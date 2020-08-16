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Makale Yazısı-16 Ağu 2020 - 20:00

Depremi yaşamayan bilmez
Fahri Kayadibi

Fahri Kayadibi

1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçmiş. Zaman ne tez geçiyor. 99’dan sonra doğan çocuklar ve o tarihlerde küçük çocuk konumunda olan çocuklar deprem felaketinin ne olduğunu pek bilmezler. Ancak büyüklerinden dinleyerek veya okuyarak öğrenirler. Ama o tarihte deprem felaketini yaşayanlar deprem felaketinin ne olduğunu çok iyi bilirler.

Gecenin saat üçünde müthiş bir sarsıntıyla uyanıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki kıyamet kopuyor. Etrafınızdan yıkılan binaların gürültüleri geliyor. Yıkılmayan binalar ise yıkıldı yıkılacak. Yaklaşık 45 saniye süren deprem sanki çok uzun zaman oldu gibi geliyor. Saniyelerin çok uzun olduğunu dinmeyen acıları çekenler ve böyle felaketleri yaşayanlar bilir. Acılar içinde kıvranan bir hastaya gece hiç geçmez, bir türlü sabah olmaz… İşte depremin 45 saniyesi de bir türlü bitmiyor. Enkaz altında kalıp ölümünüzü bekliyorsunuz…

Deprem felaketini yaşamamış ve yaşı 25 civarlarında olan gençlerimiz deprem felaketinin ne olduğunu iyi öğrenmelidirler. Ve kendilerini bu gibi felaketlere karşı iyi hazırlamalıdırlar. Depremi yaşayanlar ise kendilerinden sonra gelen nesillere bu felaketi ve alınacak tedbirleri iyi anlatmalıdırlar.

Bulunduğunuz yerde evler yıkılmış, ortalık toz-duman olmuş, göz gözü görmüyor, enkazlar altında yaralı insanların çığlıkları yükseliyor. Sağ kalanlar şaşkın ve çaresiz. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Herkes kendi derdine düşmüş. Artçı depremler ortalığı sallayıp duruyor, yeni yıkımlar yapıyor. Artçı depremlerden yıkılacak diye hasarlı binalardaki yaralıları kurtarmaya yanaşamıyorsunuz.

Denizde dalgalar oluşmuş ve kenarındaki yapıları yıkmış. Güçlü dalgalar deniz içindeki vapurları karaya fırlatmış.

Akşamdan konuştuğunuz komşularınız, dostlarınız ya ölmüşler, ya da bina enkazları altında yaralı olarak can çekişiyorlar… Çaresizsiniz…

Ağustosun sıcağı öğlene kadar bütün cesetleri kokutuyor. Defin yapacak insan bulmakta zorlanıyorsunuz. Zaten çoğu da enkazlar altında bulunuyor.

Elektrik, su, doğalgaz kesilmiş vaziyette. Aç ve susuzsunuz. Ne su getiren var ne de ekmek. Kaderinizle baş başasınız. Ekmek-su ancak depremin ikinci günü sizlere ulaşabiliyor. Toplum deprem yardımına hazırlıklı olmadığından yapacağı yardımları zamanında ulaştıramıyor. Zaten deprem karşısında büyük bir şaşkınlık yaşanıyor. Ayrıca ilk yardım konusunda da iyi yetiştirilmiş ekipler yok. Deprem bölgesinde olan elemanlar da depremi yaşadıklarından ölmüş, yaralanmış veya şaşkınlık içinde olabilirler.

Ülkemiz deprem bölgesi olduğundan depremlere önceden iyi hazırlıklı olmalıyız. Yangın, sel, fırtına felaketlerini de göz ardı etmemeliyiz. Sanayi bölgelerinde yeterli tedbirleri almalıyız.

Deprem için öncelikli olarak bina yapım işlerinde çalışan elemanları okullarımızda iyi eğitmeliyiz ve onlara meslek ahlâkı vermeliyiz. Mühendis, yapı ustası,  kalfası ve işçisi iyi yetiştirilmelidir. Onlara kaliteli eğitim verilmelidir. Çürük ve yapım hatası olan binalara fırsat vermemeliyiz.

Bina yapımında zemin etüdüne, kaliteli malzeme kullanımına ve işçilik kalitesine çok önem vermeliyiz. Mühendislik hizmetlerini ihmal etmemeliyiz.

Bina yapımında kullanılan malzemeler kaliteli olmalı ve yeterli şekilde kullanılmalıdır. Deprem öncesi Müftülük sitesini yaptırırken kalın yivli demirleri İzmit’te bulamamış ve onları Karabük’ten getirtmiştim. İzmit’teki satıcılar bu tip demirlerin İzmit’te kullanılmadığını ifade etmişlerdi. Deprem bölgelerinde sağlam ve dayanıklı malzemeler kullanılmalıdır.

Allah milletimizi, ülkemizi ve bütün insanlığı her türlü felaketten korusun…

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Yazar Fahri Kayadibi - Mesaj Gönder

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