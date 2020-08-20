AR/GE (Açma germe)… Proje (Pe-re-ja Kolonyası)… Uyuyan güzeller uyanın !..

Kocaelispor ve Kocaeli futbolun yeniden doğmanın eşinde…

Emeklemeler sürüyor…

Kocaelispor’un BAL ve 3.Lig şampiyonluğundan sonra sıra 2 ve 1.Lig şampiyonluklarına geldi…

Sonra gelsin Süper Lig…

Pekala, hazır mıyız ?..

Yarın kendimizi Süper Lig’de görebiliriz, planlarımız var mı ?..

Yoksa kafamızı devekuşu gibi kuma gömüp, kıçımızı açıkta mı bırakacağız ?..

Yıllardır böyle oldu da…

Ondan…

Hangi ligdeyiz ?..

2.Lig…

Yok yaaaa…

Birader, bu BAL gibi 3.Lig…

Şampiyon olduğumuz lig de 4.Lig’di…

Kendimizi kandırmaktan vazgeçmedikçe, adam olamayız…

Buna göre planlar yapmalıyız…

AR-GE kurmalıyız…

Ama şimdiki duruma bakıyorum da…

AR-GE açma germeyi andırıyor…

Proje de pereja kolonyasını…

Kimse kusura bakmasın…

Durumumuz bu…

Mevcut yönetimin de tek başına proje üretme, ya da başını kumdan çıkarma durumu yok…

Halkın takımı mı?..

Lafla peynir gemisi yürümüyor be kardeşim…

Uyanın artık…

Uyuyan güzel bir öperlerse…

Neye uğradığınızı şaşarsınız…

********

Erenler muradına erecek…

Eren…

Dünkü gazetemizin manşetini süsleyen güzel bir haberdi…

Sahada ölümden dönen Eren’in durumu, bizim 90’lardaki Darıcalı yıldızımız, Tekirdağ’da oynarken beyin sarsıntısı geçiren ve kırık kafatasıyla yıllarca top oynayan İbrahim Yılmaz’ı aklıma getirdi…

Allah korudu ikisini de…

Son yıllarda okuduğum en güzel haberdi, bizim Erdem’in haberi…

Ellerine sağlık…

Çocuğumuza da geçmiş olsun…

Nebil başkana helal olsun…

Haydi bakalım Eren, şimdi göster kendini…

Unutma Mehmet Açık ağabeyin de tribünden atılmış, kafatası çatlamış, ama nefis futboluna devam etmişti…

Görelim seni…

İzmit’in çocuğu herkese yeter…

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

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SEFA NARİN: Tutmayın beni, bakın bu sene neler yapacağım ?..