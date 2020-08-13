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Makale Yazısı-13 Ağu 2020 - 20:00

Bali Holat, aday mı, değil mi? 
Hasan Altınkaya

Hasan Altınkaya

Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Bali Holat’ın yeni dönemde adaylık düşündüğü bir süredir kamuoyunda konuşuluyordu. Ancak son günlerde gittiğim birkaç esnafta da bu mevzu konuşulunca, ateş olmayan yerden duman yükselmez diye düşünmek gerekti. Medyanın ele aldığı konu üzerine başkan yardımcısı Bali Holat açıklama yaptı ama sanırım benim gibi kimse bu açıklamadan tam olarak bir anlam çıkartamadı.

İddialar üzerine herkesin olduğu gibi benim de aklıma gelen, üslup ve zamanlama açısından doğru olmadığı gerçeğini deneyimli başkan yardımcısı da kabul etmiş olacak ki, açıklama yapma gereği duydu. Böyle konuların ne zaman ve ne şekilde konuşulacağını iyi bilirim diyerek dedikoduların bir nebze olsun önüne geçmiş oldu. Tabi açıklamayı okuduğunuzda adaylığın gönlünden geçtiği çok belli. Bunun için muhtemelen doğru zamanı ve zemini kolluyor.

Peki ama daha önce adaylık düşündüğünü kimseyle paylaşmadı da bu söylentiler mi ortalıkta geziyor, sorusu akıllara geliyor. Elbette bu düşüncesini çevresiyle paylaşmıştır diye düşünüyorum.

Yine iddia odur ki, Bali Holat’ın eski başkan Şükrü Karabalık’tan dolayı bunları söylediği iddia ediliyor. Doğru mu bilmiyorum ama şimdilerde konuşulan bu…  Konu hakkındaki söylentileri bitirecek kişi ise Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’dan başkası değil…

Çöp tenekeleri

Kartepe’de çöp tenekesi sıkıntısı yaşanıyor. Neredeyse her evin önünde yer alan plastik kovalar kaldırılıp yerine daha büyük çöp tenekeleri getirildi. Evinin önündeki çöp kovasına alışan vatandaş ortak kullanılmaya başlanan çöp tenekesine gitmekte sıkıntı yaşıyor. Kimisi biraz daha fazla yürüdüğü için sitem ediyor, kimisi de evinin önüne konan ortak çöp tenekesinden şikayet ediyor. Bazıları ise tenekeler tam dolmadığında boşaltılmadığını, sağlık açısından sakınca ve kötü kokular oluştuğunu söylüyor. Maliyet ve pratik açısından düşünülen bu uygulamaya, vatandaşın alışması biraz zaman alacak. Ancak yetkililerin de bu konuda sorumluluk alması ve yaşanan sıkıntıları gidermesi gerekiyor.
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Yazar Hasan Altınkaya - Mesaj Gönder

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