip olmayan bireylerdir…

Kirlenmenin önlenebilmesinin tek bir çözümü vardır, o da insani değerlerle bütünleşmiş modern ve pozitif eğitimdir…