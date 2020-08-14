Kılıçdaroğlu ve Akşener, Hürriyet’i Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etti

İzmit, yıllarca CHP’nin kalesiydi.

AKP kurulunca, bütün dengeleri değiştirdi.

2004 yılında yapılan seçimde AKP, başta İzmit olmak üzere birçok belediyeyi kazandı.

AKP, 2004, 2009, 2014’de yapılan seçimde İzmit Belediyesi’ni kazandı.

31 Mart 2019’daki seçimlere kadar hüküm sürdü.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Millet İttifakı’nın (CHP-İYİ Parti) adayı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimi kazandı.

AKP, Büyükşehir Belediyesi dahil 11 ilçe belediyesini kazandı, ama İzmit’i kaybettiği için buruk bir sevinç yaşadı.

AKP’nin adayı Sibel Gönül, aday gösterildiği için çok eleştirildi…

AKP’nin İzmit’i kaybetmesi, il başkanı Abdullah Eryarsoy’u da koltuğundan etti.

AKP’NİN SALTANATI SONA ERDİ

AKP’nin 15 yıllık saltanatına son veren Fatma Kaplan Hürriyet, işe hızlı başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla, bir önceki dönem belediye başkanlığı yapan AKP’li Nevzat Doğan’ın yaptığı usulsüz eleman alımını, adrese teslim ihaleleri ve işleri peş peşe açıkladı.

İzmit Belediyesi’nde Meclis çoğunluğu AKP’de, ama buna rağmen AKP’lilerle mücadele etti. Etmeye de devam ediyor.

LİDERLER İÇİN PRORAM DEĞİŞTİ

Seçimlerin üzerinden 1 yıl geçti.

Hürriyet, 1 yılda yaptığı çalışmaları tanıtım için program düzenledi. Program pazartesi günü yapılacaktı.

Sonra programın perşembe alındığı söylendi.

Nedeni de Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de programa katılacak olması.

İzmit Belediyesi Araç Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni önceki gün İnterteks Uluslararası Fuar Alanı’nda yapıldı. Tarihi bir gündü…

İlk kez iki genel başkan, birlikte bir açılışa katıldı.

Her iki başkan da Hürriyet’i kutladı.

Her iki başkan da Hürriyet’i Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına layık gördü.

Hürriyet, 27 milyon liralık yatırımla, 11 projeyi görkemli bir törenle tanıtması, kendisi açısından büyük bir şov oldu. Halk Tv ve Tele 1, programı canlı yayınladı.

Bu sayede bütün Türkiye töreni izledi.

HÜRRİYET’İN TANINIRLIK ORANI

Hürriyet, yaptığı görkemli açılış töreni ile 1 yılı mutlu kapattığını, İzmit’in 1 yıl içinde gülümsediğini ilan etti.

Geride 4 yıl daha var. Her yıl artarak yaptığı yatırımları, böyle görkemli törenlerle süslerse, Kocaeli kamuoyunda büyük takdir kazanır.

Hürriyet, milletvekilliği yaptığı dönemde tanınırlık oranı çok yüksekti, tanınırlık oranı her geçen gün artıyor.

BÜYÜKŞEHİR SEÇİMLERİNDE GEBZE’NİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK

Hürriyet, 4 yıl sonra yapılacak seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olursa, Gebze’ye dikkat lazım.

Seçimi kazanabilmesi için Gebze engelini aşması lazım.

Zira, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kaderini Gebze belirliyor…

Ne zamanki Millet İttifakı, Gebze’de oy oranında Cumhur İttifakı’na yaklaşırsa, işte o zaman, aday olursa, Hürriyet’in Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanma ihtimali yüksek olur. Eğer bir gün Gebze il olur, Darıca, Çayırova, Dilovası da Gebze’ye bağlı birer ilçe olursa, işte o zaman Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini rahatlıkla kazanır diye düşünüyorum.

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Son söz; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i, Araç Tanıtımı ve Toplu Açılış Töreni’nden dolayı kutluyoruz.

