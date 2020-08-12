Hikâyeyi biliyorsunuz, ama bugüne öyle “cuk” oturuyor ki,kısaca anlatayım.

Maraba ile ağa, ağanın arabasında tıngır mıngır kasabaya gidiyorlar.

Yolun yarısında, arabayı çeken hayvan patır kütür yola pisliyor.

Ağa marabasının arabada gözü olduğunu biliyor, hem marabayı küçük düşürmek hem de eğlenmek için, “ÜleMemo! Şu boku yersen, arabayı sana verecem” diyor.

Bizimki bir an düşünüyor, kararını veriyor, koşumları ağaya uzatıp arabadan iniyor ve taze at pisliğini yiyor.

“Tamam”, diyor ağa “araba senin!”

Bizimkinin midesi dönmüş, gururu çiğnenmiş, kendinden iğreniyor.

Ağa ise bir dakikalık bir eğlence uğruna arabasından olduğuna pişman, kendi budalalığına yanıyor.

Dönüş yolunda ikisinin de ağzını bıçak açmıyor, ikisi de kurdukça kuruyorlar.

Tam marabanın pislik yediği noktaya geldiklerinde ağa dayanamıyor; “ÜleMemo! Bir halt ettim, şaka uğruna araba elden gitti, b.k yemenin ederini vereyim, arabayı geri alayım.”

Memo’nun genzinde, ağzında, yüreğinde, öfkesinde hâlâ pislik tadı var.

“Olur Ağam” diyor, “olur ama bir şartla: sen de aha şu kalan kurumuş b.kları yiyeceksin ki ödeşelim.”

Ağanın gözü kararmış, iniyor bir miktar pislik de o yiyor.

Çiftliğe yaklaşırlarken, Memo düşünceli, kederli soruyor: “Araba giderken senindi, dönerken de senin… İyi de biz bu kadar b.ku neden yedik ağam?”

Bu hikâyeyi bana hatırlatan şey

Yukarıda anlattığım hikâyeyi neden hatırladım, size neden hatırlattım?

“Faizler” hatırlattı bana bu hikâyeyi.

Faizlerin önce indirilip, sonra çıkarılması…

“Faizleri indirin, enflasyon da düşecek” diye Merkez Bankası Başkanı’nın tepesinde boza pişirdiler, hatta “söz tutmuyor” diye görevden aldılar ya…

Faizleri indirecek bir başkan atadılar, indirttiler…

Faizler indirildi, ama enflasyon düşmedi.

Faiz ile enflasyon arasında 10 puan kadar makas oluşunca, millet enayi değil ya, dövize yöneldi.

Türk Lirası değer kaybetti, döviz pik yaptı, ortalık yangın yerine döndü.

Sonra?

Sonra baktılar olmuyor, dövizin yükselişini durduramıyorlar; tekrar faize sarıldılar, indirdikleri mevduat faizlerini yeniden çift haneye çıkardılar.

Özetlemem gerekirse…

Sonuçta “ağa”ya olan bir şey yok.

Ağa, yine ağa…

Ne olduysa, “maraba”ya oldu!

“Maraba” sınıfında olanlar, işte bu nedenle “Biz bu kadar b.ku neden yedik ağam?” diye soruyorlar.

Bilmem anlatabildim mi?

Ne söylediğin değil, ne işiteceğin önemli

Çok sevdiğim bir sözdür bu.

“Söylediğin değil, işiteceğin önemli”…

“Konuşurken, işiteceklerini de iyi hesap et” anlamını taşır.

Bugünlerde “Recep Tayyip Erdoğan-Ahmet Davutoğlu-Ali Babacan” arasındaki atışmalara tanık oluyoruz.

Geçenlerde Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’nu ima ederek bir şeyler söyledi…

Zaman geçmedi Ahmet Davutoğlu cevabı yapıştırdı:

“Ben başbakanlığı devrettiğimde dolar 2.85 idi. Şimdi 7.30’da tutmaya çalışıyorlar. Türk lirasının değer kaybı yüzde 155!”

Haydi, buyurun bakalım…

Ahmet Davutoğlu haklı mı, haklı!

Erdoğan, daha yeni, önceki gün, bu defa Ali Babacan’ı “muhatap” aldı.

IMF ile ilgili konuşurken, “IMF’ye borç verdik” derken, Ali Babacan’dan “O zamanki bakan” diye söz etti.

Ali Babacan’ın cevabı gecikmedi:

“Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde, Türkiye IMF’ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var.”

Dediğim gibi…

Ne söylediğin değil, ne işiteceğin önemli!

El insaf!

Milyonlarca insan ücretsiz izine çıkarıldı, yarın ne yiyeceğiz faturayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyor…

Döviz patladı, faizler uçtu…

Esnaf, işçi, işveren, kredi borçlusu, yüzbinlerce vatandaş sıkıntıdan hop oturup hop kalkıyor…

Koronavirüs salgını ortalığı kasıp kavuruyor…

Bunlar hâlâ “Kanal İstanbul” derdinde!

“El insaf!” denir buna.

Katı ve vicdansız davrananları, insaflı ve merhametli olmaya davet ediyorum.

Böyle bir ortamda “Kanal İstanbul” sözünü kullanmak, milletle dalga geçmekten başka bir şey değil!