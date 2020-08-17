Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Makale Yazısı-17 Ağu 2020 - 21:30

Selahaddin Dinçel kafasındaki kadroyu oluşturuyor…
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Bir yıl boyunca izledik ve görmeye çabaladık…

Selahaddin Dinçel, kafasında kurduğu 11’i kolay kolay bozmuyor ve onları sürekli hazır tutuyor…

Gevşemelerine izin vermiyor…

Bu kadroyu zorlayacak kişileri ikinci plana atıyor ve onların kendini geliştirmesini bekliyor…

Geliştiremeyeni gönderiyor…

Acımıyor…

Tanımlar tamam…

Cuk yerine oturuyor…

Oturuyor da…

Mir türlü bu anlattıklarım Burak Süleyman’ın gitmesine neden olarak yerine oturamıyor…

Ne yapalım ?..

Taraftara da sabır düşüyor…

Hikmet Karaman: Türkiye’yi gezdi, Kocaelispor’a adım atmadı, neden ?..

Kocaelili teknik direktör Hikmet Karaman’ı Türkiye’de ilk tanıtan bu gazete ve bizzat benim…

Hâlâ gönderdiği iple bağlı sarı zar ve içindeki fotolar elimde…

Mektubunu okudum…

Yayınladım…

Kocaelispor’a hoca oldu...

Yine onu koruma görevi bana kaldı…

2001’de üzerine çok gelindi…

Tesisler basıldı…

Görevi bıraksın diye baskı yapıldı…

Ben göğsümü gerdim…

Sonra mı ?..

Uzun süredir görüşmüyoruz…

Sahi, kaç sene önce gelmişti kulübe ziyarete…

Dün Karacabey’e gitmiş de…

Yorum size ait…

Güvenç Kurtar hep iç içe

Hikmet Karaman’ın aksine, yiyip gönderdiği, yerine Saftig’i getirttiği Güvenç Kurtar, hep Kocaelispor’un içerisinde oldu…

Nerede Orhan Ak…

Nerede Cihan Haspolatlı ?..

Nerede Ömeroviç ?..

Bizim emeğimizi yiyenlere sanırım hamurun tuzunu az koymuşuz…

Sebebi bu…

Serdar Topraktepe hazırlanıyor

Gelecekte Sergen gibi büyük bir teknik adam olacağa benziyor…

Zira her gittiği takımda küçük yaşına rağmen kaptanlık ve zaman zaman da bol bol hocalık yaptı…

Serdar Topraktepe…

İnanıyorum ki bir gün Süper lig’de ses getirecek ve inanıyorum ki, Kocaelispor’da öyle ya da böyle görev yapacak…

Bekleyin, görün…

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

KONUŞAN FOTOĞRAF

NECMİ: Ya Niyazi, düşe kalka geldik stada, ama ya gazda zehirlenecez, ya dönerken araba çarpacak, ya da çamura batacağız…

NİYAZİ: Korkma booolum, aşı bulunup biz iyileşene kadar, u stat bile eskir, biz maçları rüyada izleriz…

GÜNÜN SÖZÜ:

Başarısızlığı kabul edebilirim ama denememeyi kabul edemem.

- Michael Jordan –

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Turul Makina

- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.

0262 335 45 03

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Okullar normal zamanında açılmalı mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL