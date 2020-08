Şimdi sıra kreşlere mi geldi?

Coronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan eğitim sistemi, halen randımanlı bir şekilde işletilemiyor. Mart ayından beri okulların kapalı olması beraberinde ciddi sorunlar getiriyor.

Herkesçe malum bu sorunlar neler?

Çocukların okuldan soğuması, bilgi tekrarı yapmaması, çalışan velilerin evde çocuk bakabilmek için işten ayrılması ya da uzun izinler kullanması… Ama hepsinden önemlisi çocukların eğitimde geri kalması.

Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı elini kolunu bağlayıp bir kenardan olan biteni seyretti demek haksızlık olur. Pandemi döneminin başladığı o ilk haftalarda uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdi. Öyle ya da böyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Ancak daha önceleri de belirttiğim gibi uzaktan eğitim ilkokul, orta ve lise öğrencilerinin fayda alabileceği bir sistem değil.

Okul disiplini olmadan uzaktan ve ekran karşısından eğitim olmaz. Bu sadece vakit ve para kaybıdır. Hiçbir çocuğa o kadar uzun süre ekran başından ders veremezsiniz. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

Gelelim asıl konuya…

Yeni bir genelge geldi. Genelgedeki ifade şu: “Covid -19 salgını nedeni ile resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak eğitim takviminde değişiklik yapıldı. 17.08.2020 tarihinden itibaren başlayacak olan yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 21.09.2020 tarihine kadar tüm kademe ve sınıf düzeylerinde durduruldu.

Halen yaz okulu ve telafi eğitimi devam eden kurumların acilen yüz yüze eğitimlerini İlgi (c) yazı gereğince 17/08/2020 tarihinden itibaren durdurmaları gerekmektedir. Yapılacak denetimler sonucu kurumlarda yüz yüze eğitim ile ilgili devamlılık söz konusu ise yasal süreçler başlatılacaktır.”

Anladığım kadarıyla da bu kararın uygulanması illerde valiliklerin yetkisine bırakılmış.

Ancak atlanan bir şey var, kreşler bu dönemde yaz okulu kursu şeklinde faaliyet gösteriyor. Özel kreşler ve anaokulları Velilerin en büyük kurtarıcısı…

Sayın Valim;

Gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve kreşler şu an çalışan anne ve babaların sığınağı olmuş durumda. Malum kreşler ve gündüz bakım evleri

1 Haziran’dan beri açık. Açık olan bu eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bizim kulağımıza gelen bir olumsuzluk ya da vaka konusu yok. Ancak bütün bunlara rağmen İzmit ilçesinde Kaymakamlık tebliğiyle bu merkezler kapatacağını duyduk. Aynı durum diğer ilçelerde de gerçekleşebilir. Çalışan anne babaların adına sizden bu durumu netliğe kavuşturmanızı istiyoruz. Çaresiz veliler adına, kontrollü olarak yaz okullarının devam ettirilmesini istiyoruz. Özel anaokullarında devam eden eğitimin sona ermesi velilerin yaşam koşullarını değiştireceği gibi aynı zamanda öğrencilerin psikolojini de tahrip edecektir. Lütfen bu konuyu daha duyarlı davranarak çözelim…

Barbaros Mahallesi’ne nihayet üst geçit yapıldı

Körfez’in ünlü mahallesini bilirsiniz. Hani şu gaz dolum fabrikalarının hemen yanında, Tüpraş’ın dibinde olan mahalleyi. 22-23 yıldır bu mahallenin kaldırılacağı söyleniyordu. Her gelen başkan mahalleyi seçim öncesi ziyaret eder, mahallenin daha güvenli bir yere taşınacağını söylerdi. Aradan geçen onlarca sene sonra, mahalle halen aynı yerinde duruyor. Körfez’in en eski mahallelerinden biri burası. Mahalleli siyasilerin boş laflarına inanılmayacağını anladığından beri de D-100 kenarındaki mahallelerine bir üstgeçit istiyordu. O da on yıllarca yapılmadı. Yolu karşıya geçmek isteyen pek çok kişi yaşamını yitirdi. Ve sayısız can kaybedildikten sonra nihayet buraya üstgeçit yapayı başardılar. Mahallenin kalkması yine gündemde. Ancak bu ilçe belediyesinin tek başına altından kalkabileceği bir yük değil. Büyükşehir desteği gerekiyor. Tahir Büyükakında destek sözünü verdi. Süreç devam ediyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise süreç devam etse de,mahalleye verdiği üstgeçit sözünü tuttu. Bu zamana kadar mahalleye verilen sözü tutak tek belediye başkanı olan Şener Söğüt, üstgeçidi bitirdi. Şimdi sıra mahallenin buradan kaldırılarak daha güvenli bir yere alınması. Hadi Şener Başkan, yaparsan sen yaparsın!

