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Makale Yazısı-14 Ağu 2020 - 20:00

Azerbaycan-Türkiye ziyaretleri
Bilal Dündar

Bilal Dündar

İki kardeş ve dost ülke olan Türkiye ile Azerbaycan arasında geleneksel hale gelen karşılıklı ziyaretler yapılmaktadır.

Seçim galibiyeti sonucunda cumhurbaşkanları geciktirmeden ilk yurtdışı ziyaretlerini kendi kardeş ülkesine yapıyor.

Önemli üst düzey devlet adamları içinde bu kural geleneksel hale geldi.

Azerbaycan'da Milli Eğitim Bakanı iken yeni Dışişleri Bakanı olan Ceyhun Bayramov ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek ikili, bölgesel ve küresel konular ile gelişmeler üzerine görüşmeler yaptılar.

Sıcak ve samimi ilişkiler hız kesmeden devam ediyor.

Bu ziyaretin hemen sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üst düzey komutanlar ile birlikte Bakü'ye gitti.

CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV

Hulusi Akar'ı kabulü sırasında Türkiye'nin her alanda olduğu gibi yakın gelecekte askeri-teknik işbirliği alanında da Azerbaycan'ın bir numaralı ortağı olacağına inandığını söylüyor.

Ayrıca her zaman olduğu gibi sıcak ve samimi desteğini belirtiyor.

Hulusi Akar da ülkelerimizin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz diyor.

ORTAK ASKERİ TATBİKAT

Önce Nahcivan’da Türkiye den giden 11.000 askerimizin ziyareti ile ilgili bir mesaj yerine ulaştı.

Bu ziyaretin hemen sonrasında iki haftayı bulan Tur-Az Kartalı tatbikatı anlamlı ve önemli olup başarıyla neticelendi.

Değişik yorumlara cevap olarak da Cumhurbaşkanı Aliyev bu özel amaç taşımayan ve her yıl yapılan mutat tatbikat olduğunu dünyaya mesaj olarak duyurdu.

Her ne kadar yumuşak ve diplomatik bir dil ile kışkırtmaların önünü kesmek için mesaj verilse de dost, düşman bir şeyi çok iyi anladı ki Azerbaycan yalnız değil.

Türkiye bütün gücü ile Azerbaycan'ın yanındadır ve yanında olacaktır.

Bir şeyi de asla unutmamalıyız şer güçler her zaman olduğu gibi Ermenileri kışkırtmaya ve gizli destek vermeye devam edeceklerdir.

Buna rağmen Hanyayı ve Konyayı çok iyi anladıklarını gördük ve biliyoruz.

KOCAELİ AZERBAYCAN HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR EVİ

Tarihi gerçekleri dile getirerek kamuoyumuzu ve de verdiği uluslararası hizmetleri ile dünya kamuoyunu net bilgilendirme hususunda büyük görevi yerine getiren Kültür Evimiz 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan büyük projeleri hayata geçirecektir.

Haydar Aliyev Kültür Evi bugüne kadar yerli ve yabancı olmak üzere kırkı aşkın televizyon kanalı tarafından çekimi yapılarak hizmetini dünyaya duyurmuştur.

Türkiye de ilk ve tek SOYKIRIM MÜZESİ burada tarihi gerçekleri belgelerle kamuoyunu aydınlatmaktadır.

Bu yıl ve gelecek yıl devam edecek tarihi projelerle hizmetinizi artırarak sürdüreceğiz

Bu hizmetinizi televizyon,  konferans, sempozyum, panel gibi çok yönlü iletişim kanalları yanında Ermenilerin yaptıkları katliamın çok ötesinde soykırım sergileri ile duyuruları yapacağız.

Bu arada Azerbaycan -Türkiye ilişkilerini maksimum düzeye çıkarmak için iş adamlarının karşılıklı tanışma ve görüşmelerini sağlayan ziyaretleri gerçekleştireceğiz.

Elbette ki büyük hedef Türk Dünyasının birlik ve beraberliği için proje çalışmalarımıza büyük önem verilecektir.

Büyük, gerçekçi ve kalıcı hedefleri hayata geçirerek başarıya ulaşılacağını biliyoruz.

Allah yolumuzu açık etsin.

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Yazar Bilal Dündar - Mesaj Gönder

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