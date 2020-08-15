Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan Muharrem İnce’ye…

Muharrem İnce’nin bir hatası var.

İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı yüzde 30.64 oranındaki oyu “kendi oyu” sanıyor.

Oysa o oy oranının büyük kısmı, partisi CHP’nin.

Geri kalanı da “tepki” oyları…

İçinde Erdoğan’a tepki duyan AKP’lilerin bile oyu var.

“Merkez sağ” oylar var.

Kararsız seçmenlerin o anki tercihleri var.

“Partimin oyu yüzde 25… Geri kalan oylar benim” demenin anlamı yok.

Bakın, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddinİhsanoğlu CHP ve MHP’nin çatı adayıydı.

Oy yüzdesi neydi?

Yüzde 38.44…

CHP’nin oyları…

MHP’nin oyları…

Tepki oyları…

Siz Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan hiç, yüzde 38.44 oyun şu kadarı benim dediğini duydunuz mu?

6 yıl önceki seçimde yüzde 38.44 oy alan Ekmeleddinİhsanoğlu’nu hiç duyan gören var mı?

Ama Muharrem İnce, yüzde 30.64 oy oranıyla “Yüksek dağları ben yarattım” havasında!

Kendisine yazık etti, hiç olmazsa partisine zarar vermesin!

AKP’nin “3 Y”si, şimdi “10 Y” oldu

Hatırlayın…

Kurulurken AKP’nin “3 Y”si vardı.

*Yoksulluk…

*Yolsuzluk…

*Yasaklar…

AKP, bunlarla mücadele için yola çıkmıştı.

Başaramadı.

Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar; her geçen yıl arttıkça arttı.

18 yılda “Y”lere yeni “Y”ler eklendi.

Saymaya çalışalım!

*Yüksek enflasyon…

*Yüksek devalüasyon…

*Yüksek işsizlik…

*Yüksek yoksulluk…

*Yüksek yolsuzluk…

*Yüksek israf…

*Yüksek cari açık…

*Yüksek adaletsizlik…

*Yüksek haksızlık…

*Yüksek hırsızlık…

Siz devam edebilirsiniz, ben bu kadar buldum.

Ekonomi, emir-komuta ile yönetilebilir mi?

Gözleyin, bakın, Türk ekonomisi artık “emir-komuta” ile yönetilir hale geldi.

Faizleri indir…

Faizleri yükselt…

Şunu şöyle yap, bunu böyle yap.

Oysa ekonomi, “askerlik sanatı” değildir.

Kesinlikle emir-komuta ile yönetilemez.

Ekonomide “arz ve talep kanunu” esastır.

Ekonominin temeli, üretmektir.

Üreteceksin, ürettiğin ürünlerle ilgili talep yaratacaksın.

Her şeye piyasalar karar verir.

Paranın değeri, cumhurbaşkanının ve ekonomi bakanının talimatlarıyla belirlenmez.

Paranın değeri, “ülkenin üretim gücüne” bağlıdır.

Her şeyin başı, çalışmak ve üretmektir.

Bir ülkede yeterli üretim yoksa, gerisi hikâyedir.

Karşılıksız para basmakla ekonomi düzelmez.

Aksine enflasyon azar, para pul olur.

Üzücü günler yaşıyoruz.

Bunun sebebi de yıllar önce “üretim ekonomisi”ni bırakıp “borç ekonomisi”ne geçmemizdir.

Borçla yaşamanın, para basarak hayat sürmenin sonu yok!

Kurtuluş için tek çare, çalışmak ve üretmek!

Ama ne yazık ki, gözlerimizi kulaklarımızı kapatıyoruz bu gerçeği görmek istemiyoruz.

Şeyh Edebali’den öğütler

Şeyh Edibali (1206-1326), Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam İlahiyatçısı-din bilginidir.

Ahi şeyhidir…

Osman Gazi’nin kayınbabası ve hocası, Orhan Gazi’nin üvey dedesi, bir anlamda sonradan imparatorluk olacak Osmanlı Devleti’nin fikir babasıdır.

Bugün dahi geçerli olan görüşleri ve öğütleri vardır.

Bazı öğütleri şöyle:

*Cahil ile dost olma!

İlim bilmez,

İrfan bilmez,

Söz bilmez,

Üzülürsün...

*Saygısızla dost olma!

Usul bilmez,

Adap bilmez,

Sınır bilmez,

Üzülürsün...

*Açgözlü ile dost olma!

İkram bilmez,

Kural bilmez,

Doymak bilmez,

Üzülürsün...

*Görgüsüzle dost olma!

Yol bilmez,

Yordam bilmez,

Kural bilmez,

Üzülürsün...

*Kibirliyle dost olma!

Hal bilmez,

Ahval bilmez,

Gönül bilmez,

Üzülürsün...

*Ukalayla dost olma!

Çok konuşur,

Boş konuşur,

Kem konuşur,

Üzülürsün...

*Namertle dost olma!

Mertlik bilmez,

Yürek bilmez,

Dost bilmez,

Üzülürsün...

3 görüş

*”Müslümanlar ilerleyen geleceği değil de değişmeyen geçmişi seçtikleri için İslam komaya girdi. Ve bu komadan çıkıp hayata dönemedikleri için sıfır çemberinin içinde kaldılar.” Özdemir İNCE

*”Genetik bilimine göre, yalancının soyu yalancı, hırsızın soyu hırsız üretir.”

*”Önemli olan yaşamımızdaki yıllar değil, yıllarımızdaki yaşamdır.” Abraham LİNCOLN