Siyasette özlenen tablo

Yeni siyasi anlayışta partiler ve partilerin yöneticileri kimi zaman birbirleriyle o kadar fazla gerginlik yaşıyorlar ki, bu durum zaman zaman küslüklere neden olabiliyor. Oysaki önemli olan dost kalabilmek ve siyaseti belli bir çizgide sürdüre bilmek çok önemli. Çoğunuzun gözünden kaçmamıştır, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ile Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun birbirleriyle olan arkadaşlıkları. Son yıllarda bu iki arkadaşı birbirlerinden ayrı hiç görmedim. Takdir ettiğim bir arkadaşlıkları var. Keşke iktidarı muhalefeti hep böyle geçinebilse. Aynı şehrin içerisinde arkadaş olduklarını hatırlasalar.

Neyse, geçen gün sosyal medyada gördüğüm bir fotoğraf çok hoşuma gitti. Hani AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan döneminde oluşturulan İl Başkanları Toplantıları vardı ya, bu fotoğraf tamda onu hatırlattı. Fotoğrafta AK Parti İl Eski Başkanı Şemsettin Ceyhan, BBP İl Eski Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül vardı. Siyasi ayrılıklar bir kenara bırakılarak gönül bağları masaya yatırılmış gibi görünüyordu. Bu dört farklı partinin temsilcileri yıllar sonra yine aynı masaya oturup sohbet edebiliyorsa bu alkışı hak eden bir fotoğraftır…

Korsanla mücadeleye devam

Kocaeli Servis Araçları Odası, asli işini en layıkıyla yerine getiren meslek odalarından biri. Belge verme, evrak tanzim etmeden öte bir çalışma yapıyorlar. Kurdukları özel ekip ve kolluk kuvvetlerinden aldıkları destek ile korsan taşımacılığı bu şehirde en aza indirmeyi başardılar. Halen devam eden korsanla mücadele çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Eksiksiz ve nizami çalışan üyelerinin hakkını bu şekilde savunan Kocaeli Servis Araçları Odası dün yine Gebze bölgesinde korsan avındaydı. Eksik belgeli ve “P” plakası bulunmayan servis araçlarını bağlatan Oda, hemen her gün korsan servis takibinde…

Yusuf Korkmaz ile destanlı geceler...

İlimizde Karadeniz müziğinin özgün isimlerinden ve sanatçılarından olan ve şarkılara farklı motiflerle süsleyen Yusuf Korkmaz, gelecek vadeden bir arkadaşımız. Onun tek yeteneği şarkı söylemek değil, şiirleriyle de programına renk katmayı başaran Yusuf Korkmaz, sahnelerin özel insanı olma yolunda ilerliyor. Eski balık pazarının karşısında Destan Türkü Sahnesi’nde salı ve cumartesi geceleri sahne alan Korkmaz, söylediği türkülerle, sahnenin aranan isimleri arasına girdi bile.

İzmit’te kaybolan cins kedi ailesini arıyor

İzmit’te kaybolan ya da evden kaçan cins kedinin ailesi aranıyor. İzmit’te kaybolan ya da evden kaçan ScottishFold cinsi kedinin ailesi aranıyor. Hacıhasan Mahallesi’nde bulunan, güvenli bir yere alınan kedi ile ilgili ailesi olduğunu iddia edenlerden sağlık karnesi ya da daha önce çekilmiş fotoğrafı isteniyor. İletişim için 0531 982 98 39

KSO meclisine bakan yardımcısı Faruk Kaymakçı konuk olacak

Kocaeli Sanayi Odası, Ağustos Ayı Meclis Toplantısını bugün yapıyor. Toplantıya konuk konuşmacı olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı katılacak. Saat 10.00’da başlayacak olan Meclis Toplantısında,22 Temmuz 2020 tarih ve 28 sayılı meclis toplantı zaptı ve karar özeti’nin onaylanması. 2020 Temmuz ayı mizanının görüşülmesi ve onayı, aylık faaliyet raporunun görüşülmesi, meslek komiteleri ve ihtisas komisyonları sunumları, teklif ve temenniler ve gelecek toplantı tarihinin tespiti maddeleri görüşülecek.