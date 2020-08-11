Akşener ve Kılıçdaroğlu’ndan “BİZ BİRLİKTEYİZ” mesajı

Sevgili okurlarım, yarın akşam saatlerinde İzmit’te bir gövde gösterisi var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “birlikte” gövde gösterisi…

İlk kez oluyor bu.

Seçim döneminde birlikte bir- iki miting yaptılar…

Ama seçim dönemi hariç, ilk kez bir açılış programına birlikte katılıyorlar.

Bunun bir anlamı olmalı.

Hele böyle bir dönemde…

Anlamı var.

Şu:

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, yarın saat 19.00’da İzmit Belediyesi’nin “toplu açılış” programına birlikte katılacaklar, Türkiye kamuoyuna “Biz birlikteyiz” mesajı verecekler.

“Evine dön” çağırısına, “evinden” cevap

Her şey ince ince düşünülmüş.

Meral Akşener, İzmitli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Ağustos’ta Akşener’e “Evine dön” çağırısı yapmıştı…

Yani “Gel, Cumhur İttifakı’nda AKP, MHP, İYİ Parti birlikte olalım” demeye getirmişti…

Meral Akşener, bu çağırıya yarın “evi İzmit’ten” cevap verecek.

“Benim aranızda işim yok. Biz İYİ Parti ve CHP birlikteyiz” diyecek.

Benim gördüğüm, yarınki gövde gösterisinin anlamı bu!

Bu mesaj, aynı zamanda Muharrem İnce’ye de

“Bu mesaj, sadece Devlet Bahçeli’ye ve Cumhur İttifakı’na” desem, eksik olur.

Bu mesaj, aynı zamanda “partisine başkaldırmaya kalkan” Muharrem İnce’ye de…

“Otur oturduğun yerde. Millet İttifakı’nın huzurunu kaçıracak hareketler yapma. Görüyorsun, bizim birlikteliğimiz devam ediyor. Birlikte bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız” mesajı verilecek.

13 Ağustos, anlamlı bir tarih

Gövde gösterisi için, tarih olarak “13 Ağustos”un belirlenmesi de iki yönden anlamlı.

*13 Ağustos’ta Muharrem İnce Ankara’da basın toplantısı yapacak.

*13 Ağustos, AKP’nin kuruluşunun da bir gün öncesi. (AKP 14 Ağustos 2001’de kurulmuştu)

Özetle, yarınki gövde gösterisinde iki tarafa da mesaj var.

*AKP ve MHP’ye, “Millet ittifakını dağıtamazsınız” mesajı…

*Muharrem İnce’ye, “Millet İttifakı’nın huzurunu kaçırma” mesajı…

Bakalım bu mesajlar yerini bulacak mı?

Nihat Ergün, her şeyi anlatmalı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün, önceki gün İzmit’te ilginç bir konuşma yaptı.

Eski partisi AKP’yi eleştirerek, “Yanlışlarını söyledik, ama dinlemediler” dedi.

Ergün’ün sözleri aynen şöyle: “Biz yanlış giden işler konusunda çok uyarılar yaptık. Kulağına söyledik, arka odada söyledik, bireysel olarak söyledik. Ama anladık ki bir yere varılmıyor. Bunların yüksek sesle aleni yapılması gerekiyor ki, yanlışlar bir daha yapılmasın. DEVA Partisi, yanlışları söylemenin en yüksek sesle yapılan yeri olacaktır.”

Nihat Ergün’ün bu sözleri önemli.

Özellikle “yanlışların yüksek sesle ve aleni olarak eleştirilmesi gerektiği” ifadesi.

Bir tarafa yazdım.

Ve Nihat Ergün’den, iktidarın geçmişte ve bugün yaptığı hataları bir bir anlatmasını bekliyorum.

Bu anlattıklarının bir kısmı elbette “özeleştiri” olacak.

Neler oldu neler bitti, kendisinin tavrı ne oldu?

Kafalarda o kadar çok soru var ki!

Örneğin “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı” olduğu dönemde neler yaşandı?

*Kendisinden, ranta yönelik hangi kararların alınması istendi?

*”Yerli otomobil” konusunda neler yaşandı? Saab’ın fikri mülkiyet hakkını satmak için kendisine gelenler kimlerdi? Ne teklif ettiler, neden reddettiniz?

*FETÖ konusunda neler yaşandı? FETÖ’cüler kendisinden ne gibi kararların alınmasını istediler?

*Bileşim Vadisi’nde neler oldu neler bitti?

Daha onlarca, yüzlerce soru…

Evet, Nihat Ergün bir taraftan anlatmaya başlamalı.

Biliyorsunuz, insanlar anlattıklarından olduğu kadar anlatmadıklarından da sorumlular.

Madem Nihat Bey yeni bir siyasi sayfa açtı, eski siyasi sayfasında ne var ne yok hepsini temizlemeli!