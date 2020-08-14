Lobi… Fobi… Kobi… Hobi…

Kocaelispor’un Ankara lobisi, maşallah eskiden beri sağlam…

Bunun sebebi Kartepe Belediye eski başkanı Hüseyin Üzülmez…

Ve bittabi akraba çevresi !..

Lobi kuvvetlendi…

Fobi…

Giderek artıyor…

Covid derken, şimdi de ‘Benden öne çıkarlarsa’ fobisi hâkim kulüp çevrelerinde…

Uzayan dik başlar, tek tek kesiliyor…

Türkiye’nin sanayi başkenti Kocaeli kenti, aslında Kobi’lerin de başkentidir…

Ama kimse kobi kısmına pek alaka göstermiyor…

Tüpraş’ın Fenerbahçe’ye…

Milangaz’ın Beşiktaş’a para aktardığı bu dönemde…

Brisa Barcelona’ya…

Ford Şampiyonlar Ligi’ne sponsor olurken…

Bizim tek sponsorumuz kobiler olabilir ancak…

Yani Kobi kısmını da tamamlamalıyız…

Aksi taktirde 3 sene sonra, bu borçlanmayla Kocaelisporumuz…

Hobi olur kalır…

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Şimdi sessizlik ve birlik olma zamanı…

Kocaeli Birlik olmadı…

Çünkü bu kentte tek birlik Kocaelispor’da olur…

Bunu sağlayacak olan da Kocaelispor yönetiminin ta kendisidir…

Kişiler gelir geçer, kurumlar baki kalır…

Tabii ki Hüseyin Üzülmez de görevini bitirince bayrağı teslim edecek.

Her gelen yönetim, kentte bir spor birliği kurmakla görevlidir…

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü herkes bilmez ama…

Herkes Kocaelispor’u tanır bilir…

Kentin sporunun lokomotifi Kocaelispor’dur…

Bunun için de marka iyi değerlendirilmelidir…

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Kocaelispor, karikatürlerde bile çok güzel

Kocaelispor sevgisi dalga dalga yayılıyor…

Yeni gelen başkanlar Hürriyet ve Büyükakın, bir anda kentteki Kocaelispor ruhunu yeniden canlandırdı…

Başkanların sevgisi taraftarları da hareketlendirdi…

Herkesin içini ısıttı…

İkisinin tatlı rekabeti, aşkın kıvılcımı oldu…

Karikatürleri ise beğeni kazandı ve sosyal medlada ilgi gördü…

Büyükakın ve Hürriyet karikatürleri, bir çırpıda adeta ciltler dolusu kitabı anlatır gibiydi…

Ne güzel…

Bu örnekler artarak devam etmeli…

Yasasın Kocaeli !..

Yaşasın Kocaelispor !..

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Olmadı Hedo…

Kocaeli kentine basketbol anlamında önemli bir destek ve ve yüreğimizi ısıtan müjdeler ve vaatlerde bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı eski NBA yıldızı Hidayet Türkoğlu, Kocaelispor basketbol takımının 1.Lig’e alınması hakkını gasp etti…Bu kendisine hiç yakışmadı…

Kocaeli kentini böylesine yok saymak kimsenin hayrına değildir…

Bu kent en çok göç alan 1. kent konumundadır…

Küçük bir Türkiye’dir adeta…

Böyle sırt çevrilmesinin faturası ağır olur…

Bence hemen yanlıştan dönünüz ve Dev Adamlar’ın pandemide haksızlığa uğraması durumunu gideriniz…