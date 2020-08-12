Efsanenin efsaneleri 'nihayet' çok mutlu

70 li yıllarda Kocaelispor formasını 7 yıl giyen Ali Burul, Balıkesir’de yaşayan efsane kaptan Mahir Danabay, Altınoluk’ta Nuri Karlıoğlu ve Raşit Çetiner ile yapılan röportajlarda nostalji duygusu doruklara ulaştı

ALINOLUK, AKÇAY…

Kocaelispor’un değişik dönemlerine damga vurmuş futbolcularıyla röportajlar yapan Kocaelisporlu eski kaptanlardan Zeki Kaya ve Müjdat Afşin’in kardeşi olan Murat Afşin, birlikte efsane kaptanlarımızı ziyaret ederek röportajlar gerçekleştiriyor. Detaylı ve tarihi bir Kocaelispor belgeseli hazırlayan Kocaelisporluların sohbetleri gözleri yaşartıyor, bol bol kahkaha da attırıyor. Bittiğinde merakla izlenecek ve tarihi bir belge olacak çalışmalar, şimdiden ses getirdi. Altınoluk’ta Nuri Karlıoğlu, Akçay’da Mahir Danabay, İzmit’te Ali Burul ve Raşit Çetiner ile buluşan Afşin ve Kaya, anıları tazeledi ve yıllardır ihmal edilen efsanelerimizi yeniden hatırladı, hatırlattı.