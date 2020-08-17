Selahaddin Dinçel kafasındaki kadroyu oluşturuyor…

Bir yıl boyunca izledik ve görmeye çabaladık…

Selahaddin Dinçel, kafasında kurduğu 11’i kolay kolay bozmuyor ve onları sürekli hazır tutuyor…

Gevşemelerine izin vermiyor…

Bu kadroyu zorlayacak kişileri ikinci plana atıyor ve onların kendini geliştirmesini bekliyor…

Geliştiremeyeni gönderiyor…

Acımıyor…

Tanımlar tamam…

Cuk yerine oturuyor…

Oturuyor da…

Mir türlü bu anlattıklarım Burak Süleyman’ın gitmesine neden olarak yerine oturamıyor…

Ne yapalım ?..

Taraftara da sabır düşüyor…

Hikmet Karaman: Türkiye’yi gezdi, Kocaelispor’a adım atmadı, neden ?..

Kocaelili teknik direktör Hikmet Karaman’ı Türkiye’de ilk tanıtan bu gazete ve bizzat benim…

Hâlâ gönderdiği iple bağlı sarı zar ve içindeki fotolar elimde…

Mektubunu okudum…

Yayınladım…

Kocaelispor’a hoca oldu...

Yine onu koruma görevi bana kaldı…

2001’de üzerine çok gelindi…

Tesisler basıldı…

Görevi bıraksın diye baskı yapıldı…

Ben göğsümü gerdim…

Sonra mı ?..

Uzun süredir görüşmüyoruz…

Sahi, kaç sene önce gelmişti kulübe ziyarete…

Dün Karacabey’e gitmiş de…

Yorum size ait…

Güvenç Kurtar hep iç içe

Hikmet Karaman’ın aksine, yiyip gönderdiği, yerine Saftig’i getirttiği Güvenç Kurtar, hep Kocaelispor’un içerisinde oldu…

Nerede Orhan Ak…

Nerede Cihan Haspolatlı ?..

Nerede Ömeroviç ?..

Bizim emeğimizi yiyenlere sanırım hamurun tuzunu az koymuşuz…

Sebebi bu…

Serdar Topraktepe hazırlanıyor

Gelecekte Sergen gibi büyük bir teknik adam olacağa benziyor…

Zira her gittiği takımda küçük yaşına rağmen kaptanlık ve zaman zaman da bol bol hocalık yaptı…

Serdar Topraktepe…

İnanıyorum ki bir gün Süper lig’de ses getirecek ve inanıyorum ki, Kocaelispor’da öyle ya da böyle görev yapacak…

Bekleyin, görün…

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

KONUŞAN FOTOĞRAF

NECMİ: Ya Niyazi, düşe kalka geldik stada, ama ya gazda zehirlenecez, ya dönerken araba çarpacak, ya da çamura batacağız…

NİYAZİ: Korkma booolum, aşı bulunup biz iyileşene kadar, u stat bile eskir, biz maçları rüyada izleriz…

GÜNÜN SÖZÜ:

Başarısızlığı kabul edebilirim ama denememeyi kabul edemem.

- Michael Jordan –