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E-imza sayısı 5 milyona yaklaştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2020 yılı ilk çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 4 milyon 94 bin 138’e, mobil imza sayısı ise 635 bin 547’ye ulaştı. Toplamda 4 milyon 729 bin 685 elektronik sertifika oluşturuldu. E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, E-imza ve mobil imza ile ıslak imzanın neden olduğu zaman ve nakit kaybının büyük ölçüde azaltıldığını söyledi. Yani anlaşılan dijital çağa adım adım yaklaşıyoruz…

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Dikkat! Gözlüğünüz mesleğinize uygun mu?

İyi görememe, görüş performansının düşüklüğü ve göz problemlerinin yarattığı semptomlar iş yaşamında üretkenliği yüzde 40 oranında düşürebiliyor. Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Opr. Dr. Özgür Gözpınar, konuyla ilgili önemli bilgi verdi. Gözpınar, “Sürekli araba kullanan bir şoför ile çizim yapan, kapalı ortamlarda bulunan bir mimar, ameliyatlara giren ve yakın çalışma yapan bir doktor, yoğun ışığa maruz kalan bir pilot ya da sürekli bilgisayar kullanan ofis çalışanlarının gözlük numarası aynı olsa da kullanacağı camın farklı fonksiyonlara sahip olması gerekir” diyor. Bu uyarıları dikkate alırsak iyi olur.

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Canbaba’ya teşekkür!

Geçtiğimiz hafta içinde Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ve yanındaki heyetle ilçede maske denetimi yaptı. Denetim sırasında İstanbul’dan geldiğini belirten ve edebiyat öğretmeni olduğunu belirten bir bayan,Kaymakam Canbaba’nın yanına gelerek, “Özellikle size teşekkür etmek istiyorum, benim geldiğim yerde kesinlikle böyle bir denetleme yapılmıyor. Bu da bizleri çok tedirgin ediyor, bu nedenle size ve ekibinize teşekkür ediyorum” dedi. Öğretmen, heyetle birlikte fotoğraf çekerek herkese göstereceğim, söyleyeceğim Karamürsel’de bu denetim yapılıyor diyerek heyetin yanından ayrıldı. Çalışan her zaman taktir edilir diyelim. Bizde Kaymakam Canbaba ve ilçe protokolünü kutluyoruz.

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242 çiftçiye kenevir üretim izni verildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretime izne tabi olan ürünler arasında yer alan kenevir bitkisi üretimi için 2018 yılında 41, 2019 yılında ise 242 çiftçiye üretim izni verildiğini bildirdi. 3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu çerçevesinde kurulan Çeltik Komisyonları marifeti ile 2018 yılı üretim sezonunda 21 bin 266 üretici, 2019 yılı üretim sezonunda ise 21 bin 842 üreticiye ruhsat verdi.

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ŞİMDİ TATİL ZAMANI BANA BİRAZ MÜSAADE

Sevgili okurlar.

Yaz geldi, geçiyor da…

Kiminiz tatilinizi yaptınız, kiminiz de tatil hazırlığı yapıyordur…

Şimdilik benden de kısa bir mola…

Tatil yapmak biz gazetecilerin de hakkı…

Kısa bir zaman sonra bu köşeden sizlere seslenmeye devam edeceğim…

Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın…

Tatile nereye mi gideceğim, bakalım arabam beni nereye götürecek?

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KANDIRA KARPUZU Büyükşehir Meclisi’nde

Kandıra’nın lezzetleri arasında yerini alan ve kalitesiyle adından söz ettiren Kandıra karpuzunun ünü şimdide Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisini sardı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve daire amirlerine 200 adet Kandıra karpuzu ikram edildi. Kandıra Meclis Üyesi İsmail Akalın, karpuzları belediye personelleriyle birlikte yaptı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, karpuzu öve dursun, gazetemize de birkaç karpuz gönderseydi, biz de afiyetle yeseydik. İyi olmaz mıydı?