Toplumun temeli çöküyor!..

Toplumun temeli AİLEDİR..

Aile olmak, kurumsallaşmanın ilk adımıdır. Birey, “ben” kimliğinden “BİZ” kimliğine geçer. Sorumlulukları artar, artık öncelikli olan ailenin geçimini sağlamaktır.

Kendi emek ve üretimi ile ailesini geçindiremeyen insan önce madden sonra da manen yıkılır. Temel insani ve ahlaki değerleri yıpranır ve zamanla çöker. Yaşayabilmek için yasadışı olaylara karışabilir. Ya da bir güce boyun eğer. Örneğin, bir çeteye katılabilir.

Son yıllarda evliliklerden çok boşanmaların olması, aile içi geçimsizlik nedeniyle yıkılan yuvalar, kadın cinayetlerinin gerçek nedeni ekonomik çöküştür.

Ekonomik yönden çöken aile artık ayakta kalamaz!

Sokaklardaki tiner bağımlısı, eğitimden ve aile çatısı altında yaşama olanaklarından yoksun çocukların çoğalması nedendir?

Sıcak bir aile çatısı altında, sevgi ve şefkatle yaşayabilen, sağlıklı ve dengeli beslenebilen, öğrenim görme olanağı bulabilen bir çocuk, ailesinden koparak sokaklara düşer mi?

“Çocuk suçlular” neden hızla artıyor? Neden CEZAEVLERİ tıka basa dolu? Neden yeni ve büyük kapasiteli cezaevleri inşa ediliyor?

SOSYAL DEVLET’in öncelikli görevi, “toplumun temeli” olan aileyi yaşatabilmektir.

Gazetelerin “resmi ilan” sayfaları hiç dikkatinizi çekiyor mu? İCRA DAİRELERİ ilanları, borç batağına batmış insanların hacizli mallarının satışlarını duyuruyor!

Resmi rakamlar, 26 milyonu aşkın insanın kredi borçlusu ve hacizli olduğunu gösteriyor.

İŞSİZLİK, bu ülkenin en büyük sorunu.

Çalışanların yaklaşık 5 milyonu “KAYIT DIŞI” çalışıyor. Yani, sigortasız, düşük ücretli ve her an işini kaybetme tehdidi altındalar.

Bu ülkede SENDİKALI olmak Anayasal ve yasal bir hak ama bu hakkı kullanabilenler, toplam çalışanların yalnızca yüzde 10’u kadar! Üstelik, GEV HAKKI kullanılamıyor!

Ülke ekonomisi her yönüyle dışa bağımlı.

“YAP-İŞLET-DEVRET” yöntemiyle, dolar bazında borçlanılarak yaptırılan otoyollar, köprüler ve diğer büyük yatırımlar için DOLAR bazında bedel ödüyoruz.

Dolar ve Avro hızla yükseliyor ve bizim borçlarımız katlanıyor! Ülke olarak, borç ödemek için yeni dış borçlar arıyoruz!

Dolar hızla yükselirken, halkın “temel tüketim maddelerine” de ard arda zamların gelmesi kaçınılmaz.

“Dolardan bana ne?” diyemeyiz; Akaryakıtla başlayan “ZAM ZİNCİRİ” yine kapımızda!

Emeği ve belirli bir ücretle yaşamaya çalışan insanlar, emekliler, tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanlar sürekli yoksullaşıyor.

Sağlıklı beslenemiyor, elindeki varlıklarını ve en önemlisi SAĞLIKLARINI yitiriyor insanlar.

Hangi hastaneye gitseniz, hasta yoğunluğu göreceksiniz! Ekonomisi düzgün, sosyal devler düzeni işleyen, insanların “sağlıklı ve dengeli beslendikleri” bir ülkede bu kadar çok sağlıksız insan olabilir mi?

Ama birileri, ülkenin ve toplumun en sıkıntılı olduğu dönemlerde daha büyük zenginliklere ulaşıyor!

Örneğin; dolar karşılığı iş yapan otoyol, köprü, Şehir Hastanesi gibi yatırımların sahipleri olan müteahhitler!

Gece yarısı kamu bankasından ucuz fiyatla döviz alabilenler!

Arsa ve konut ticareti yapanlar!

Yani “RANTİYE” sınıfı zenginliğine zenginlik katıyor!

Lütfen, önyargılarınızı bir kenara koyup bir düşünün;

· Aileler neden çöküyor? Aile içi cinayetlerin temel nedenleri neler?

· Ülke ekonomisi gerçekten iyi mi? İşsizliğin, geçim sıkıntısının nedenleri nedir?

· Ülkemiz, ekonomik ve sosyal açıdan iyi bir durumda mı?

· Nitelikli insan gücümüz neden hep başka ülkelerde gelecek arıyor?

Aklı ve vicdanı olan, bu soruların yanıtını düşünmelidir.