Karamürsel’de başkanı, başkana şikayet edince, kafasına şişe yemiş!

Karamürsel’de bir emlakçının, bir vatandaşı nasıl mağdur ettiğini dün yazıştım…

“Huzurun Başkenti” sloganının atıldığı Karamürsel’de bayram öncesinde de ilginç bir olay yaşanmış…

Bu olay, basından gizlendi…

Üstü kapatılmak istendi…

Ama kulağımıza geldi…

BÜYÜKAKIN, YALAKDERE’DE…

Olay Kurban Bayramı Arife günü Karamürsel’in Yalakdere Mahallesi’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın gözü önünde yaşanmış.

Hatırlanacağı gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye başkanları ile ilçe gezerek, esnaflarla vatandaşlarla sohbet ediyor…

Karamürsel Yalakdere’de yaşanan olay bana şu şekilde anlatıldı…

Büyükakın, Kurban Bayramı arifesinde Karamürsel’i gezerken, Yalakdere Mahallesi’ne de uğradı…

Büyükakın, Yalakdere’de vatandaşlarla sohbet etti…

İSMAİL YILDIRIM’I ŞİKAYET ETTİ

Yalakdere’de hayvancılıkla uğraşan Merdigözlü S.E. adlı bir vatandaş söz isteyerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı şikayet etti.

S.E. adlı vatandaş, Büyükakın’a “BEN KURBAN BAYRAMI NEDENİYLE KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANI İSMAİL YILDIRIM’DAN HAYVANLARIMI SATMAK İÇİN YER İSTEDİM, ANCAK BENDEN YÜKSEK MİKTARDA ÜCRET TALEP EDİLDİ” dedi.

KAFASINA ŞİŞE YEDİ

Vatandaşın şikayeti üzerine devreye giren Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, vatandaşa, “Sen bana geldin mi, şu anda provatörlük yapıyorsun” demesinin ardından tartışma büyüdü.

Tartışma karşılıklı söz düellosuna dönüşünce Yıldırım’ın ve Büyükakın’ın yanında bulunan korumaları ve mahalle sakinler, vatandaşı tartışma yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. O esnada mahalle sakinlerinden biri, S.E. adlı vatandaşın kafasında şişe kırdı.

Vatandaş, neye uğradığını şaşırdı.

Vatandaşın kafasında şişe kıranı aşağıda tarif edeceğim…

OLAYIN ÜSTÜ KAPATILMAYA ÇALIŞILDI

Olay basına yansımazken, herkesten olayın kapatılması, konuşulmaması istendi.

İşin bir garip tarafı da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da olaya bire bir şahit olması…

Bu olayın Başkan Büyükakın’ın yanında olması da ayrı bir rezillik…

Başkan Büyükakın, her zaman iyi diyalogdan, iletişimden yana…

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, bu tür durumlarda soğukkanlı kalmalı…

En azından Büyükakın’ın yanında vatandaşla tartışmaya girmemeliydi.

ELLİBEŞ DE ZİYARETTE BULUNDU

Yukarıda olayı size anlattım…

Tabii bu konu hakkında Karamürsel Belediyesi’nden veya Büyükşehir Belediyesi cephesinden bir açıklama gelirse seve seve buradan yayınlarım.

Büyakakın’ın ziyaretlerinde kimler mi vardı?

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete…

KAFADA ŞİŞE KIRAN KİŞİ SAYGI DUYULAN BİRİSİ

Bu kadar kalabalık bir ortamda bir vatandaş ne olursa olsun derdini yada sıkıntısını konuşuyorsa, yada şikayet ediyorsa, kafasında şişe kırılıyorsa, burada çok büyük bir sıkıntı var demektir.

Unutmadan vatandaşın kafasında şişe kıran da öğle sade bir vatandaş değil.

Herkes tarafından tanınan saygı duyulan ve üzüntüsüne ortak olunan biri…

Sanırım bu olaydan sonra, mahalle sakinleri tarafından eleştirilecektir.

İsmi bende var, ama ismini yazıp kendisini rencide etmeyeceğim.

Bu arada kafasına şişe yiyen adam şikayetçi oldu mu diye sorabilirsiniz?

