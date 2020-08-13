18 yıllık AKP döneminde 7.500 kadın cinayeti işlendi!

Türkiye, şu sıralar İstanbul Sözleşmesi’ni konuşuyor…

AKP iktidarı, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmak istiyor…

Peki İstanbul Sözleşmesi nedir?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme ve bununla mücadelede temel standartları ve devletlerin bu konudaki yükümlülüklerini belirleyen uluslararası insan hakları sözleşmesidir.

Sözleşme Avrupa Konseyi tarafından desteklenmektedir ve taraf devletleri hukukî olarak bağlar. Sözleşmenin dört temel ilkesi; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesidir. Kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık türü olarak tanımlayan, bağlayıcı nitelikte ilk uluslararası düzenlemedir. Tarafların sözleşme kapsamında vermiş oldukları taahhütler, bağımsız uzmanlar grubu GREVIO tarafından izlenmektedir.

AKP DÖNEMİNDE 'KADININ ADI’

İstanbul Sözleşmesi’nin amacını yukarıda okudunuz…

Kadınları koruyan bir sözleşme…

AKP iktidarının bu sözleşmeden çıkma isteğini anlamak mümkün değil…

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İstanbul Sözleşmesi tartışıla dursun, kadın cinayetleri işlenmeye devam ediyor…

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “AK Parti iktidara gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu” sözleriyle başlayan tartışmaya CHP de hazırlanan bir raporla taraf oldu. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, AKP dönemine ilişkin verileri ‘Kadının adı’ çalışması ile açıkladı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanvekili Yüceer’in çalışmasından AKP dönemine ilişkin veriler şöyle:

TACİZ KATLANARAK ARTTI:

2004’te 4 bin 117 olan dava sayısı 2009’da 3’e, 2019’da ise 8’e katlanarak 32 bin 860’a yükseldi. Son 15 yılda toplam 197 bin 960 cinsel taciz dosyası yargıya taşındı. Cinsel dokunulmazlığa dair suç sayısı da son 5 yılda yüzde 155 artarak 2019’da 138 bin 529’a yükseldi.

KORUMA TALEBİ 2 MİLYONA DAYANDI:

2012’de kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla kabul edilen 6284 Sayılı Kanun kapsamında son 7 yılda koruma kararı talebiyle açılan dava sayısı 1 milyon 608 bin 657’ye ulaştı. Koruma talep eden kadınların 463 bin 590 başvurusunun çeşitli gerekçelerle reddedilmesi dikkat çekti.

KADININ ADI ‘MAKTUL’:

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren 18 yılda Türkiye’de en az 7 bin 500 kadın öldürüldü. 2002’de öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2007 ve 2009 yıllarında bu sayı binin üzerine çıktı. 2019’da da 474; 2020’nin ilk 6 ayında en az 139 kadın öldürüldü. Ocak ayında 27, şubat’ta 22, mart’ta 29, nisan’da 20, mayıs’ta 21 ve haziran ayının ilk 20 gününde 20 kadın öldürüldü. 2020’nin aynı döneminde 66 kadının ölümü de “şüpheli” olarak kayıtlara geçti.

145 BİN ÇOCUK İSTİSMARI:

AKP, 2016’dan itibaren ‘evlilik mağdurları’ adı altında çocuk istismarını meşrulaştıracak düzenlemeleri gündeme getirirken, ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçları da aynı dönemde ikiye katlandı. Son 10 yılda ‘reşit olmayanla cinsel ilişki’ başlığı altında 145 bin 939 çocuk istismarı davası Adalet Bakanlığı verilerinde yer aldı.

ŞİDDET TIRMANIYOR:

AKP döneminde ‘normalleştirilmek’ istenen şiddetin kayıtları bile tutulmadı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2020’nin sadece ilk 6 ayında 88 bin 491 şiddet olayı kayıt altına alındı. 2020’nin ilk 5 ayında şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı sayısı geçen yıla göre yüzde 59 artarak 256 bin 460’a ulaştı. (Cumhuriyet)

KADININ ADI SİLİNDİ

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Yüceer, AKP döneminde kadının adının bütün kurumlardan silindiğini söyledi ve ekledi: “Kadın erkek eşitliğinin fıtrata ters olduğunu savunanların yönettiği bir ülkede, kadın haklarını AKP ile başlatmak tarihi okuyamamaktır. Kadın hakları sadece önemli birilerinin eşi olmaktan ibaret değil. AKP döneminde belki önemli insanların eşi oldular ama ayrımcılıktan kurtulamadılar, eşit yurttaş ve birey olamadılar. Türkiye’nin 18 yılda geldiği noktanın da kadın düşmanlığı olduğunu göremezler. Zira AKP döneminde kadının adı bütün kurumlardan silinmiştir.”

