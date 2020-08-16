Kocaelispor’da barış… Barış… Barış… Hem de hemen…

Ne güzel sözcük…

Barış…

Belki 100 yıldır coğrafyamızdan çok daha uzaklaşmış bir sözcük…

Pandemi birazcık olsun ders verdi, hırslarımıza gem vurmamızı sağladı…

Ama bakıyorum da, Pandemi geri gitti, insanlık hemen eski haline döndü…

Şimdi barışa, her zamankinden daha çok ve acil ihtiyacımız var…

Bu ülke, en hasmane tutumlar sergileyen diğer ülkelere maske, solunum cihazı vs. yardımlar yaptı…

Ama hala düşmanlık görüyor…

Yazık…

Gelelim Kocaelisporumuza…

Yönetim kurulu, geçtiğimiz sezon başından itibaren birbiriyle kavga etti…

Kıl kırılmalı yen içinde kalmalıydı ama, onu da beceremedik…

Tahir Büyükakın başkan, gerekli desteği verdiği gibi, bizzat kulübün içine de girdi…

Meydanı boş bırakmadı…

Kırıldı, sinirlendi ama desteğini hiç kesmedi…

Karaosmanoğlu gibi küsmedi…

Zaten, Karaosmanoğlu da zamanında, Büyükakın’ı hazırlamış gibiydi Kocaelispor’a…

Çünkü genel sekreterken, tüm anlaşmalarda onun imzası vardı…

Hatta belki de, kulübün işleyiş yapısını Büyükakın çok daha iyi biliyor…

Gazetecilere kızmamak lazım…

Biz görevimizi yapıyoruz…

Bir haber varsa onu yayınlıyoruz…

Birkaç istisna hariç (Örneğin başkanın hastalığı gibi özel şeyler), haberi bulur, kesinlikle doğru erlerden, yalan söylemeyenlerden teyit eder ve yayınlarız…

Tabii ki araştırarak ve ayağı yere sağlam basan haberleri yayınlarız…

Yoksa dedikodu, gıybet gazeteciliği yapmayız…

Dile kolay 46.yıl…

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Sezona başlıyoruz…

Bu sezon bambaşka bir durum var…

Dünya bile yeni normal bir yaşama geçerken, Kocaelispor da yepyeni bir ligde, yepyeni bir sayfa açıyor…

Bunun için kongre mi yapılacak, transferlerde kaç kişi alınacak, kimler alınacak, şeffaf olmak lazım…

Gazeteciler, tabii hakları ve görevleri olarak, haber yarışı yapıyor…

Kimse çıkıp da ‘Yazma !..’ deme hakkına sahip değil…

Adam bunun çini maaş alıyor ve mesleğinin gereği bu…

O halde, herkes işine bakacak, biz de işimize bakacağız…

Transfer kulisleri dışarıya sızıyorsa, demek ki yönetim de bir açık var…

Bunu kapamak da, bizim görevimiz değil herhalde…

Gazeteci açık kovalar ve haberi alır almaz yayınlar…

Artık bu konuyu kaşımanın mantığı yok…

Hiç kimse sizin gazetecilik modelinize göre yapmaz, yapamaz bu işi…

Gazetelerin yönetimleri zaten buna izin vermez…

Nokta…

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Köpek kadar olamıyorsunuz…

Devlet bas bas bağırıyor…

‘Vaka sayısı 45 günün en üst seviyesine yükseldi, olacağı buydu’…

Diyor…

Dün sabah işe geliyorum, neredeyse maske takana hasret kalacağız…

Yürüyüş yolu…

Emniyet…

Atakan…

Belsa…

İnönü…

Maske takan yok…

Takanlar da, burnunu açık bırakıp, bilmem neresini kapatıyor…

İşte Fransa’dan, bizim eski basketbolcumuz Ksenija İbriç’in gönderisi…

Futbolcu İbriç’in kızı Nina, Köpeğine maske takmış…

Durumun vahametini gösteriyor…

Fransa her şeyi çok ağır yaşayan ülkelerden biri oldu…

Aptal cesaretine gerek yok…

Kendini yakıyorsun bari, aileni, insanları yakma !..

Maske takmayanlara hapis cezası gelmeli…

900 lira ceza kesinlikle bir önlem değildir…

Gariban takar ama günlük harcaması 20 bin lira olan adam 900 liradan mı korkacak ?..

Yoksa eylül geldi…

Durumu daha da ağır olacak…

Sağlık çalışanlarının yaşamını yitirdiği bu ülkede, nasıl bir vurdumduymazlıktır bu ?..

Nina’nın köpeği kadar olamıyorsunuz be, yazık…

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Ligler eylülde de zor gözüküyor…

Ligler için tarih verildi…

Süper Lig tamam, hepsinin gerekli her türlü imkânı ve önlemi var, ama yine de risk altındalar…

1.Lig ona keza…

A 2.Lig, 3.Lig ve hatta BAL…

Onlar ne olacak ?..

2.Lig’e yükselen Kocaelispor tamam…

Ya değerleri ne olacak ?..

Gölcükspor, Darıca G.B., Belediye Derince, maç sırasında önlemini alabilecek kapasiteye sahip mi ?..

Kesinlikle değil…

O halde…

Tatilciler döndükten ve okullar da açıldıktan sonra…

Ne olacak bizim ligin hali ?..

Buradan ilân ediyorum…

Eylülde 2. ve 3.Lig’in oynanması bana hiç de kolay gelmiyor…

Ligler oynanmayacak dedim, Türkiye’deki bütün meslektaşlarımı zevkle atlattım…

Düşme kalkacak dedim, yine hepsinden öne geçtim…

Bakalım bu kez ne olacak ?..

Zira Rusya aşıyı bulduğunu ilan etti ve üretime bile geçti…

Eylülde aşılar ülkemizde olacak…

O durumda bu ligler oynanabilir…

Ama aşı yoksa…

Lig de yok…