“Virüsün en yoğun bulaştığı alan taziye evleri”

17 Ağustos anma etkinliğinde Koronavirüs ile ilgili de vatandaşları uyarda bulunan Vali Seddar Yavuz 65 yaş üstü vatandaşlara seslenerek, “Toplu taşıma noktasında Kocaelili büyüklerimiz kalabalık ortama girmemeleri gerekiyor. Özellikle kalabalık zamanlarda otobüslere binmemelerini istirham ediyorum. Sabah saatlerinde genç kardeşlerimiz işlere gidiyor. Yaşlılarımız o saatlerde işe gitmeyecekleri için otobüslere binmemelerini istiyorum. Valilik olarak henüz 65 yaş üstü bir yasak kararı almadık. Ama eğer ricalarımıza uyulmazsa yasak kararı alırız.

TAZİYE EVLERİ

Türkiye’de en çok virüsün bulaştığı yer taziyeler. Lütfen taziyelerde de çok dikkat edelim. Çocuklarımızın be gençlerimizin de bu konularda dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.

TELEFONLA TAZİYEDE BULUNALIM

Vali Yavuz, Kocaeli’de bu konuya en vakıf yönetici. Söylediklerine itibar etmek ve kulak ardı etmemek lazım. Vaka sayılarının yükselmesini engellemek için İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve Vali Yavuz’un önerilerini harfiyen uygulamalıyız. Vaka sayılarının artması demek, hayatın normalleşememesi anlamına geliyor. Böyle giderse ne okullar açılır ne kahvehaneler açılır ne de biz o eski mutlu günlerimize geri dönebiliriz.

PEKİ NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

-Taziye evlerine gitmeyin!

-Toplu alanlardan uzak durun!

-Maskesiz sokağa çıkmayın!

-Gün ve doğum günü gibi aile toplantıları düzenlemeyin!

-Mümkün olduğunca toplu taşıma kullanmayın!

-El yıkama alışkanlığını terk etmeyin!

-Piknik organizasyonları düzenlemeyin!

-Sokakta karşılaşacağınız her insanın virüs taşıyor olabileceği ihtimalini unutmayın!

Fatma Şahin, Kocaeli’yi terk etmiyor

Bir süre önce tayin isteyen ve tayini Çanakkala’ye çıkan SEKA Devlet Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Fatma Şahin, Çanakaleye gitmekten vaz geçti.

Ay sonunda Kocaeli ile ilişiğini keserek Çanakkale’ye gitmeyi planlayan Şahin, kararını değiştirdi. Kocaeli de evi bulunan ve 11 yıldır bu şehirde hizmet eden Fatma Şahin, Kocaeli’den kopamayacağına kanaat getirerek, burada kalma kararı aldı. Bu kararı alırken hastalarının tenkitlerini de dinledi. Sevindirici bu haberihaberi sizlerle paylaşmak istedim.

Körfez Belediyesi’nde karne günü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve ekibi 1. yıl değerlendirme toplantısı düzenliyor. Göreve başladığı günden itibaren yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen projelerin kamuoyu ile paylaşılacağı toplantı bugün Necmettin Erbakan Kültür Merkezine saat 18.30’da başlayacak.

İlginç bir midibüs hikayesi

Dün saat 08.50 civarı… Atakan Caddesi’ndeki Emniyet Durağı’nda yolcular sanayi arabasını bekliyor. Araba geliyor… 134 hat numarasıyla sanayi arabası… Herkes biliniyor… Şoför de güzelce konuklarını ağırlıyor… Sonra araba yoluna devam ediyor. Sanat Okulu’nun önünden Anıtpark’a dönmesi gerekirken dümdüz Baça’a doğru yol alıyor, bütün otobüs ayaklanıyor… “Nereye gidiyorsun” diyor. Şoför “Yaa tabelada ne yazıyor ?” diyor… Yolcular da “Sanayi” diyor… Şoför gayet sakin “Hay Allah tabelayı değiştirmeyi unutmuşum, bir zahmet inin, durağa geri dönün, arkadan gelen arabaya ücretsiz binin” diyor… Pazartesi sendromu yaşarken, pazartesi şoku yaşayan yolcular, haftaya böyle ilginç bir başlangıç yapıyor…

Midyeci Ahmet’in ilgi çeken reklamı…

Kentimizde ünlü bir marka daha yine Yürüyüş Yolu Sanat Okulu karşısında hizmete açılıyor. Bir süredir dev posterle tanıtım yapan mekânda henüz bir çalışma gözlenmiyor. Kendi fotoğrafını dev boyutta aylardır sergileyen Ahmet’i herkes çok merak ediyor. Şimdiden bu midyenin lezzetini merak edenler var…

Bakan Ziya Selçuk dua etti…

Bugünlerde tüm velilerin gözü kulağı milli eğitim bakanında. Her ne kadar önümüzdeki eğitim öğretim takvimi açıklanmış olsa daveliler halen bir ümit okullar yüz yüze eğitim sistemine geçer diyeteyakkuzda.

Tamda böyle bir dönem geçirirken, dün şehrimize Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geldi. Bakan’ın Kocaeli’ye geliyor olması, Kocaelili velileri heyecanlandırdı. Ancak beklenilen konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Hatta hiçbir konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Bakan Selçuk, 17 Ağustos Deprem Şehitliğini ziyaret etti, okunan Kuran-ı Kerimi dinledi, dua etti ve şehirden ayrıldı.

Vergi Dairesi Müdürü Turgut, İzmit’e uğurlandı

Gölcük’te yaklaşık 4 yıldır vergi dairesi müdürü olarak görev yapan ve son değişiklikle, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanan Tacettin Turgut için, sosyal mesafe ve Koronavirüs önlemlerine dikkat edilerek veda yemeğinde düzenlendi. Yemekte oldukça duygusal anlar yaşandı.Düzenlenen uğurlama törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’de katıldı. Sezer. Günün anısına Tacettin Turgut’a birde hediye taktim etti.

İSU yıllardır süren bir sorunu çözdü

Yıllardır her yağmur yağdığında büyük sıkıntı yaşayan Hatipköy Mahallesi’nin sorunu çözülüyor. Muhtar Habibe Aksoy’un girişimleriyle konuyu ele alan İSU, bölgede çalışma başlattı. Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi'ndeki yağmur suyu problemi yapılan çalışmayla çözüme kavuşuyor. Muhtar Aksoy ve mahalle sakinleri İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve ekibine teşekkür ediyor.

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