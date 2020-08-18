Türkiye “İslami devlet” olunca, bakın en güzel sarığı kimler saracakmış?

Türkiye’nin o kadar çok sorunu var ki!

Bırakın temel sorunları!

Ekonomik kriz…

İşsizlik…

Hukuksuzluk…

Adaletsizlik…

Özgürlüklerin kısıtlanması…

Üretimsizlik…

Yatırımsızlık…

Terör…

Dış ilişkiler…

Geçin bunları, bunlar da sorun mu?

Daha önemli (!) sorunlar var.

Bu ülkede “cübbe” sorunu var…

Bu ülkede “takke” sorunu var…

Bu ülkede “sarık” sorunu var…

Bu sorunların çözümlenmesini bekleyenler var.

Tarikatlar, cemaatler…

Bunlardan biri, Uşşaki Cemaati Şeyhi Fatih Nurullah, geçenlerde cemaatin “Nurani TV” adlı YouTube kanalından müritlerine seslendi:

“Sarık veya cübbe giymek, resmi işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusu üzerine Nurullah, müritlerine ‘sabırlı olun' dedi ve şu skandal ifadeleri kullandı:

* O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok. Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor.

* Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey ‘Bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir.

* Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince, Müslümanlar sıkıntı çekiyor.

Uşşaki Cemaati şeyhi Nurullah, gördüğünüz gibi, “İslami devlet” istiyor.

Az kalmış, “başörtü meselesi” çözülmüş, Ayasofya açılmış, şimdi sıra “İslami devlet”teymiş.

“İslami devlet” kurulunca, en güzel sarığı onlar saracakmış.

Demek cübbe ve sarık, tarikat ve cemaatlerin en büyük sorunu!

Hatırlayın, aynı cemaat şeyhi, 15 Temmuz sonrası “1. Türkiye Cumhuriyeti son buldu. 2. Osmanlı kuruluyor, Tayyip Bey birinci padişahımız olarak gözüküyor” demişti.

Haberi okurken, İran’daki anımı hatırladım

İran’a ilk seyahatim.

Başkent Tahran’dayız.

Merak içindeyim, kafamdaki sorulara cevap bulmaya çalışıyorum.

Halk nasıl yaşıyor?

Erkekler, kadınlar nasıl giyiniyor?

Tamam, kadınlarınkini anladık da, erkeklerin giyim normları ne?

Kadınlar “kara çarşaflı” ise erkekler de “cübbeli ve sarıklı” mı?

Erkeklere bakıyorum, böyle bir görüntü yok.

Hepsi pantolonlu, gömlekli…

Çok az erkekte cübbe ve sarık var.

O gezide tanıştığım ve gün boyunca birlikte olduğum İranlı gazeteciye bu durumu sordum, “Cübbe ve sarıklı erkek sayısı neden az?”

Güldü…

Yaşanan ve İran gazetelerine haber olan bir Türk erkeğinin başına gelenleri anlattı.

Erzurumlu bir genç, Türkiye’de cübbe ve sarıkla dolaşmanın kesinlikle yasak olduğu günlerde, çok bunalmış ve özlemini gidermek için İran’a kapağı atmış.

Hemen kendine bir cübbe ve bir sarık almış, Tahran sokaklarında kasıla kasıla “Oh be hürriyet var” diyerek dolaşmaya başlamış.

Din polisi, gencin durumundan şüphelenmiş, kimlik kontrolü yapmış.

Türk genci, “Türkiye’den kaçtım, bakın sizin ülkenizde sarığımla cübbemle özgürce yaşıyorum” demiş.

Polisler durumu anlamışlar, “İran’da bu kıyafeti ancak resmi din görevlileri giyebilir. Sivillerin bu kıyafetle dolaşmaları yasaktır ve suçtur. Sizin de hemen bir saat içinde bu kıyafeti değiştirmeniz gerekir, aksi takdirde sizi karakola götürmek zorunda kalırız” demişler.

Erzurumlu genç polislere “O zaman ne anladım ben bu işten. Hani İran’da İslam devleti kurmuştunuz? O zaman ben kendi memleketime gideyim daha iyi” diye çıkışmış.

Ve bizim cübbe ve sarık meraklısı genç, polisler tarafından konakladığı yere götürülmüş, genç kıyafetini değiştirmiş, polisler cübbe ve sarığa el koymuşlar.

O günlerde Türk gencinin cüppe ve sarıklı hali, bazı İran gazetelerine haber olmuş.

Yine İranlı gazeteci anlattı…

İran’da “dini kıyafetlere” çok önem veriliyormuş.

Din adamlarının dini kıyafetle dolaşmaları, belirli kurallara bağlıymış.

Bir din adamı eğer suç işlerse, kendisine “belirli süre dini kıyafet giymeme” cezası veriliyormuş.

Bir din adamına verilecek en büyük ceza da buymuş.

Bu anımı, bazı cüppe ve sarık heveslilerinin kulaklarına küpe olsun diye anlattım.

O belediye başkanından alkışlanacak uygulama

Tam “İstanbul Sözleşmesi” tartışmasının yoğunlaştığı şu günlerde, bir belediye başkanının aldığı karar, “alkışlanacak” güzellikte.

Kim bu belediye başkanı?

Manisa Alaşehir Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Öküzcüoğlu…

Öküzcüoğlu’nun“alkışlanacak” kararı ne?

Belediyenin kıyacağı nikâhlarda; evlilik cüzdanını kadına, “İstanbul Sözleşmesi”ni erkeğe vermek…

Bence bu uygulamayı bütün belediye başkanları yapmalı.

Tamam, AKP’li ve MHP’li belediye başkanları isteseler de yapamazlar, genel merkezlerinden zılgıtı yerler…

Ama diğer başkanların, özellikle CHP ev İYİ Partili belediye başkanlarının elini bağlayan yok!

2 görüş

*”Artık anayasal bir hukuk normu gereksinimi kalmamıştır. İktidar kendisini var olan anayasa hükümleriyle bağlı hissetmemektedir. Siyasi oyun alanını, anayasaya göre değil, kendi gereksinmelerine göre belirlemektedir.” Oğuz AYAN

*”Yoksulların, açların karnını doyurduğum zaman benim bir aziz olduğumu söylüyorlar. Ama yoksulların neden yiyecekleri olmadığını, açların neden aç olduğunu sorduğum zaman da benim bir komünist olduğumu söylüyorlar.” DomHelder CAMARA