Şikayetçi olmamış…

150 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Yalakdere’de bayramda içtikleri sudan dolayı 150 kişi zehirlenmişti…

Konuyla ilgili İSU suçlandı…

Son zamanlarda Yalakdere, sıra dışı olaylarla gündemde…

Önce zehirlenme olayı yaşandı, sonra da bir vatandaşın kafasında şişe kırıldı…

Bakalım, “Huzurun Başkenti” sloganıyla hareket eden Karamürsel ile ilgili daha ne vakalar gündeme gelecek…

Alkışlar AKP’li kadınlara!

Köşe yazarı Abdurrahman Dilipak, kadınlar hakkında ileri geri konuşmuştu. Bütün kadınlar ayağa kalktı. AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir de Dilipak’a tepki gösterdi. Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi… AKP, şimdiye kadar birçok konuda sessiz kalmıştı. Bu duyarlığı göstermeleri, ilerisi için umut verici.

Türkiye böyle bir yoksulluk görmedi

Salgınla birlikte iş gücü piyasalarında bir tsunami yaşandığını söyleyen ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel, vatandaşın 2019’daki gelir düzeyini yakalamasının iki yıl süreceğini belirtti. Zaten vatandaşın gelir düzeyi düşüktü, şimdi de iki yıl geriden gidecek… Vatandaşın yine iki yakası bir araya gelmeyecek…

Yeşil elektrik ateş pahası

Devreye alınan Yeşil Tarife (YETA) uygulaması ile çevre dostu elektrik kullanmak isteyen tüketiciler, kilovatsaat başına 36 kuruş yerine 70 kuruş ödemek zorunda. Yani iki katı… Vatandaş, normalden iki kat fazla olan Yeşil Tarife’ye niye geçsin ki? Geçmesi için bir cazibesi olmalı…

Erhan Ercan aranan bir isim

Geçimini çeşitli ilan ve dağıtım işleri yaparak kazanan ve aynı zamanda dizilerde oyuncu olarak rol alan Erhan Ercan, adeta filim setlerinin karakteristik ismi haline geldi. Ercan, bugüne kadar çok sayıda filimde rol alarak, adeta setlerin aranan oyuncuları arasına girdi.

Bu testi çözmeden meslek seçmeyin!

Üsküdar Üniversitesi tarafından 2015 yılından bu yana meslek konusunda kararsızlık yaşayan adaylar için uygulanan Kariyer Testi, büyük ilgi görüyor. İnternet üzerinden uygulanabilen Kariyer Testi, kişinin ilgi ve yeteneklerine uygun mesleği belirlemesine yardımcı oluyor. Bugüne kadar kariyer testini 475 bin aday çözerek geleceğine yön verdi.

Üsküdar Üniversitesi, YKS’nin en önemli aşamalarından biri olan tercih döneminde adaylara önemli bir hizmet sunuyor. Üniversite tarafından 2015’ten bu yana uygulanan Kariyer Testi, meslek seçiminde kararsız olan adaylar için önemli bir yol gösterici oluyor.

Yarım milyon kişi çözdü

Kariyer Testini çözen adaylar ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslekleri görme şansına sahip olabiliyor. Bugüne kadar kariyer testini 475 bin aday çözerek kariyerine yön verdi.

Kariyer Testi, başarılı olunabilecek alanları belirliyor

Bu test ile kararsız olanlar kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda başarılı olabileceği alanları belirleyebilirken, mesleğiyle ilgili karar vermiş olanlar da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup olmadığını test etmiş oluyor.

Kariyer Testi nedir?

“Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli” olarak da bilinen Kariyer Testi, 90 sorudan oluşuyor. Adayların sorulara verdiği “hoşlanırım” ya da “hoşlanmam” yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor. “Gerçekçi”, “Araştırıcı”, “Artistik”, “Sosyal”, “Girişimci” ve “Geleneksel” olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testinde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.

Tercih danışmanları yol gösteriyor

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş öncülüğünde 13 kişiden oluşan tercih danışmanları, adaylara bilgi veriyor ve tercihleri konusunda yardımcı oluyor.14 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günlerinde adaylara meslek seçimi ve tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. Kariyer testine aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor:

https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi