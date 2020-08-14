Merak darlığı!..

Arkadaşlar… İzmit’te birçok yerde sedir ağaçları kuruyor. Öncesinde yaprakları kararıyor ve dökülüyor. Bunu birçok defa yazdım.

Aynı tür ağacın, büyük bir alana sahip kentin her tarafında dikilmesi, kentin yeşil dokusundan sorumlu teknik elemanların “yerli tür”, “yabancı tür” ve “yetişme ortamından” haberi olmadığının kesin kanıtıdır. Çünkü aynı ağaç türü için kentin her yerindeki yetişme ortamının, özellikle toprak yapısına bağlı olarak uygun olması mümkün değildir.

Sedir İzmit için yabancı türdür. Yabancı tür olma ile ülke sınırlarının ilgisi yoktur. Örneğin Lübnan sediri (Cedrus libani) Toros dağlarımızda doğal olarak vardır ama İzmit çevresinde böyle bulunmaz. ABD’de yetişen Sekoya ağacı, İzmit için ne kadar yabancı ise “Lübnan sediri” de o kadar yabancıdır.

Bir yerde yabancı tür olarak bulunan ağacın hastalanma, zararlı böceklerin tasallutuna uğrama riski ve yeterli düzeyde gelişememe olasılığı, uyum yeteneği yüksek olan bazıları dışında yerli türlere göre çok daha fazladır.

Bunlar, Orman ve Ziraat Fakültelerinin kapısından girişten bir hafta sonrasında bile kolayca edinilen bilgilerdir.

Geçen 2-3 yıl içinde, Şirintepe’de komşu apartmanın önünde, yaklaşık 30 cm kadar dip çapa erişmiş sedir ağaçları, kurudukları için Belediye elemanları tarafından dipten kesildi. Çevrede, ylllardır dikili kuru halde başla sedir ağaçları da var. Şimdi bu ağaçların yakınındaki diğer sedir ağaçları da aynı durumu yaşıyor. Yaprakları azaldı, bu senenin sonuna kadar kuruyacaklar. Ama kentin yeşil dokusundan sorumlu müdürlüklerden bir tek teknik eleman bile ”neden kuruduklarını merak ederek” yerinde inceleme gereği duymadı..

Nasıl bir görev anlayışı, sorumluluk duygusudur? Kentin yeşil dokusundan sorumlu birimler kent ağaçlarının sağlığından sorumlu değil mi? Bu birimlerin görevi sadece budama adı altında ağaçların dallarını doğratmak mı?

Bu birimlerin teknik elemanları kentteki ağaçların sağlık durumunu hiç merak etmez mi?

Adamlar gönderdik ağaçları budamaya… bakalım nasıl budamışlar diye merak etmez mi?

Birisi, gazetede sedir ağaçlarının kuruduğunu yazıyor, acaba neredekiler ve neden kuruyorlar diye merak etmez mi?

Küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklığındaki artış, bu sedirleri ne kadar etkilemiş diye merak etmez mi?

Eğer bir kentte, yabancı bir türe ait ağaçlar sadece belli yerlerde kuruyorsa bunun nedeni ne olabilir? O yerlerde hangi şartlar buna neden oluyor? Bunu da merak etmez mi?

Kuruyan ağaçların dal ve yapraklarından örnek alıp Orman İşletme Müdürlüğüne ve gerekirse İstanbul’daki Orman Fakültesine başvurmaz mı? Sebebini öğrenmez mi?

Arkadaş… Sorumluluktan kaynaklı merak bile oluşamıyor… Bu ne meraksızlıktır !

Derler ki “Bilgi artmadan merak genişlemez”. Ne kadar doğru..

“Merak darlığı ” yüzünden ağaçlar kuruyor. Siz merak etmemeye devam edin!.