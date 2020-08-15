“Kötü yorumu sil, buz dolabını gönderelim”

Dönem online alıveriş dönemi olsada bu döneme uyum sağlayamayanların sayısı hayli fazla. Bana göre online alışveriş tamamen karşılıklı güvene dayanıyor. Malı gönderenin de malı satın alanın da birbirine güvenmesi gerekiyor.

Bu güvenceyi de sanal alışveriş siteleri sağlıyor ya da sağlamaya çalışıyor.

İzmit Sanayi Sitesinde Can Pompa isimli işletme adına Mustafa Vedat Yıldırım, internet üzerinden, 17 Temmuz 2020 tarihinde bir derin dondurucu aldı. Güvenilir alışveriş sitelerinden biri olarak anılan N11.com’dan aldığı ürün bir ay geçmesine rağmen eline ulaşmadı.

Her aradığında farklı bahanelerle oyalanan vatandaş, aldığı ürünün gelmeyeceğine kanaat getirince ürün iptali istedi. Ancak iptal talebi reddedildi. Bu durumu, N11.com üzerinden alışveriş yaptığı mağazanın sayfasına “Çok kötü yaklaşık bir aydır beni oyalıyorlar. Parası ödenmiş ürünü teslim etmiyorlar. Hiç güvenilir değil” yazarak duyurmak istedi.

Eskişehir’de bulunan Erbab isimli mağaza da bu yoruma istinaden, Mustafa Vedat Yıldırım ile iletişime geçti. Yorumu kaldırması durumunda ürününü gönderebileceklerini söyledi. Bu durumda yorumu kaldırmadığı taktirde vatandaş, parasını ödediği ürünü alamayacağı anlaşılıyor.

Yaşadığı bu duruma inanamayan Mustafa Vedat Yıldırım, “2 bin 545 TL’ye aldığım derin dondurucum bir türlü tarafıma ulaşmadı. Her seferinde farklı bahaneler sunuldu. Ürünü iade etmek istedim, o da kabul edilmedi. Son çare olarak mağazanın sayfasına yorum yaptım, aynı durumu başkaları da yaşamasın diye. Ancak bu defada bana, o yorumu kaldırırsan ürününü göndeririz dediler. Bu yapılan tam bir nitelikli dolandırıcılıktır. Haklarında yasal işlem başlatacağım” diyerek, online alışverişlerde vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Mustafa Güneş’e profesör oldu

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, Profesörlük ünvanlını aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni unvanını duyuran Güneş, şu cümlelere yer verdi.

“Allah'ın bize lütfettiği makamlar ve unvanlar, insanlığa ve varlık amacımıza hizmet etmek içindir.

Biz de hayat hikayemizde bugün itibariyle Profesörlük unvanını almış bulunmaktayız.

Bu süreçte her türlü zorluğu göğüsleyerek beni yetiştiren anne ve babama, her türlü zorluğa katlanıp destek veren kıymetli eşim ve canlarım çocuklarıma, yine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üroloji Kliniği'nde bizi yetiştiren ve halen desteklerini esirgemeyen Katip Çelebi Üniversitesi Üroloji AD Başkanı Sayın Prof. Dr. Yüksel Yılmaz hocama, Medipol Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sabahattin Aydın hocama, yine akademik hayatı teşvik ederek bize bu güzel yola yönlendiren Karaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Dursun Odabaşı hocama sonsuz şükranlarımı sunarım.”

Sahilde nikah bir başka güzel…

Korona virüs tehdidi bazı alışkanlıkları ve gelenekleri değiştirmeye devam ediyor. En sıkıntılı organizasyonlar olarak görülen evlilik merasimleri artık kapalı alanlarda değil ferah ve açık havalarda gerçekleşiyor. Böylesi hem daha güvenilir hem de daha romantik oluyor. İşte o törenlerden biri.

Kandıra Belediyesi’nde görevli Serdar Koç ile Nilay Fidan’ın nikah töreni. Kandıra Belediye başkanı Adnan Turan’ın kıldığı nikah, denize sıfır Cebeci Plajında yapıldı. Sade ama bir o kadar da etkileyici nikah töreni birçok çifte de örnek oldu.

Kaymakam ekmek yaptı

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’yı Bekirpaşa’daki fırınında ziyaret eden İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, eline fırıncı küreğini alarak ekmek yaptı. İlk defa olmasına rağmen başarılı bir şekilde ekmek pişiren Cinbir’in ustalığı, bu fotoğraf ile tescillendi.

Millet İttifakı’nın Büyükşehir adayı bu defa CHP’den, peki ya İzmit?

Tarihin en erken aday açıklaması Millet İttifak’tan geldi. Geçtiğimiz perşembe günü İzmit Belediyesi’nin toplu açılış programına katılan Milli İttifak liderleri, sözleşmiş gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayını açıkladı.

Önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir adaylığı için Fatma Kaplan Hürriyet’i işaret etti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz dönem Milli İttifak partilerinin Kocaeli Büyükşehir adayı İYİ Partili Serdar Kaman olmuştu. İzmit adayı da CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet… Bu defa ise durum terse dönecek gibi. Milli İttifak’ın Büyükşehir adayı CHP’li Hürriyet olacak olacak gibi. Durum böyle olunca İzmit’in de İYİ Parti’ye verilebilme ihtimali gündeme geldi. Peki İYİ Parti İzmit için sizce kimi aday gösterecek?

Şener Söğüt 1’nci yıl değerlendirme toplantısı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ekibi 1. yıl değerlendirme toplantısı düzenliyor. Seçim sonrası yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen projelerin kamuoyu ile paylaşılacağı toplantı 18 Ağustos Salı günü yapılacak. Toplantı Necmettin Erbakan Kültür Merkezine saat 18.30’da başlayacak.