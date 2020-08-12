Tercih yapacak öğrencilerin dikkatine, mühendis fazlası, tekniker açığı var!

Geleceğini belirlemek için üniversitesini tercih etmeye çalışan öğrencilere sanayicilerden yüksek okul önerisi geldi. Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, Türkiye'de teknik yüksek okul mezunu teknikerlere büyük ihtiyaç duyulduğunu, buna karşılık fakülte mezunu mühendis fazlalığı yaşandığını belirterek, öğrencilere fakülte yerine yüksek okul tercih etmelerini önerdi. Ekinci, teknik yüksek okul mezunlarının, sayıları giderek artan mühendislere göre daha kolay iş bulabileceklerini söyledi.

DENGESİZLİK VAR

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, 6-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak yüz binlerce öğrenciye tavsiyelerde bulundu. Ekinci, Türkiye'de işgücü piyasasında işgücü arzı ile talep arasında uyumsuzluk yaşandığını, öğrencilerin büyük çoğunluğunun masa başında işi hayal ederek tercih yapması nedeniyle tezgah başında çalışacak teknik eleman açığı oluştuğunu söyledi. Bu dengesizlik nedeniyle bir tarafta iş arayan diplomalı işsizler ordusu, diğer yanda ihtiyaç duyulan ancak bulunamayan teknik eleman açığıyla karşı karşıya kalındığını anlatan Ekinci, şu değerlendirmeyi yaptı:

MESLEKLER YOK OLACAK

“Üniversite kapısına gelen öğrencilerimiz kendi geleceklerini şekillendirecekleri en önemli aşamaya geldi. Dünyanın endüstri 4.0 sürecine girdiği, dijitalleşmenin yaygınlaştığı bir dönemde diploma almak artık yeterli olmuyor. Çok yakın bir gelecekte mevcut mesleklerin çoğu tarihe karışacak. Bununla birlikte yeni yeni meslekler ortaya çıkacak. Türkiye'de yıllardır mesleki eğitim sorunu yaşanıyor.

Mesleki eğitim memleket meselesidir, ara eleman değil aranan eleman yetiştirilmesi gerekiyor. Meslek liseleriyle ilgili önyargılardan dolayı meslek liselerine yönelim arzu edilen seviyelere ulaşamadı. Toplumda herkes mühendis, doktor, avukat olmak istiyor. Oysa çok farklı meslekler var. Mühendise ihtiyacımız var ancak teknikere, teknisyene de ihtiyacımız var.”

SANAYİCİ BAZI ELEMANLARI BULMAKTA SIKINTI YAŞIYOR

Başkan Ekinci, öğrencilere ülke gerçeklerine uygun tercihlerde bulunmaları ve iş dünyasından gelen önerileri dikkate almaları çağrısında bulunurken, gençlerin her sektörde aranan eleman olmalarını sağlayacak doğru eğitim alanını belirlemeleri gerektiğini söyledi. Türkiye'de ihtiyacın çok üzerinde inşaat mühendisi olmasına rağmen yeteri kadar inşaat teknikeri olmadığına işaret eden Ekinci, “Aynı şekilde elektrik mühendisi çok ancak elektrik teknisyeni yeterince yok. Mali müşavirlerin sayısı ihtiyacın çok üstünde gelin görün ki ön muhasebeci bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çok iyi bir üniversiteye girme imkanı olmayanların bu mesleklerle ilgili fakülte yerine yüksek okulları tercih etmelerinde büyük fayda var” dedi.

ÖNERİLERİ DİKKATE ALIN

İşsizlik giderek artarken sanayici tekniker eleman bulamama sıkıntısı yaşıyor. OSİAD Başkanı Ekinci, birçok alanda mühendis fazlası, tekniker açığı yaşandığını belirterek, öğrencilere yüksek okulları tercih etmeleri önerisinde bulundu. Tercih yapacak öğrenciler, sanayicilerin bu önerilerini dikkate alırsa, kendileri için iyi olur

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AKP’li Özdemir SINIFTA KALDI

AKP İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, önceki gün basın toplantısı yaparak Yeni Akit'teki köşe yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenler için 'fahişe' ifadelerini kullanan Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi… Biz de kendisini tebrik etmiştik… Toplantı sonrasında ilginç bir olay olmuş. Açıklamanın bitiminde bir gazeteci, Özdemir’e açıklamanın 81 ilde eşzamanlı olup olmadığı sorunca, Özdemir birden “Soru yok” çıkışında bulunmuş... Yani soru almamış… Tamam da madem soru almayacaksın, o zaman basın toplantısı yapmayacaksın… Basın toplantısı yapıyorsan da, gazetecilerin soru sormasına izin vereceksin… Böyle yapmaya devam edersen, yapacağın basın toplantılarında gazeteci bulamazsın… Kendin çalar, kendin oynarsın…

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İzmit, Efes olabilir mi?

İzmit, tarihi bir yer… İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapmış ve 3000 yıllık geçmişi bulunan Nicomedia’yı gün yüzüne çıkarmak için harekete geçti. Hürriyet, “İzmit neden ikinci bir Efes olmasın” diyor… Nicomedia uygarlığı, gün yüzüne çıkartılırsa, İzmit, gerçekten de tarihi bir kent olur. İzmir’de bulunan Efes’e gitmiştim… Gerçekten de tarih kokuyor…

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11.00-19.00 arası yiyin

Dr. Mehmet Öz, karantina döneminde aldığı kilolardan kurtulmak isteyenlere yeni bir sistem önerdi. Bu bir yaşam tarzı değişikliği… Aralıklı oruç sistemi… Sadece 11.00-19.00 saatleri arası yemek yiyin. En ağır öğününüz öğle yemeği olsun… 16 saat açlık önemli… Günde iki dakika esneme hareketleriyle başlayın. Günaşırı yarım saat spor yapın. Hiçbir şeyde ilave şeker kullanmayın…

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Yakıştı mı?

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği, cep telefonlarına, tabletlere indirilebilecek arttırılmış gerçeklik uygulaması (aplikasyon) için görüşmelere başladı. Bir mağazada beğenilen elbise, bluz, ceket, gözlük, takı, makyaj ürünlerinin kodu girilerek, cep telefonundaki uygulamadan yakışıp, yakışmadığı görülebilecek.

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Asgari ücretlinin maaşı 7 ayda 527 TL eridi

Döviz fiyatlarında durdurulamayan artış ve altın fiyatlarında peş peşe kırılan rekor, zaten kıt kanaat geçinen toplumun önemli bir kesimini daha da yoksullaştırdı. Sene başında 473 TL olan çeyrek altının 840 TL’ye, 5.95 TL olan doların ise 7.30 TL’ye kadar yükseldi. CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1 Ocak’ta maaşıyla 5 çeyrek altın alabilen asgari ücretli bugün aynı maaşla 3 çeyrek altın alabiliyor. Asgari ücretlinin dolar bazındaki kaybı ise 7 ayda 527 TL oldu. Altın ve döviz kurlarındaki artış temel tüketim ürünlerine de zam olarak yansıdı… Gürer, “Döviz kurları ve altın fiyatlarındaki artış oranı asgari ücrete zam olarak yansıtılsın” önerisinde bulundu. Gürer’in bu önerisine katılıyorum.