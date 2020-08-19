“Uzaktan eğitim devam ederse aldığımız paranın yarısını iade edeceğiz”

Başiskele’de bulunan Özel MY Koleji pandemi döneminde örnek bir davranış yaptı. Okul yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeniyle okullar açılmazsa online eğitime devam edilen süre boyunca ana sınıfında %100, diğer tüm sınıf düzeylerinde %50 ücret iadesi garantisi veriyoruz. Kocaeli'de bu açıklamayı yapan ilk kurum olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminin başlangıcı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde 21 Eylül 2020 olarak ilan edilmiştir. Bu tarihte okulların açılmama olasılığı üzerine kamuoyunda yaşanan tartışmaların velilerimizde de endişeye sebep oluyor. Bu konunun çözümüne de ilimizdeki bir özel okul örnek oldu.

Okul yaptığı açıklamada; 21 Eylül 2020 tarihinde okullar resmi makamlarca açılmaz ve uzaktan eğitime zaruri olarak bir süre daha devam edilmesi gerekirse, MY Kolej olarak, 180 gün üzerinden hesaplanan öğrencilerimizin okula kayıt ücretlerinin her güne düşen okul gün birim ücretinin Ana sınıflarında %100’ünü yani tamamını; diğer tüm sınıf düzeylerinde %50’sini iade edeceğimizi garanti ediyoruz” dedi.

Veliler aynı garantinin diğer özel okullar tarafından da sağlanmasını istiyor.

Çubukluda sokak lambaları aydınlatmıyormuş

İzmit Merkez Çubuklu Köyündeki sokak lambalarının neredeyse tamamı yanıyor ancak iş aydınlatmaya gelince bu lambaların kendine bile hayrı yokmuş. Sarı ışık olduğu için sokakların karanlık kaldığını söyleyen vatandaş SEDAŞ’ın bu lambaları değiştirmesini istiyor.

Neslim Güngen güzellik merkezi açılıyor

İzmit’te yeni bir güzellik merkezi açılıyor. Yahya Kaptan Mahallesi Şehir Ergin Köncü Caddesi numara 23 adresinde Neslim Güngel tarafından açılacak olan merkez, İzmitli bayanlara hizmet verecek. Bu yeni güzellik merkezinin açılışı 23 Ağustos Pazar günü saat 15.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek.

Yasin Başkan, vatandaşların taleplerini dinledi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sık sık sahile inerek burada ki vatandaşlarla sohbet ediyor. Bu durumu gelenek haline getiren özlü geçtiğimiz gün de AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Koral, gençlik kolları başkanı Melih Özkaraaslan ve MHP İlçe Başkanı Serkan Günaydın ile birlikte vatandaşla buluştu. Başiskele Sahilindeki ziyaretler sırasında Özlü, özellikle kontrollü sosyal hayat sürecinde tedbirsiz davranmanın sürecin uzaması noktasında ne kadar büyük önem arz ettiğinin altını çizen başkanlar tedbir ve konunun ehemmiyeti hakkında vatandaşlara hatırlatmalarda da bulundu. Aynı zamanda hal hatır ve taleplerini de sorarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Derince 3 yeni iş makinesi aldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gerçekleştirilen önemli çalışmalar sonucunda 17 yeni aracın kazandırıldığı araç filosuna 3 yeni iş makinası daha eklendi. AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, belediye başkan yardımcıları Abbas Bayrak, İbrahim Şirin ve daire müdürleri ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aygün bunun yanında yeni araçlarda da incelemelerde bulundu. Belediye garajındaki yerlerini alan kazıcı yükleyici aracı, asfalt yama silindiri ve yol çizgi makinasının Derince için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Aygün, "Kıymetli halkımıza hizmet etmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye’deki gıda israfı 87 milyon ailenin yıllık geçim masrafına eşit geliyor

Türkiye’de gıda israfı konusu her geçen gün önemini artırıyor. Konuyla ilgili çalışma yapan Fazla Gıda AR-GE Birimi, Türkiye’de yıllık gıda israfının ekonomik karşılığının yaklaşık 280 milyar TL’yi bulduğunu belirtiyor. Bu rakamın özellikle pandemi dönemi ile yaşanan tedarik zincirindeki kırılmalar ile yıl sonunda 300 milyar TL’yi bulacağını söylüyor. Bu rakam yaklaşık 87 milyon ailenin aylık geçim masrafına eşit gösteriliyor. Bu israfın önlenmesi ile 109 milyon çocuğun yıllık eğitim masrafı, 219 milyon öğrencinin yıllık yabancı dil masrafı karşılanabilir.

DEVA’da Dilovası Ali Çelik’e emanet edilebilir

DEVA Partisi il yönetimini oluşturduktan ve lasmanını yaptıktan sonra ilçe başkanlarını oluşturmaya başladı. İlk olarak Karamürsel ilçe başkanı olarak atanan Hayrettin Karacaer atandı. Şimdi ise sırayla isimler üzerinde duruluyor. Kulağımıza gelenlere göre Dilovası’nda da Ağrılı ve gıda sektöründe iş yapan Ali Çelik ismi üzerinde duruluyormuş. DEVA’da hafta sonuna kadar birkaç ilçe başkanının belirlenme durumu söz konusu olabilir.

Şehrin ortası 3 saat elektriksiz kaldı

Kentimizin en eski mahallelerinden biri olan Çukurbağ geçenin önemli bir bölümünü elektriksiz geçirdi. Aynı anlarda İzmit’in merkezinde birçok yerde de elektrikler kesilirken Çukurbağ’da tam 3 saat sonra elektrik verilmesi, vatandaşlar çıldırttı.

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