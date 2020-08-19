Covid-19 mu, devrim mi?

Tarihsel ve toplumsal analizlerde devrim kavramına sıklıkla başvurulur ve tarihin belirli alanlarında ortaya çıkan, kimisi çok kısa sürede olup biten kiminin tamamlanması ise yüzyıllar alan devrimlerden bahsedilir.

Tarihte Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi,Kültürel Devrime değin nitelikleri birbirinden farklı birçok devrim tespit edilmiş ve bunların yarattığı sonuçlar kültürel, ekonomik ve siyasal olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

Sosyal bilimcilerin uzun zamandır merak ettiği “devrimler çağı kapandı mı?” sorusuna, içerisinde bulunduğumuz Covid-19 salgınını ve etkilerini de dikkate alarak, “kapanmadı” şeklinde yanıt vermek mümkün görünüyor.

Çünkü devrimlerin en önemli özelliği olan köktenciliği yani eskiye dönmeyi imkansız hale getiren niteliksel kopuşlar, bugün yaşadığımız sürecin temel özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

Bunun yanında her devrim kendi anlaşılma imkanına da beraberinde getirir ve koşulları yeniden belirleyip bağlamını yaratarak kendisini dayatır.

Dolayısıyla gerçek bir olay olarak devrim hem geleceği hem de geçmişi anlamlandıran yeni bir dil, yeni bir maddi ve kültürel ekonomi ortaya koyar.

Devrim kavramının işaret ettiği kökten değişimin anlamı budur.

Bugün herkesin dilinde olan “hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü, yukarıda izah ettiğim devrimin köktenciliğinin formülize edilmiş hali gibidir.

Nitekim ekonomide yeni bir düzen, eğitimde yeni bir düzen ve sosyal hayatta yeni bir düzen oluşturulmaya çalışılması, devrim şartlarını yaşadığımızın somut bir örneğini teşkil etmektedir.

Kanaatimce yaşadığımız Covid-19 şartlarının getirdiği devrimsel niteliklerin diğer devrimlerden en önemli farkı ise dünyaya yayılma hızı.

Dolayısıyla dünya şartlarını belirleme hızı…

Zira tarihte yaşanan devrimlerin genel olarak lokal bir alanda başlayıp belirli bir zaman geçtikten sonra dünyada etkisinin hissedildiği görülürken, Covid-19 ile başlayan devrimsel etkiler dünyaya “hemen” tesir etmiştir.

Devrimlerin geneline bakıldığında halk hareketi ile “başladıkları” görülür.

Covid-19 için böyle bir şey söylemek mümkün olmasa da, Covid-19 ile başlayan dünyadaki ekonomik küçülmenin ilerleyen dönemlerdebir “sonuç” olarak “halk hareketleri” ortaya çıkarması kuvvetle muhtemeldir.

Kısacası Covid-19 ile yaşananlar kanaatimce devrimsel nitelik taşımaktadır.

Tarihte devrimler nasıl birdenbire ortaya çıkmıyorsa, hepsinin bir alt yapısı mevcutsa, Covid-19 ile yaşanan devrimin altyapısı da teknoloji ve dijitalleşmedir.

Nitekim dijital çağ devriminin uygulanabilirliğini hızlandıran süreç Covid-19 hastalığı olmuştur. Dünya aynı anda bu devrimin sonuçlarını yaşamaya başlamıştır.

Peki, bu devrimin sonuçlarına hazır mıyız?

Ya da hazırlanıyor muyuz?

İşte bu soruya verilecek cevaba göre Covid-19’un günümüzü ve geleceğimizi nasıl şekillendireceği de belli olacak.

Bu noktadan bakıldığında ise, sorunun gereğini yapmak için kaybedecek zamanımızın olmadığı apaçık ortada derim...

Siz ne dersiniz?

Saygılarımla…