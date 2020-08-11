Parası olan ne yapsın?

Farklı bir dönemden geçiyoruz. Covid süreci tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de dengeleri altüst etti. Psikolojik acıdan, ekonomik açıdan ve sosyal açıdan en sıkıntılı günlerimizi yaşıyoruz.

Pandemi süreci geçmeden psikolojik ve sosyal hayat düzelmeyecek. Bunu anlamış durumdayız. Peki ekonomik hayat…?

Tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Bir bakıyorsunuz akaryakıt tarihinin en ucuz dönemini yaşıyor. Sonra bir bakıyorsunuz kısa süren bir rüya gibi ucuz akaryakıt dönemi bitiyor, kademeli zamlarla akaryakıt, o hep alıştığımız miktarlara çıkıyor.

Bir bakıyorsunuz insanların ticaret yapabilmesi için krediler düşürülüyor. Yine çok geçmeden krediler eski oranlarına çıkartılıyor.

İstikrar sarsılıyor, güven azalıyor.

Cebinizde birikmiş bir miktar paranız var. Düşük kredilerden faydalanarak ev almak istiyorsunuz, hafta başı 0,64 kredi oranı, 180 ay vade ve 1 yıl ötelemeyle istediğiniz evi alabileceğinize inanıyorsunuz ama hafta sonuna doğru bir bakıyorsunuz birden bire 0,64 - 0,87’ye çıkmış, 180 ay 120 aya inmiş, 1 yıl öteleme kaldırılmış. Hayal kırıklığı içerisinde ev fikrinden vaz geçiyorsunuz.

Madem ev alamadım sıfır bir araba alayım, param çarçur olmasın diyorsunuz. Bırakın istediğiniz model arabayı, bayi bayi geziyorsunuz sıfır araba bulamıyorsunuz.

Tabi bu defa ikinci el otomobillere yöneliyorsunuz. İşte asıl hayal kırıklığı orada başlıyor. İkinci el arabaların sıfır arabalardan pahalı olduğunu gördüğünüzde gözlerinize inanamıyorsunuz.

Bütün bunları yaşayan vatandaş bu defa en güvenilir limana yanaşıyor, döviz ve ziynete…

Bugün ne oldu bilemem, ama düne kadar kuyumcularda tek bir gram satacak altın yoktu. Vatandaş kuyumcularda, işçilik farkı olmayan tüm altınları topladı. Şu an yastık altında servetler yatıyor.

Anlayacağınız parası olan da mal alamıyor olmayan da…

Corona döneminde Kandıra sahilleri

İnsanlar bunaldı, tatil ihtiyacı bu yıl çok daha fazla hissedildi. Ancak hijyene en üst seviyede dikkat etmemiz gereken bu dönemde Kefken sahillerinden gazetemize ulaşan bu fotoğraflar, ne kadar korkusuz ve pis olduğumuzu gösterdi.

Plajlar pislik içerisinde, deniz pislik içerisinde, çöp dökme alanlarından ise hiç bahsetmeye bile gerek yok. Bu sahillerde yiyecek içecek atıklarından çocuk bezine her türlü çöpe rastlamanız mümkün. Plajların ve denizlerin daha temiz ve hijyenik kullanılması için gerekli özveriyi göstermek çok önemli. Bırakın pandemi dönemini, normal dönemde de bu temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor.

Piknik Hamburgerin yerine pideci geliyor

Tepecik Mahallesi Kemaliye Caddesi Kapanönü çarşısı girişinde uzun bir süredir hizmet veren ve lezzetiyle kentin bir markası haline dönen Piknik Hamburger geçtiğimiz ramazan ayında faaliyetini durdurmuştu. Böylelikle bir dönem sona ermişti. Şimdi bu adrese yeni bir marka geliyor. Yine Kocaelili bir girişimci olan AK Parti İzmit İlçe eski Gençlik Kolları Başkanı Enes Akbal, “Pide Zamanı” markasıyla Kocaelililere yeni bir lezzet sunacak. 4 katlı binanın tamamını kullanacak olan Pide Zamanı’nın hedefleri arasında kısa sürede bölgede bayilikleri olan bir marka haline dönüşmek. Pazartesi günü girecek olan Pide Zamanı, yeni bir damak tadı vadedecek…