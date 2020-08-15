Kızderbentliler size: Gökhan Sözer gibi bir vali, Sirmen gibi bir vekil lazım!

Günlerdir “Kızderbent’te TAŞ OCAĞINA HAYIR”

Diye bağırıp duruyorsunuz…

Sesinizi duyanlar bi tarafta,

Duymayanlara yeni sloganla sesleniyorsunuz;

“Kızderbent HEREKE olmasın!”

Bir derneğiniz var;

Allah biliyor,sizin için Kızderbent’te yaşayanlar için elinden gelen çabayı gösteriyor,çalmadık kapı bırakmıyor.

Amma;

Devlet bi kere sizin yakanıza yapışmış!

Devletin kolu uzun…

Devleti ele geçirmiş olanların kolları da elleri de UZUN!

Sizin uzanamadığınız yerlere onlar çantacıklarındaki PARACIKLARI ile kolayca uzanıyorlar!

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Kızderbent Karamürsel’in mahallesi,Kızderbent Evliya Çelebi’nin gelip Hanında yattığı tarihi ipek yolu üzerinde ipek halıların dokunduğu,bir zamanlar ipekböceklerinin oynaştığı,kuzuların,koyunların otladığı,arıların bal verdiği,yem yeşil ovalarından,ağaçların aralarından,kıvrıla kıvrıla akıp yalaklarından kocabaş hayvanların kana kana sular içtiği,son zamanlarda OĞLAK Kebabı ile ünlenen,

Kocaeli’nin TURİSTİK ilçesi Karamürsel’in şimdilerde MAHALLESİ olan eski tarihi belde.

Kızderbent’in 90 hektarlık bir mesire alanı var.

Bu mesire alanın üzerinde, Arıcılar kovanlar kurmuş,tarla sahipleri ekin ekip hasat yapıyor.Kızderbentlihayvanlarını gürül gürül akan buz gibi sulardan suluyor…

Karamürsel’e komşu il Yalova’da baraj yapılacak.

Barajı yapacak müteahhit firma Devlet’e:

“Bize taş lazım bu taş da Kızderbent’te Yalova’nın Aktoprak köyüne komşu. Bize orada TAŞ OCAĞI açın, hatta orada dereye akan su var o suyu da yapacağımız baraja bağlayalım!”

Teklifinde bulunur…

Bölgenin sorumlusu Bursa DSİ, hemen burada bir ÇET raporu hazırlamaya soyunur,olan bundan sonra olur. Müteahhitlerin yakın olduğu ekonomik olarak kazançlı gördükleri KIZDERBENT’i,hayvanlarını susuz bırakmaya,insanlarını hayvancılıktan açlığa mahkum etmeyevaracak Yalova’daki Baraj için Kızderbent’in 90 hektarlık yemyeşil arazisinin TAŞ OCAĞI açılması için KATLİAMINA karar verilir…

Dedik ya devletin kolu uzun,

Amma;

Müteahhitlerin, taşocağı sahiplerinin,hafriyatçıların kolu devletten de uzun!

Baraj inşaatı kokusunu alanlar uyanık mı uyanık.Çevrede en kısa yoldan malzeme temin edilecek yerleri bulmada üstlerine yok.Kızderbent’in 90 hektarlık arazisine (MESİRE ALANI) göz koyarlar!

Ardından işi bitirecek olan DSİ. O da müteahhitler için çanta da keklik (!)

Kapalı kapılar ardında görüşmeler,tokalaşmalar,helalleşmeler derkenDSİ,Kızderbent’te kimseye sormadan TAŞOCAĞI açmaya karar verir!

Yahu bu nasıl iştir?

Burası Kocaeli’ne bağlı turistik ilçe Karamürsel’in MAHALLESİ…Ey DSİ sen ne yapıyorsun? Burası TURİSTİK ilçenin bir mahallesi,burada sanayi,fabrikaaçamazsın değil bir çivi çakma hele hele mahallede, TAŞOCAĞI hiç mi hiç açamazsın!

Değil taşocağı açmak,taş taşıyan kamyonlarını bile Kızderbet’in ortasından (Brandasız)sallumsallumgeçiremezsin!,

EY DSİ;

Kızderbent’in MESİRE alanını,insanların nefes alacağı ciğerleri ağaçları katlediponları açlığa,

Suyunu alıp başka ile YALOVA’YA taşıyacak insanları ve hayvanlarını susuzluğa mahkum edeceksin,

ÖYLE Mİ?

Sakın ha! Ne o Kızderbentne o Kızderbentli buna razı olur. Asla izin vermez.

EY DSİ,sen kimsin kimin malını kime nasıl veriyorsun?

Eğerbaraja mutlaka taş alacaksanız,Kızderbent’in 5 km ötesinde hali hazırdaki Bayındırdaki taş ocağından pekala alabilirsiniz.

Kızderbentliler size bir örnek veriyorum;

Geçtiğimiz yıllarda sizin yaşadığınız bir olay komşunuz TAŞAĞIL da yaşandı. O zaman güçlü Tersane sahipleri Hersek’teki tersanelere deniz dolgusu için Taşağıl’dan taş almak istediler.Dinamitlerle kamyonlar Taşağıla yığıldı.Taşağıllılar ne yaptı biliyor musunuz?Kocaeli Valisinin yolunu tuttular.Başlarında da o zamanın milletvekillerinden Sefa Sirmen…Vali Gökhan Sözer… Köylü derdini anlattı;Hayvanlarımızı taş ocağı açılırsa 5 kilometre uzaktaki suya nasıl götürür getiririz? Dediler ve şayet buna dur denmezse, “Hayvanlarımızı Valiliğin bahçesine getirip bırakacağız” diye son sözlerini söylediler.

Vali Sözen, onları dinledikten sonra;

“Tamam,dedi.Orada taş ocağı açılmayacak.Bundan böylede Kocaeli sınırları içinde yeni taşocağı açılması yasaklanmıştır” dedi.

Gerçekten Taşağıl Vali Sözen’in sözünden sonra TAŞ OCAĞI olmaktan ve dinamitlenmekten kurtuldu.

Bildiğim kadarı ile 0 tarihten sonra Kocaeli’nde TAŞ OCAĞI açılması yasaklanmıştı…

Kızderbentliler,

Siz bir de bu konuyu araştırın.

Davanızda sadece AKP karşıtı olanlarla değil iktidar partisi ve hükümet yakınları ile de yürüyün.

Ki,davanız MUHALEFETMİŞ gibi algılanmasın!

Gidin ayaklarına yapışın AKP Kocaeli Milletvekillerine,derdinizi anlatın,içlerinde belki de Kızderbent’i hiç gezmemiş, görmemiş,doğa harikası arazilerinizi mesire alanlarını gösterin.

Şayet onlar davanıza sahip çıkmazsa,

O zaman size aynı şeyi söyleyeceğim;

SİZE, GÖKHAN GÖNÜL gibi bir VALİ,Sefa Sirmen gibi bir MİLLETVEKİLİ lazım!

*Konuyu Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıyan Karamürselli Meclis Üyesi Orhan Tanış’ın resimli protestosunu aklınızdan çıkarmayın…