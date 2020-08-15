Efelerde çıksın, dev adamlar da… Ama önce Süper Lig’e Kocaelispor çıkmalı…

Sürekli yazıyorum çiziyorum…

Kocaelispor Süper Lig’de olmadıkça kentin spor gelirleri mutlaka balta yiyecek ve bundan Kocaelispor dışındaki tüm futbol ve diğer branşların kulüpleri da otomatikman etkilenecektir.

Etkileneceklerden birisi de Kağıtspor voleybol takımı…

Yeni sezon öncesi kurumsal hazırlıklar tamam…

Geçen yıl direkten dönen ve 1.Lig’de kalan Kağıtspor takımı, bu sezon Efeler Ligi’ne yükselmeyi kafasına koymuş gibi…

Ama rakamlar çok uçuk…

Büyükşehir bir yandan Kocaelispor’u finanse etmeye çabalarken, Kağıtspor için de zorlanabilir…

Bir de şampiyonluğa oynayacak basketbol takımı var…

Yük iyice artacak…

Kocaelispor Süper Lig’de olmadığı için yaklaşık 10 yıldır sponsorların kente uğradığı da yok…

Durum vahim…

Voleybolcuların ilk maçı Bigadiç ile İzmit’te…

Haberi okurken bile heyecanlanıyoruz…

Geçtiğimiz sezon Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un ve diğer takımların yeni sezon kurası,online olarak tüm kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mavi Beyazlı takımın ilk maçı 10 Ekim Cumartesi günü İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Takımımız 2020-2021 sezonunda Ankara, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa ve Muğla illerinden toplam 11 takımın mücadele edeceği A grubunda sahaya çıkacak. Ligde ilk devre maçları 10 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 20 Aralık Pazar günü sona erecek. 2. devre maçları ise 24 Ocak- 4 Nisan tarihleri aralarında oynanacak.

Bir de sponsor bulunursa değmeyin keyfimize…

Ama diyorum ya…

Önce Kocaelispor Süper Lig’e bir an önce yükselmeli…

****************

Eski Bakan Ersin Taranoğlu, Sakarya’nın başkanlığına aday

Eloğlunun bakanı da var başbakanı da…

Bizim de oldu ama pek açık destek vermediler…

Hatta başka oluşumlar içerisine girdiler…

Eski Orman Bakanı Ersin Taranoğlu, Sakaryaspor takımının başına geçmeye hazırlanıyor.

Kocaelispor ile 10 yıllık aradan sonra 2.Lig’de buluşan Sakaryaspor, bugüne kadar pek çok önemli isim yetiştirdi. Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Recep Çetin ve Turan Sofuoğlu gibi yıldızları Türk futboluna armağan eden Sakaryaspor son dönemde zor günler geçiriyor. Daha önce Türkiye kupası kazanan ve birinci ligde bir zamanların çetin takımı olan Sakaryaspor, bugünlerde eski performansına dönmek için çabalıyor…

Siyasi destek her zaman var…

Federasyon Sakarya’da…

Ama bir türlü Süper Lig’e dönemiyor…

Biz bile onlardan önce döndük…

Sakarya halkının göz bebeği olan kulüp, bugün Sakarya Atatürk Stadyumu'nda genel kurulunu gerçekleştirecek.

Futbolseverler, genel kurulda belirlenecek yeni yönetimin takımı eski günlerine döndürmesini arzuluyor. Kent halkı genel kurula odaklanmışken, şehirde Sakaryaspor’un başkanlığı için önemli bir isimden bahsediliyor.

Sakaryaspor’un şirketleşmesinde önemli katkıları olan eski Sakarya Milletvekili ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu’nun adı, son günlerde sıkça konuşulmaya başlandı.

Biz de öyle kös kös bakakalıyoruz…

Taranoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında iddiaları doğruladı. Yapacağı görüşmelerden sonra kesin kararını vereceğini duyuran Taranoğlu, “Sorunları biliyorum, çözüm yollarını da biliyorum” diyerek başkanlık için sinyal verdi.

Çözüm neymiş bakalım…

Eski Bakan Ersin Taranoğlu, “Sakaryasporlular, son günlerde hepinizin bildiği üzere Sakaryaspor Başkanlığı ile ismim bir arada anılmaktadır. Bu konu şehrimizin gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir. Sakaryasporumuz şehrimizin en önemli konusu olmakla birlikte, kulübümüzün mevcut durumu hepimizi üzmektedir. Toplumun her kesiminden kişiler bu konu ile ilgili fikir üretmekte ve çözüm aramaktadır. Sakaryasporumuz son yıllarda yönetildiği gibi yoluna devam edemez!.. Bu gidişat Sakaryasporumuzun varlığına karşı ciddi bir tehdittir. Bu noktada da hepimize görev düşmektedir. Bu konu ile alakalı olarak son günlerde ismimin tüm medya organlarında Sakaryasporumuz ile anılmasını yakinen takip etmekteyim. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” ifadelerine yer verdi.

Son sözcük önemli…

Ama biz bir türlü Sakarya ile dostluk sağlayamadık…

Bundan da çok kişi rant sağladı…

Ama bir öz eleştiri yapmalılar diyorum…

**************************

Geçmiş olsun Fenerbahçe!..

Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu ve teknik ekip çalışanı ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu temennilere ben de katılıyorum…

Sağlıktan önemlisi yok…

KARİKATÜR

EFSANE SPOR SÖZLERİ:

Bir hayatımız var, yakında geçmişte kalacak; yalnızca Allah için yaptıklarımız sonsuza dek kalacak…

-MUHAMMED ALİ-