Sağlıkta “şiddet sorunu” utandırıyor

Bu toplumun sanırım pimi çekildi.

Ortalık gece gündüz barut kokuyor.

Öfke, şiddet…

Kavga dövüş, darp, silahla yaralama; sanırım sıradan olaylar oldu.

Cinayetsiz, intiharsız gün geçmiyor.

Daha yeni İYİ Parti’den Nuri Okutan açıkladı…

Türkiye’de yüzde 85’i ruhsatsız 25 milyon kişide silah varmış.

Ruhsatsız silah taşımak suç mu?

Suç…

Ama suçun karşısında “caydırıcı ceza” olmayınca, o suç bile bile işleniyor.

Ülkemizde, ancak 6 yıl ve üzeri ceza alırsan hapse giriyorsun.

Bu nedenle vatanımız, adeta “suçlular cenneti”!

Sağlık çalışanlarının çektiği

Ülkemizde gittikçe artan şiddet ortamında, en fazla mağdur olan kesim, her nedense sağlık çalışanları!

Hele içinde bulunduğumuz şu “pandemi” döneminde…

Akıl alacak gibi değil.

Böyle sıkıntılı bir dönemde, insanlar en fazla hangi meslek grubuna ihtiyaç duyar?

Sağlık çalışanlarına değil mi?

Sağlık çalışanlarına da, bu yılın ilk 6 ayında sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet doruğa çıktı.

İşte daha yeni, Körfez ilçemizde bulunan bir özel hastanede, eli sopalı magandalar güvenlik elamanının kolunu, başhekimin burnunu kırdı.

Olacak şey mi?

İnsanlar artık ağızlarıyla konuşmayı bıraktılar, sopa ve tabancalarla konuşuyorlar.

Konuşarak anlaşamıyorlar, şiddete başvuruyorlar.

Rakamlar, utandırıyor

Sağlıkta şiddet oranları, bu yılın ilk 6 ayında “son 11 yılın en yüksek seviyesine” ulaştı.

Bu tespit, kısa adı AHESEN olan “Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası”ndan…

Sendika, “sağlıkta şiddetin durumunu tespit ve çözüm önerilerini değerlendirmek” için, 10-13 Ağustos tarihleri arasında 397 üyesiyle telefonla, 1478 sağlık çalışanıyla da online anket yapmış.

Anket sonuçlarını AHESEN Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, şöyle değerlendiriyor:

*Çalışmalarımız sonucu sağlık çalışanlarının yüzde 94.3’ünün sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edildi.

*Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı bu şiddet oranı 2009 yılı ve öncesinde yüzde 21.2 iken, 2010-2014 yıllarında yüzde 39.5 ve 2015-2019 yıllarında yüzde 80.4 olarak gerçekleşti.

*2020 yılının ilk 6 ayında bu oran yüzde 54.9’a ulaştı.

Şu rakamlara bakar mısınız?

Oranlar, sağlıkta şiddet olgusunun vahametini gözler önüne seriyor.

Olaylar son 11 yılda 4 kat artmış.

Son 4 yılda durum daha korkunç.

Bu yıl ise pik yapmış.

6 aylık artış oranı, bir önceki yıla göre yüzde 54.9!

Toplum ne hale geldi bir bakar mısınız?

Pandemi döneminde en fazla ihtiyaç duyduğu sağlıkçılara bile şiddet uyguluyor.

Ülkemizde şiddetin geldiği boyut, tam burası!

Utanılacak bir boyut bu!

3 milyar 750 milyon dolar çöpe mi gitti?

Rusya’dan 2.5 milyar dolar ödeyerek S-400 savunma sistemi satın aldık, ama ABD’nin “yaptırım baskısı” nedeniyle depoda bekletiyoruz.

ABD, parası ödenen (1 milyar 250 milyon dolar) F-35’leri de göndermiyor.

Toplayın ikisini, ne eder, 3 milyar 750 milyon dolar.

Tam bir fiyasko!

İnsan “Ne yani, şimdi biz 3 milyar 750 milyon doları çöpe mi attık” demekten kendini alamıyor.

Ama kimseden ses yok!

Ne iktidardan ne de muhalefetten…

Ceviz

Cevizin anavatanı, Türkiye…

Ama Türkiye dünyanın en çok ceviz ithal eden ülkesi!

Ceviz satılan yerlere bakın, çoğu ABD’den, İran’dan, Özbekistan’dan, Ukrayna’dan ithal edilen cevizler.

Yediğimiz cevizin yüzde 72’si dışarıdan.

2019 yılında 129 milyon dolarlık ceviz ithal etmişiz.

Ne diyeyim, bu ayıp da bize yeter!