ÇOK VAHİM BİR TABLO…

Yukarıda AKP iktidarının kadınlarla ilgili karnesini okudunuz…

AKP iktidarında 18 yılda en az 7 bin 500 kadın öldürüldü, 100 binin üzerinde kadın cinsel saldırıya maruz kaldı, 200 bin cinsel taciz dosyası yargıya taşındı…

Çok vahim bir tablo…

Bu tablo sürdürülemez…

Derhal önlemler alınmalı….

İstanbul Sözleşmesi ile uğraşmaktan vazgeçilmelidir.

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Munzur özgürdür!

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik, önceki gün dernek binasında basın toplantısı yaptı… Tunceli’nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri’nin talan edildiğini, buna karşı çıktıklarını söyledi… Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Munzur gözelerinde rekreasyon çalışması başlatıldığını açıkladı. Ama dernek yönetimi, bunun bir talan olduğunu düşünüyor. Çelik, “Munzur Gözeleri’nde talana izin vermeyeceğiz. Munzur özgürdür, özgür kalacak” diyor. Bir festival nedeniyle Munzur gözelerine gitmiştim, muhteşem bir yer. Doğal haliyle kalması, herkes için daha hayırlısı olacaktır.

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Başıboş köpekler Karamürsel sahilinde büyük korku yaratıyor!

Karamürsel sahilinde gruplar halinde gezen başıboş köpekler, özellikle sahil boyunca yürüyüş yapan, bisikletlerle dolaşan, çocuklarıyla yürüyen insanları korkutuyor. Vatandaşlar, bilhassa sahilde tehlike saçan köpeklerin, belediye tarafından toplatılmasını ve Karamürsel’de bulunan hayvan barınma evine götürülmesi istiyor. Sabah-Akşam birlikte köpeklerin toplu halde sahil boyunca gezmeleri nedeniyle sahil boyunca yürürken tedirgin olduklarını ve yetkililerin sokak köpekleri konusunda ciddi bir çözüm bulamadığını söyleyen vatandaşlar, sahilde rahat yürüyemediklerini söylüyor.

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Vatandaşlar, “Köpekler gece gündüz toplu halde dolaşıyorlar. Köpeklerin öldürülmesini istemiyoruz, ancak bir an önce bunların toplanması gerekli. Köpeklerin herhangi bir sağlık taramasından geçtiğine de inanmıyoruz. Köpeklerde olacak herhangi bir hastalık ailelerimizi perişan eder. Karamürsel Belediye Belediyesi gerekeni yapsın. Kocaeli’nin inci olarak adlandırılan Huzurun Başkenti olarak bilinen yaklaşık 12 kilometrelik sahilinin keyfini köpekler sürdürüyor” diye konuştular.

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Gazoz işine giren gazozcu başkana duyurulur. Bu arada önceki gün 3 tekerlekli bisikleti ile balıkçı barınağına çalışmak üzere giden 75 yaşındaki Metin Olcan'a 4 sokak köpeği saldırdı. Metin Bey, hastaneye kaldırıldı. Bu olay sokak köpeklerinin sahilde ne kadar tehlike yarattığını gösteriyor.

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Maske takmak için 3 önemli neden

Maskenin doğru şekilde takılması ve maskenin ellenmemesi Covid-19’dan korunma açısından oldukça önemli. Özellikle sıcak hava nedeniyle maskelerin doğru takılmadığının altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, maske takmanın bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek maske takmak için 3 önemli nedeni şöyle açıkladı:

Kurallara, bilime saygı:

Covid-19 taşıyıcısı olup olmadığımızı bilmiyoruz. İnsanlar bu hastalığı, belirti göstermeseler bile bulaştırabilirler.

Nezaket, empati

İletişim halinde olduğumuz kişinin kanserle mücadele eden bir çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu yaşlı bir annesi olup olmadığını bilmiyoruz. Biz sağlıklıyken, onların sağlığı yerinde olmayabilir.

Toplum sağlığı, sorumluluk

Yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız var. Covid-19’a karşı önlem almak hepimizi korur.

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Temmuz ayında 164 iş cinayeti

Yüzde 88’ini ulusal basından; yüzde 12’sini ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Temmuz ayında en az 164 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi... İş cinayetlerinin aylara göre dağılımına baktığımızda Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 133 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan ayında en az 221 işçi, Mayıs ayında en az 165 işçi, Haziran ayında en az 188 işçi ve Temmuz ayında en az 164 işçi hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk yedi ayında iş cinayetlerinde en az 1098 işçi hayatını kaybetti.