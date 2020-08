Depremin 21’inci yılında Kocaeli acınacak durumda!..

Büyük Kocaeli depremi binlerce konutu yıktı, on binlerce can aldı. Kocaeli ve memleket büyük para ve insan kaybına uğradı. Kaybedilenlerin acısı her yıl 17 Ağustos’larda yürekleri yakıyor. Afaki nutuklar atılıyor ve konu geçiştiriliyor. Bu gece de aynı nutuklar atıldı.

Depremden hemen sonra Kasım 1999’da 4481 Sayılı Yasa ile meşhur 5 tane özel iletişim ve işlem vergisi, ek gelir, kurumlar, emlak ve motorlu taşıtlar vergileri kondu. Bu vergilerle yaralar sarılacak, kentler yeniden inşa edilecekti.

Vergiler 21 yıldır toplanmaya devam ediliyor. Ama kentimizde yapılan bir şey yok.Bu vergilerin 2019 yılı sonu itibariyle tahmini miktarı yeni para ile 68 milyar, eski para ile 68 katrilyon civarında.

Biliyoruz, Kocaeli altın yumurtlayan tavuk misali ülkemizin vergi gelirlerinin yaklaşık onda birini karşılıyor. Kaba bir hesapla 2019 yılı itibariyle toplanan deprem vergilerinin Kocaeli’ye ait olan kısmı yaklaşık 7 katrilyon civarında.

18 yıldır iktidarda olan AK Parti bu vergileri toplamaya devam etmesine rağmen nereye harcadığını kimse bilmiyor. AK Parti Kocaeli Büyükşehir’de de 2004 yılında iktidara geldi. İlçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi ve bağlı şirketlerin toplam yıllık gelirlerinin ortalama 2 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde bugüne kadar AK Partili yerel yöneticiler 16 yıldır yaklaşık 32 milyar dolar gibi bir parayı kullandı. Aldıkları borç paraları buna katmıyorum.

Bizden 4 sene önce Japonya’da büyük KOBE depremi olmuştu. Japonlar bizim kadar kayıp vermemelerine rağmen depremden kısa süre sonra adeta yeni bir şehir kurdular. Böyle özel vergiler koyduklarını da hiç zannetmiyorum.

2009-2014 döneminde büyükşehir meclis üyeliği yaparken AKP’li başkanın tüm yurt dışı gezilerine katılmadığımız için katılmamız konusunda başkan ısrarcı olmuştu. Kendisine KOBE’ye deprem incelemesine gidilirse geliriz demiştim. Hala KOBE’ye gidecekler. Tüm belediye başkanlarına buraya gitmelerini ve KOBE’nin de şehrimize kardeş şehir ilan edilmesini ısrarla öneriyorum. Zira burada Japonlar, harikalar yarattılar, yeni bir şehir kurdular.

Depremden sonra tam 21 yıl geçti. Kocaeli’de bırakın yeni bir kent yaratmayı hala yıkılması bekleyen yüzlerce hasarlı bina var. Belediyeler bunları yıkmaktan bile aciz durumda. Kent konut ve TOKİ istediği imar durumunu kendisi yaratıyor ve kentin silüetini bozuyor. Kent hala imar açısından planlanmış değil. Kocaeli adeta büyük bir köy gibi duruyor. KOBE’yi geçtik. Bir Kayseri’ye, Bursa’ya, bir Eskişehir’e bakın bir Kocaeli’ye bakın. Bir ara, meşhur ne işe yaradığı bilinmeyen il başkanları masası vardı. Bir tane il başkanı bu konuyu gündeme getirerek kent için ortak bir çalışma yapalım demedi.

Deprem vergileri ve belediye gelirlerinin Kocaeli ayağı katrilyonları buluyor. Bunu kentin milletvekillerinin iktidarı ve muhalefeti ile ağız birliği ile toparlayıp Ankara’ya iletmesi kent için birlikte direnmesi gerekmiz mi? Bu kent gerçekten talihsiz bir kent.

Siyaset anlayışımızın bu şekilde evrilmesi ve çağdaşlaşması gerekiyor. Siyasetin boş nutuklarla değil; üreterek, sorgulayarak, hesap vererek halk için yapılması, kentin hak ettiği ve katrilyonları bulan kaynaklarının kente aktarılması için ortak çalışma yapılması, kaynakların siyasi nedenlerle belli çevrelere değil, eşit biçimde halka aktarılması gerek. Bu kentin artık talihini yenmesinin zamanı gelmedi mi?