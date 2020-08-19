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Makale Yazısı-19 Ağu 2020 - 20:00

Dövizdeki yükselme sizi ilgilendirmiyor mu?
Mustafa Küpçü

Mustafa Küpçü

Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tarafsız Bölge” adlı yayında; “Dövizdeki yükselme vatandaşı ilgilendirmiyor! Dövizle maaş mı alıyorsunuz? Döviz borcunuz mu var?” demiş!..

Bir İktisat Bilimi hocası, karşısında bu sözleri söyleyen bir öğrenciye geçer not vermez!

Hatta; “Oğlum, sen bu işi kavrayamamışsın, yeteneğine uygun başka bir mesleği seçmelisin” der!

Ama bu kişi bu ülkede “Bakan” olabilir!

Önemli olan “kimin gözüyle baktığı ve kimlerin çıkarlarını koruduğudur!”

Öncelikle belirtelim ki; Ekonomik gücü olan bir ülkenin ulusal parası böylesine değer kaybetmez!”

Dövizdeki artış, ülkede üretilen ve dış piyasalarda satışa sunulan ürünlerin değerini düşürür, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı zora sokar.

Üstelik, ülkemiz sürekli olarak DÖVİZ karşılığı borçlanan bir ülke!

Somut örnek; “YAP-İŞLET-DEVRET” modeli ile yaptırılan büyük yatırımlarda “DOLAR” karşılığı borçlanıyoruz!

AKP iktidarının yıllardır bu ülke vatandaşlarına söylediği büyük bir yalan var;

“IMF bizden borç istedi IMF’ye borç verdik!” yalanı…

 İşin doğrusunu Çiğdem Toker, 12 Ağustos tarihli yazısında net olarak açıkladı. Özetle şöyle;

 “IMF, yani “Uluslararası Para Fonu” üye ülkelerden borç almaz. Her ülkenin, ekonomik gücüne göre belirlenmiş bir “katılım payı” vardır. 2012 yılı başında, G20 Zirvesi’nde, “küresel ölçekli mali krize karşı”IMF kaynaklarının artırılması için, ortak bir “fon havuzu” oluşturulması öneriliyor. Türkiye’nin payına 5 milyar dolar düşüyor. Örneğin, Çin’in payı 43 milyar dolar belirleniyor. Ancak, o günden bu güne Türkiye bu fona 5 dolar bile ödemiyor!

Ama, büyük bir “siyasi yalan” ile toplum yanıltılıyor!

Peki, “Türkiye gerçekleri” nedir?

·       Teknoloji geliştirmeyen, MARKA üretemeyen bir ekonomik düzenimiz var! Üretim malı ihracatımız çok zayıf ama ithalatımız yüksek. Bu yüzden sürekli olarak “DIŞ AÇIK” veriyoruz! Bu açık, sürekli olarak artıyor! İleri teknoloji üretenlerin payı 2017’de yüzde 3.1iken, 2019’da 2.2’ye düşmüş!

·       Dış borç yükümüz hızla artıyor. Borç faizi ödemek için dünya ortalaması üzerinde faizle dış borç alıyoruz.

·       Ülke ulusal geliri “Yap-İşlet-Devret” projelerine ve faizlerine gidiyor!

·       Tarım ürünlerinde bile DIŞA BAĞIMLI bir tablo var!Kimi ithalatçılar memnun! Kolay ve iyi para kazanıyorlar!

·       İşsizlik ve ENFLASYON, TUİK rakamlarına göre bile, en büyük sorunumuz!

·       Dünya “SEFALET ENDEKSİ’nde” 4. Sıradayız!

·       İşçi, memur, emekli, esnaf ve çiftçi “geçim sıkıntısı” içinde!

·       Merkez Bankası “ihtiyatları” bile çarçur edilmiş!

SONUÇ;

·       Elektrik, doğalgaz, akaryakıt başta olmak üzere, iğneden ipliğe sürekli yeni zamlarla karşılaşacağız!

·       Maaşlarımızı dövizle almadığımız için vatandaş olarak daha da yoksullaşacağız.

·       Ekonomik gücü zayıf ya da dövizle borçlanmış şirketler batacak, çalışanları işsiz kalacak.

·       “Faize karşıyız, faiz lobilerine teslim olmayacağız” diyenler, ülkeyi faizle borç batağına sürüklemenin bedelini VATANDAŞA ödetecekler!

·       Siyasi iktidar yine “DIŞ GÜÇLER MASALI” ile bizi uyutmaya çalışacak! Kimileri, bu eskimiş siyasi oyunlara inanacaklar!

Ezcümle;

GÖRECEK GÜNLER VAR DAHA

SEN İSTERSEN YİNE ALDIRMA!..

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Yazar Mustafa Küpçü - Mesaj Gönder

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